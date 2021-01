Cyberpunk 2077: Wo Hideo Kojima finden? Hier versteckt sich der Metal Gear-Schöpfer – (Guide) Lösung

Cyberpunk 2077 birgt unzählige Easter-Eggs, Referenzen auf die Popkultur und Anleihen aus der Gaming-Welt. Sogar ein weltbekannter Spieleproduzent hat es in das Game geschafft. Die Rede ist von niemand Geringerem als Hideo Kojima, dem Schöpfer der „Metal Gear“-Reihe.

Falls ihr den japanischen Spieleentwickler mögt und ihn einmal live und in Farbe – in einem Videospiel – treffen möchtet, habt ihr in „Cyberpunk 2077“ nun die Gelegenheit dazu.

Wir verraten euch, wo ihr im Spiel suchen müsst, um dem geistigen Kopf hinter „Silent Hills“ (P.T.) und „Death Stranding“ zu finden.

Wo ist Hideo Kojima in Cyberpunk 2077?

Ihr trefft Hideo Kojima relativ früh im Spiel und zwar ab der Mission „The Heist“, die ihr mit Jackie bestreitet. Wenn ihr euch also mitten in der Mission mit dem Arasaka-Tower-Heist befindet, fragt euch Jackie an einem bestimmten Punkt, was ihr tun möchtet. Sagt dann einfach, „dass ihr euch in der Bar im Nachtclub umsehen“ möchtet.

Ihr müsst in der Bar bleiben! © CD Projekt

Wenn ihr dies getan habt, könnt ihr euch erst einmal frei in der Bar des Arasaka-Towers bewegen und die Gegend erkunden. Hideo Kojima sitzt auf einer Couch im hinteren, rechten Teil der Örtlichkeit.

Tatsächlich solltet ihr ihm wirklich mal einen Besuch abstatten, denn er befindet sich gerade im Gespräch mit seinen Kollegen. Er spricht über spannende Themen wie Storytelling und V kann sogar mit dem Spieleproduzenten interagieren, wenn ihr lange genug wartet.

Hier sitzt Hideo Kojima im Arasaka Tower © CD Projekt

Wenn ihr Hideo Kojima also eine Spieleidee unterbreiten möchtet, ist dies an dieser Stelle in virtueller Form möglich.

Wichtig: Bedenkt, dass ihr Kojima nur während dieser Mission aufsuchen könnt. Wenn ihr „The Heist“ abgeschlossen habt, ist dies nicht mehr möglich.

Davon ab gibt es sogar noch ein Easter-Egg aus dem Spiel Death Stranding, das von Kojima Productions produziert wurde. Wenn ihr wissen möchtet, wo ihr BB aus „Death Stranding“ finden möchtet, solltet ihr hier suchen:

