Cyberpunk 2077: Wo BB-Pod aus Death Stranding im Spiel finden? – Fundort (Lösung)

Das dystopische Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 beinhaltet ein paar bemerkenswerte Referenzen. Einige sind offensichtlicher, wie zum Beispiel die Stimme von Gronkh, und andere sind zwar auch recht offensichtlich, aber dafür nicht unbedingt sehr leicht zu finden oder sie sind gar zu übersehen.

Letzteres trifft auf das Easter-Egg zu, das sich auf Death Stranding bezieht. Wenn ihr genau sucht, findet ihr nämlich BB samt BB-Pod im Spiel. Wir verraten euch, was ihr tun müsst, um BB in „Cyberpunk 2077“ zu begegnen.

BB aus Death Stranding in Cyberpunk 2077 finden, wo suchen?

Um das Bridge-Baby zu finden, müsst ihr während der Nebenmission „The Hunt“ wachsam sein. Es ist eine der Anfangsmissionen, die mit dem Charakter River zu tun haben. Wenn euch der Cop des NCPD anruft, spielt einfach so weit, bis ihr die Nebenmission „The Hunt“ erhaltet und folgende Aufgabe bewältigen müsst:

„Finde mithilfe des Kiroshi den richtigen Schrank.“

Die Aufgabe an sich müsst ihr dann nicht unbedingt komplettieren, um das Easter-Egg zu sehen, aber ihr müsst in der Nähe des Ziels danach suchen. Es befindet sich so ziemlich genau in der Mitte von Heywood, The Glen. Ihr müsst das Gebäude des NCPD betreten, das ihr an diesem Standort nachfolgend findet (grüner Marker):

Hier befindet sich das Untersuchungsgebäude des NCPD © CD Projekt/PlayCentral.de

In dem Gebäude werden diverse Untersuchungen und Forschungen des NCPD durchgeführt. Einige Objekte sind jedoch relativ fragwürdig und fallen ein wenig aus der Reihe.

Wenn ihr die Vordertür durchbrochen habt oder durch den Seiteneingang geschlüpft seid, müsst ihr euch in dem Gebäude genauer umsehen. Sucht an der obersten Stelle, im Nordosten der Minimap werdet ihr in einem Raum einen merkwürdigen Fund machen:

Na nu? Was ein seltsames Objekt? © CD Projekt/PlayCentral.de

Auf den ersten Blick, wenn man nicht näher hinsieht, ist es wohl ein reguläres Untersuchungsobjekt. Doch dem ist natürlich nicht so.

Bei näherer Betrachtung merken wir, dass uns der Behälter bekannt vorkommt. Es ist das allseits bekannte Bridge-Baby, das euch in „Death Stranding“ immerwährend zur Seite steht.

Hier seht ihr BB noch einmal in der Nahaufnahme, eine wundervolle Referenz zum Kojima Productions-Titel, wie wir finden:

BB, bist du das? © CD Projekt/PlayCentral.de

Und nicht nur das Aussehen deutet auf den BB-Pod samt Bridge-Baby. Auch die Beschreibung bestätigt das. Hier heißt es, dass das Material aus Plastik und Metall bestehe. Und es gibt noch mehr Daten zum Gerät:

„Funktion: Gerät simuliert das Innere eines Uterus“

„Zweck: Erhält BB am Leben und erkennt BTs“

Hättet ihr gedacht, dass ihr in Cyberpunk 2077 einen solchen Fund machen würdet?

