Cyberpunk 2077 – Gronkh als kleines Easter-Egg im Spiel, wie kann ich ihn finden?

Na nu, wer hat sich denn hier in Cyberpunk 2077 versteckt? Tatsächlich hat es Deutschlands bekanntester Let’s Player in das Spiel geschafft. Die Stimme von Erik Range alias Gronkh hält sich als kleines Easter-Egg im Spiel versteckt und wir verraten euch in diesem Beitrag, wo ihr ihn finden könnt, um seiner Stimme zu lauschen.

Die Mission ist im ersten Moment nämlich recht unscheinbar und es ist nicht garantiert, dass ihr im Spielverlauf direkt darüber stolpern werdet.

In Cyberpunk 2077 versteckt sich Gronkhs Stimme

Es handelt sich nämlich um den „Auftrag: Schmutziges Geschäft“, bei dem ihr eine brisante Braindance-Aufnahme sicherstellen müsst. Ihr findet den Auftrag in Watson Northside an der nachfolgenden Stelle (klickt auf das Bild für eine große Ansicht):

Hier müsst ihr suchen! © CD Projekt/PlayCentral.de

Der Auftrag befindet sich im äußersten Norden der Karte, im Nordwesten von Watson sozusagen.

Einmal angekommen, könnt ihr die Mission dann verfolgen und dem Auftrag regelrecht nachgehen.

Nachdem ihr ein paar Feinde im Gebäude hinter euch gelassen habt (Vorgehensweise nach eigenem Ermessen), erreicht ihr schließlich den gefragten Raum mit der XBD-Aufnahme. Der Raum befindet sich im hinteren, oberen Teil des Gebäudekomplexes.

Frederik und Gottfrid bei der Arbeit © CD Projekt/PlayCentral.de

Hier begegnet ihr den Charakteren Frederik und Gottfrid, die an exquisiten Braindances arbeiten und euch auf ihr kleines Familienunternehmen aufmerksam machen. Ihr könnt entscheiden, ob ihr sie einfach umnietet, und die gefragte Aufnahme bergt, oder ihren Worten lauscht. Ihr müsst sie also nicht zwangsweise ausschalten.

Wir empfehlen Letzteres! Denn das dürfte sich in der deutschen Lokalisation auf jeden Fall für euch lohnen. Es wartet ein recht unterhaltsamer Dialog zwischen Gottfrid, Frederik und V, den wir an dieser Stelle nicht spoilern möchten. Wie zu erwarten nehmen sich die Charaktere jedoch nicht so ganz ernst und der eine oder andere Lacher ist im Grunde garantiert.

Gottfrid, alias Gronkh in der deutschen Fassung, werkelt gerne an exklusiven Braindances © CD Projekt/PlayCentral.de

Tasächlich könnte euch die Stimme von Frederik womöglich auch bekannt vorkommen? Wenn ihr die Lösung kennt, dann schreibt sie bitte nachfolgend in die Kommentare – Rätselraten mit PlayCentral.de!

Was haltet ihr von diesem kleinen, unterhaltsamen Easter-Egg? Mehr zu den Synchronsprechern der deutschen Version erfahrt ihr im folgenden Beitrag:

Cyberpunk 2077: Die Liste aller Synchronsprecher – Von A bis V