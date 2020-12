Cyberpunk 2077: Die Liste aller Synchronsprecher – Von A bis V

Ihr spielt Cyberpunk 2077 mit deutscher Sprachausgabe und seid neugierig, wer die Synchronsprecher hinter den einzelnen Charakteren sind? Kein Problem: Wir haben die vollständige Liste aller Sprecher des Spiels für euch im Überblick!

Alle Synchronsprecher in Cyberpunk 2077

Wir kennen es alle: Verdammt, ich kenne diese Stimme, war das nicht der… Mist, wie hieß er doch. Der hat doch den Dings in diesem einen Film gesprochen. Damit das Rätselraten ein Ende hat, checkt einfach die Synchonsprecherliste zu „Cyberpunk 2077“ aus und erfahrt mit einem Klick auf den Sprechernamen gleich noch, woher ihr die Stimme noch kennt:

In weiteren Rollen sind die folgenden Synchronsprecher zu hören:

Alexandra Yoko Hagino Torsten Michaelis Johannes Berenz Dirc Simpson Hendrik Martz Birte Baumgardt Mario Klischies Jan-David Rönfeldt Kevin Kraus Frank Schaff Felix Würgler Patrick Keller Judith Steinhäuser Florian Hoffmann Petra Wolf Bernd Vollbrecht Uschi Hugo Peter Sura Hans-Eckart Eckhardt Johann Fohl Ann Vielhaben Matthias Rimpler Stefan Bräuler Nicolas Buitrago Sabine Jäger Felix Spieß Robert Frank Daniel Zillmann Sonja Spuhl Joachim Kaps

Für die Synchro hat CD Projekt RED mit GlobaLoc in Berlin zusammengearbeitet und dort auch 2019 und 2020 die knapp 100.000 Aufnahmen getätigt. Die deutsche Sprachausgabe ist dabei eine der 11 voll synchronisierten Versionen, die mit der JALI-Technik optimiert worden sind.

Hinter den Kulissen der Synchronisation

Ja, für die Synchronarbeiten an „Cyberpunk 2077“ ist so einiges an Budget und Zeit draufgegangen. Wer hierzu einen intensiveren Einblick erhalten möchte und sehen möchte, wie die deutsche Vertonung des Spiels entstanden ist, schaut sich einfach das Behind The Scenes dazu an. Darin lernt ihr den begeisterten Hauptcast persönlich kennen:

Und auf welcher Sprache spielt ihr das Game? Habt ihr euch für die deutschen Synchronsprecher entschieden oder zockt ihr auf einer anderen Sprache? Tauscht euch gerne mit uns darüber in den Kommentaren aus!