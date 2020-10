Cyberpunk 2077 wird deutsche Lippensynchro samt passender Mimik bieten

Gesichtsanimationen und Lippensynchronisation sollen in Cyberpunk 2077 auf ein neues Level gebracht werden und The Witcher 3 in Sachen Mimik noch einmal weit übertreffen. Dafür hat sich Entwickler CD Projekt mit Jali Research zusammengetan, die sich völlig der authentischen Animation von Charakteren verschrieben haben.

In einem Video erklären sie nun, wie dieses komplexe Prozedere funktioniert und inwieweit „Cyberpunk 2077“ davon profitieren wird.

Cyberpunk 2077 in 10 verschiedenen Sprachen spielbar

Zehn Sprachen sind in dem ambitionierten Rollenspiels sprachlich umgesetzt worden, inklusive der passenden Lippensynchronität für nahezu jeden Charakter in Night City. Hierzu zählt auch die deutsche Sprache. Und all das ohne Motion-Capture-Aufnahmen, sondern alleinig durch hochentwickelte Animationstechnik und entsprechende Sprachen-Datensätze.

Hierfür haben die Entwickler verschiedene, entscheidende Komponenten herausgefiltert, die für die individuelle Sprachgestaltung beobachtet werden müssen:

Die Sprache

Der Sprechstil

Die Augen (wie Blinzeln)

Augenbrauen

Emotion

Halsbewegung

Was ist besonders an der deutschen Sprache? Bei der Gesichtsanimation der deutschen Sprachausgabe fällt vor allem auf, dass wir sehr viel mit unseren Augenbrauen auf bestimmte Worte reagieren und sich unsere Mimik deshalb im Vergleich zum gleichen Satz auf Japanisch, Englisch oder Französisch entsprechend unterscheidet.

In „Cyberpunk 2077“ werden diese Unterschiede für die zehn voll vertonten Sprachen herausgearbeitet und mithilfe von JALI realistisch umgesetzt. Sogar Sprachwechsel innerhalb eines Dialogs werden damit berücksichtigt. Selbst erleben können wir das Ganze mit Release des Titels am 19. November 2020 für PC, PS4, Xbox One, Google Stadia und Next-Gen-Konsolen.