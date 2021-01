Selbst bei Spielen, die unter keinen großartigen Bugs zu leiden haben und vom harten Kern der Fans als perfekt angesehen werden, ist der Wunsch der Community nach Mods ziemlich groß. Und seien wir mal ehrlich, Cyberpunk 2077 ist zwar ein fantastisches Spiel, aber weit davon entfernt es allen Recht zu machen, geschweige denn als fehlerfrei bezeichnet zu werden.

Cyberpunk 2077 – Schnell Geld verdienen: So erhaltet ihr früh viele Eddies – Lösung (Guide)

Es ist also nur verständlich, dass sich viele Spieler gewisse Verbesserungen wünschen, seien sie kosmetischer Natur oder im Sinne eines verbesserten Spielgefühls. Für solche unter euch, die nach Mods zu „Cyberpunk 2077“ suchen, haben wir hier die besten Modifikationen herausgesucht, die es aktuell zu dem Rollenspiel von CD Projekt RED gibt.

Cyberpunk 2077: Die besten Mods für das Spiel im Mod-Guide

Bevor ihr euch daran macht, die hier vorgestellten Mods herunterzuladen und in eure Version von Cyberpunk 2077 zu implementieren, sollte gesagt werden, dass es aktuell keine offiziellen Modding-Tools für das Spiel gibt und diese auch nicht unterstützt werden. Ihr müsst die Mods also manuell installieren und das auf eigene Gefahr, weswegen von uns empfohlen wird, eure Speicherstände zu sichern, bevor ihr Pläne fürs Modding in die Realität umsetzt.

Unter jeder Mod-Empfehlung unsererseits findet ihr den entsprechenden Link zu Nexusmods, wo eine genaue Anleitung auf euch wartet, wie ihr die Installation handhabt und worauf ihr dabei achten müsst. Lest euch diese Beschreibungen sorgsam durch, um Abstürze und andere Probleme zu vermeiden.

© CD Projekt

Better Vehicle Handling: Für ein schöneres Fahrgefühl

Diese Mod ist perfekt für Einsteiger geeignet, da es sich hierbei einfach nur um eine .ini-Datei handelt, die auf keine anderen Dateien zugreift und daher keine großartigen Schäden verursachen kann. Better Vehicle Handling ist dafür gedacht, dass Handling der Fahrzeuge in „Cyberpunk 2077“ weniger frustrierend zu gestalten.

Da an dieser Mod, wie an allen Mods, die es aktuell für das Spiel gibt, noch immer Feinjustierungen vorgenommen werden, solltet ihr die Downloadseite hin und wieder aufsuchen und checken, ob es nicht bereits eine bessere Version gibt.

Zum Download: Better Vehicle Handling

Cyberpunk 2077: Beziehungen in Night City – Alle möglichen Romanzen – Lösung (Guide)

Cyber Engine Tweaks: Falls der CPU der Saft ausgeht

Sollte die CPU in eurem Rechner die größte Schwachstelle eurer Hardware sein, ist dies wahrscheinlich die beste Mod für euch. Cyber Engine Tweaks kümmert sich hauptsächlich um Performance-Fixes und Bugfixes, hat abseits davon aber noch mehr zu bieten. Diese Mod ist quasi das Pflichtprogramm für alle, die Probleme mit SMT bei AMD-CPUs haben, außerdem kümmert sich die Modifikation um Spectre-Mitigation bei AMD und Intel und andere Baustellen, die eure Performance beeinflussen können.

Solltet ihr mit eurer CPU keine nennenswerten Probleme haben, wird diese Mod sich nicht merklich auf die Performance auswirken, doch solltet ihr dennoch weniger FPS-Einbrüche haben als zuvor. Außerdem aktiviert diese Mod das Debug-Menü des Spiels, was die Mod Cyberconsole überflüssig macht.

Zum Download: Cyber Engine Tweaks

© CD Projekt

Cyberpunk Autonomous Reshade – True HDR

Der Schöpfer dieser Mod verspricht eine komplexe Reihe von Effekten, die nahtlos zusammenarbeiten und Cyberpunk 2077 präzise Tiefe, Farben und visuelle Effekte hinzufügen. Dabei soll es sich nicht um irgendein generisches ReShade handeln, das sehr schnell zusammengestellt wurde und nur ein paar wenige Effekte verwendet, und die Kommentare der User zeigen, dass er mit dieser Aussage Recht behält.

Cyberpunk Autonomous Reshade ist jedoch eine auf Software basierende Methode und kein Real HDR wie es für HDR-Monitore gedacht ist. Die Mod simuliert stattdessen über die True-HDR-Methode, die erstmals in Unreal-Engine-4-Spielen genutzt wurde, HDR und jeder, der sich die Mod runterladen möchte, sollte sich vielleicht zuerst über die Unterschiede informieren.

Zum Download: Cyberpunk Autonomous Reshade

Cyberpunk 2077 – Guide: Alle folgenreichen Entscheidungen & alle einmaligen Gelegenheiten (Lösung)

E to interact – V to walk and drive

Viele Spieler haben sich nach dem Release von „Cyberpunk 2077“ darüber beschwert, dass sie zum Interagieren die Taste F drücken müssen und dass es keine Möglichkeit gibt dies zu ändern. Solltet ihr euch zu diesen Leuten zählen, haben wir gute Nachrichten für euch, denn diese Mod sorgt dafür, dass ihr für Interaktionen die Taste E verwendet und die V-Taste gedrückt halten könnt, um zu gehen oder langsam zu fahren.

Aber es gibt noch mehr. Die Mod sorgt außerdem dafür, dass ein einziger Tastendruck ausreicht, um auszuweichen, ihr müsst für diese Aktion also nicht mehr doppelt klicken. Außerdem ist es dank dieser Mod nun möglich, bei der Auswahl der Dialoge das Mausrad zu verwenden, um die gewünschte Zeile zu erreichen.

Zum Download: E to interact, V to walk and drive

Cyberpunk 2077 Trainer – Fling: Cheaten leicht gemacht

Wem „Cyberpunk 2077“ zu schwer ist, wer sich einfach mal wie ein richtiger Badass fühlen möchte oder wer einfach gerne Regeln bricht, hat mit diesem Trainer wahrscheinlich eine Menge Spaß. Die Mod von dem User FliNG beschert euch unendliche Lebenspunkte, Ausdauer, Granaten und Munition, lässt euch auf die Schnelle Geld herbeizaubern, multipliziert eure gewonnene Erfahrung und euren Street Cred und noch so vieles mehr.

Zum Download: Cyberpunk 2077 Trainer

© CD Projekt

Arasaka Appearance Updater: Vs Aussehen verändern

Die meisten Beschwerden auf hohem Niveau in Sachen „Cyberpunk 2077“ galten in den letzten Wochen wohl dem Umstand, dass das Aussehen von V, der Hauptfigur des Spiels, nach dem Erstellen nicht mehr geändert werden kann. Diese Mod ändert diese Tatsache. Die simple .exe-Datei greift auf euren letzten Speicherstand zu und erlaubt es euch die Frisur und einige Gesichtsfeatures von V abzuändern.

Zum Download: Arasaka Appearance Updater

Cyberpunk 2077 – Alle Tarotkarten aus Fool on the Hill: Fundorte aller Graffitis – Lösung (Guide)

Better Minimap

Kennt ihr das Problem? Ihr fahrt mit voller Geschwindigkeit durch Night City und plötzlich zeigt euch eure Wegmarkierung an, dass ihr scharf rechts abbiegen müsst. Bei dem Tempo kein leichtes Unterfangen und nicht selten endet die Aktion in einem Crash. Um solche Unfälle zu vermeiden gibt es diese Mod, die es euch erlaubt, die Minimap zu vergrößern, transparent zu machen, den Rahmen zu entfernen oder auf einen einfachen Kompass umzusteigen.

Zum Download: Better Minimap