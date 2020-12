Da es sich bei Cyberpunk 2077 um ein waschechtes Rollenspiel handelt, haben eure Entscheidungen im Verlauf der Story immer mal wieder Konsequenzen zur Folge. Diese sind mal kleiner und mal größer, doch egal, wie groß die Auswirkungen wirklich sind, habt ihr euch entschieden, gibt es oftmals kein Zurück mehr.

Damit ihr in den insgesamt 33 Hauptmissionen und 64 Nebenmissionen, die es in „Cyberpunk 2077“ gibt, immer die Entscheidungen trefft, die zu eurem Spielstil passen, und damit ihr keine einmalige Gelegenheit während der Missionen verpasst, haben wir für euch diesen Guide zusammengestellt, in dem wir euch alle folgenreichen Entscheidungen auflisten.

Hier findet ihr alle Konsequenzen in „Cyberpunk 2077“, die euer Handeln zur Folge hat, jede Waffe, die ihr nur in ganz bestimmten Momenten finden könnt, und wir geben euch Tipps, wie ihr euch die Beziehung zu dem Herrn oder der Dame eurer romantischen Wahl nicht verscherzt.

Cyberpunk 2077: Alle folgenreichen Entscheidungen und alle einmaligen Gelegenheiten (Guide)

Bei den Hauptmissionen HM-01 bis HM-03 handelt es sich um die Einstiegsmissionen zum Prolog. Abgesehen von kleinen Unterschieden in den Konversationen haben eure Entscheidungen in diesen Abschnitten keine Konsequenzen, die einzige Ausnahme bildet hier Hauptmission HM-03, die Konzernratte. Wenn ihr hier im Gespräch mit Frank alle Gesprächsoptionen ausschöpft, wird dies sein Verhalten in einer späteren Nebenmission leicht beeinflussen.

Prolog – Folgenreiche Entscheidungen (Lösung)

Der Prolog von Cyberpunk 2077 umfasst die ersten 11 Missionen, also HM-01 bis HM-11, und beginnt mit der Einführung des Protagonisten, V. Die Missionen umfassen die einmalige Gelegenheit, ein Stück bahnbrechende Technik von Arasaka zu stehlen, doch dafür sind einige Vorkehrungen notwendig, so muss V beispielsweise erst einmal einen militärischen Spiderbot-Prototypen stehlen, genannt Flathead.

HM-08 (Die Übergabe)

Wie ihr bei der Beschaffung des Flathead vorgeht, hat Auswirkungen auf den späteren Verlauf der Mission. In erster Linie müsst ihr euch entscheiden, ob ihr einen Deal mit Maelstrom eingeht oder nicht. Wollt ihr keinen Deal, sondern Gewalt einsetzen, kommt es immer zum Kampf mit dem Konzern, Gilchrist setzt sich gegen Stout durch, doch es tauchen keine Militech-Soldaten auf. Habt ihr es hingegen auf einen Deal abgesehen, teilt sich der Verlauf der Mission in drei weitere Möglichkeiten.

Trefft euch mit Stout und lehnt ihren infizierten Creditchip ab. Nun könnt ihr den Flathead mit eurem eigenen Geld kaufen. Es kommt zu einem friedlichen Ausgang und Gilchrist setzt sich gegen Stout durch. Oder ihr erschießt Royce während des Gesprächs, dann kommt es zum Kampf mit Maelstrom und Stout setzt sich gegen Gilchrist durch.

ab. Nun könnt ihr den Flathead mit eurem eigenen Geld kaufen. Es kommt zu einem friedlichen Ausgang und Gilchrist setzt sich gegen Stout durch. Oder ihr erschießt während des Gesprächs, dann kommt es zum und Stout setzt sich gegen Gilchrist durch. Trefft euch mit Stout und akzeptiert ihren infizierten Chip, dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Zum Kampf gegen Militech und dass sich Gilchrist gegen Stout durchsetzt kommt es, wenn ihr den Flathead mit dem infizierten Creditchip bezahlt und Royce vor dem Virus warnt, wenn ihr das gleiche tut, den Chip aber zuvor gereinigt habt, und wenn ihr das Gerät mit eurem eigenen Geld kauft. Zum Kampf gegen Maelstrom kommt es, wenn ihr den Flathead einfach so mit dem infizierten Chip kauft oder wenn ihr Royce während des Gesprächs tötet. Dann setzt sich Stout gegen Gilchrist durch.

und dass sich Gilchrist gegen Stout durchsetzt kommt es, wenn ihr den Flathead mit dem infizierten Creditchip bezahlt und Royce vor dem Virus warnt, wenn ihr das gleiche tut, den Chip aber zuvor gereinigt habt, und wenn ihr das Gerät mit eurem eigenen Geld kauft. Zum Kampf gegen Maelstrom kommt es, wenn ihr den Flathead einfach so mit dem infizierten Chip kauft oder wenn ihr Royce während des Gesprächs tötet. Dann setzt sich Stout gegen Gilchrist durch. Eine dritte Möglichkeit besteht darin, direkt zum All-Foods-Gebäude zu gehen, ohne dass V sich mit Stout trifft. Kauft ihr dann den Flathead mit eigenem Geld, kommt es zu einem friedlichen Ausgang. Erschießt ihr Royce während des Gesprächs, kommt es zum Kampf gegen Maelstrom und Gilchrist setzt sich gegen Stout durch, es erscheinen aber keine Militech-Soldaten.

HM-10 (Der Coup)

Am Ende der Mission müsst ihr euch entscheiden, wohin die sterblichen Überreste eures Kumpels gebracht werden sollen. Entscheidet ihr euch für seine Familie, wird später eine neue Nebenaufgabe in Cyberpunk 2077 freigeschaltet, NM-10 (Heroes). Wählt stattdessen Viktor als Empfänger und ihr habt im späteren Verlauf der Story zusätzliche Dialoge mit Bezug auf euren verstorbenen Kumpel.

Prolog – Einmalige Gelegenheiten (Guide)

Chaos : In HM-08 (Die Übergabe) könnt ihr Royce diese Handfeuerwaffe abnehmen, sofern ihr ihn bei den Verhandlungen oder im Bosskampf kalt gemacht habt. Die Schadensart dieser Waffe wird bei jedem Nachladen neu bestimmt.

: In HM-08 (Die Übergabe) könnt ihr Royce diese Handfeuerwaffe abnehmen, sofern ihr ihn bei den Verhandlungen oder im Bosskampf kalt gemacht habt. Die Schadensart dieser Waffe wird bei jedem Nachladen neu bestimmt. Kongue : In HM-10 (Der Coup) könnt ihr in Yorinobus Penthouse diese Waffe auf einem Nachttisch neben dem Bett finden und einstecken. Bei dieser Waffe sind auch ohne entsprechende Cyberware Querschläger möglich.

: In HM-10 (Der Coup) könnt ihr in Yorinobus Penthouse diese Waffe auf einem Nachttisch neben dem Bett finden und einstecken. Bei dieser Waffe sind auch ohne entsprechende Cyberware Querschläger möglich. Satori : Dieses Katana könnt ihr in HM-10 (Der Coup) finden, wenn T-Bug die Balkontür zum Penthouse geöffnet hat. Geht dann die Treppe zum Landeplatz hinauf und schnappt euch die Nahkampfwaffe.

: Dieses Katana könnt ihr in HM-10 (Der Coup) finden, wenn T-Bug die Balkontür zum Penthouse geöffnet hat. Geht dann die Treppe zum Landeplatz hinauf und schnappt euch die Nahkampfwaffe. Fenrir : Diese MP findet ihr in der Nebenmission NM-06 (Losing My Religion), ihr findet sie auf einem Tisch in der Nähe des Mönchs, den ihr retten sollt.

: Diese MP findet ihr in der Nebenmission NM-06 (Losing My Religion), ihr findet sie auf einem Tisch in der Nähe des Mönchs, den ihr retten sollt. O´Five: Ein Scharfschützengewehr, das während NM-01 (Beat on the Brat) gefunden werden kann. Die Waffe kann eingesammelt werden, nachdem ihr Buck neutralisiert habt.

Die Suche nach Evelyn Parker – Folgenreiche Entscheidungen (Lösung)

Nach dem Prolog werdet ihr schnell feststellen, dass sie Gerüchte über euren Tod stark übertrieben waren. Doch mit Johnny Silverhand in eurem Kopf geht es euch natürlich trotzdem alles andere als gut und V ist sich sicher, dass Evelyn bei diesem Problem helfen kann. Die Suche umfasst die Hauptmissionen HM-12 bis HM-15 und die Nebenmissionen NM-07 bis NM-21.

HM-12 (Automatic Love)

Solltet ihr es im Club erfolgreich schaffen, jegliche Konflikte zu vermeiden und ihr lasst Woodman nach dem Verhör am Leben, wird euch dieser in NM-28 erneut begegnen.

NM-09 (The Beast In Me)

Für diese Mission gibt es drei verschiedene Enden. Wenn Sampson am Ende des letzten Rennens abfährt, könnt ihr Claires Wunsch ignorieren und euer Rennen fortsetzen. Die Dame wird bei eurer nächsten Begegnung im Afterlife entsprechend sauer sein. Jedoch sollte auch gesagt werden, dass Claire nach NM-09 keine tragende Rolle mehr in Cyberpunk 2077 einnimmt.

Brecht ihr das Rennen jedoch ab, um Sampson zu folgen, kommt es zu einem Unfall und ihr habt zwei Möglichkeiten zu reagieren. Entweder lasst ihr zu, dass Claire den Mann aus Rache tötet oder ihr redet ihr dieses Unterfangen aus. Für den zweiten Weg müsst ihr Claire aber bereits nach dem Santo-Domingo-Rennen versucht haben, die Sache auszureden.

NM-12 (Happy Together)

Solltet ihr nichts über die Nische im Kolumbarium in North Oak erfahren, wird die Geschichte für Barry nicht gut ausgehen. Ihr erfahrt etwas über die Nische, indem ihr Barry über seinen Verlust befragt und ihm sagt, dass jemand, der in Night City an Altersschwäche gestorben ist, eine Trophäe verdient hätte.

NM-20 (The Hunt)

Solltet ihr planen, in Cyberpunk 2077 eine romantische Beziehung mit River einzugehen, ist es unabdingbar, dass ihr diese Mission reibungslos erledigt, dazu gehört auch, sofort die richtige Farm in Edgewood aufzusuchen und diese nicht zu verlassen, bevor ihr River geholfen und gerettet habt. Ansonsten steht die nächste Nebenmission nicht zur Verfügung. Außerdem müsst ihr River später entweder sagen, dass ihn Rache nicht glücklich machen wird oder ihm zumindest sagen, dass ihr ihm helfen wollt.

NM-21 (Following the River)

Um eine feste romantische Beziehung mit River zu beginnen, müsst ihr bei der Szene auf dem Wasserturm die entsprechende Dialogoption auswählen. Bekräftigt diese Aussage am nächsten Morgen oder ihr bleibt nur gute Freunde.

Die Suche nach Evelyn Parker – Einmalige Gelegenheiten (Guide)

Plan B : Diese Pistole könnt ihr in NM-11 (Shoot to Thrill) erhalten, wenn ihr auf dem Schrottplatz Dex‘ Leiche durchsucht.

: Diese Pistole könnt ihr in NM-11 (Shoot to Thrill) erhalten, wenn ihr auf dem Schrottplatz Dex‘ Leiche durchsucht. Coctailspieß : Ein Katana, das V während HM-12 (Automatic Love) finden kann, und zwar in dem Make-up-Raum auf der oberen Etage des Clouds.

: Ein Katana, das V während HM-12 (Automatic Love) finden kann, und zwar in dem Make-up-Raum auf der oberen Etage des Clouds. Second Opinion : Diese Pistole kann in HM-12 (Automativ Love) in dem Büro von Woodman eingesammelt werden.

: Diese Pistole kann in HM-12 (Automativ Love) in dem Büro von Woodman eingesammelt werden. Cottonmouth : Ein Schlagstock, den ihr in HM-13 (The Space in Between) in Finger´s Schlafzimmer findet.

: Ein Schlagstock, den ihr in HM-13 (The Space in Between) in Finger´s Schlafzimmer findet. Dying Night : Diese Pistole erhaltet ihr als Belohnung für das Wettschießen in NM-11 (Shoot to Thrill).

: Diese Pistole erhaltet ihr als Belohnung für das Wettschießen in NM-11 (Shoot to Thrill). La Chingona Dorada : Nachdem V NM-10 (Heroes) abgeschlossen hat, könnt ihr diese Pistole auf dem Tisch zwischen den Opfergaben finden. Heroes ist nur verfügbar, wenn ihr die Leiche eures Freundes an dessen Familie übergeben habt.



Überredet Misty der Trauerfeier beizuwohnen und sagt der Mama eures Freundes, dass sie nett zu Misty sein soll, und ihr erhaltet die Schlüssel zum Motorrad von Jackie.

: Nachdem V NM-10 (Heroes) abgeschlossen hat, könnt ihr diese Pistole auf dem Tisch zwischen den Opfergaben finden. Heroes ist nur verfügbar, wenn ihr die Leiche eures Freundes an dessen Familie übergeben habt. Überredet Misty der Trauerfeier beizuwohnen und sagt der Mama eures Freundes, dass sie nett zu Misty sein soll, und ihr erhaltet die Schlüssel zum Motorrad von Jackie. Tinker Bell: Die Schlagwaffe liegt in NM-20 (The Hunt) auf der Edgewood-Farm unter dem Baum, der Peter Pans Haus am nächsten steht.

Mit den Voodoo Boys im Bunde – Folgenreiche Entscheidungen (Lösung)

Diese Questreihe steht euch zur Verfügung, sobald ihr wisst, wer die Auftraggeber von Evelyn Parker sind und dass diese mit den Voodoo Boys in Verbindung stehen. Während ihr diesen gefährlichen Netrunnern auf der Spur seid, verfolgt ihr die Hauptmissionen HM-16 bis HM-18, außerdem könnt ihr die Nebenmission NM-16 und NM-23 bis NM-26 von Cyberpunk 2077 absolvieren.

HM-17 (I Walk the Line)

Ihr müsst beim Treffen mit dem NetWatch-Agenten im Kino der Grand Imperial Mall eine folgenschwere Entscheidung treffen. Geht ihr auf sein Angebot ein, wird dies schlecht für Brigitte enden und die Voodoo Boys sind euch fortan feindlich gesinnt. Lehnt ihr ab, wird der Agent dies nicht überleben.

NM-22 (Sinnerman)

Wollt ihr die Geschichte von Joshua bis zum Ende mitverfolgen, müsst ihr den Mann in Gesprächen stets ermutigen. So stellt ihr sicher, dass sein Braindance von Erfolg gekrönt ist.

NM-26 (Don´t Lose Your Mind)

Ihr habt drei Möglichkeiten in Cyberpunk 2077 mit Delemain zu verfahren. Entweder zerstört ihr den Kern, um die abtrünnigen Delemains zu befreien, oder ihr setzt den Kern zurück, um den ursprünglichen Delemain wiederherzustellen, oder ihr hackt den Kern, um alle Delemains zu verschmelzen. Eure Entscheidung verantwortet, welcher Delemain im Fahrzeug installiert wird und dementsprechend eure Gespräche für den Rest dieses Spieldurchgangs.

Mit den Voodoo Boys im Bunde: Einmalige Gelegenheiten (Guide)

Sir John Phallustiff : Dieser Dildo, der eine starke Nahkampfwaffe ist, kann nur gefunden werden, wenn ihr in HM-08 (Die Übergabe) wie folgt vorgeht: Ruft Stout an, akzeptiert ihren Creditchip und bezahlt damit den Flathead, ohne den Chip zu hacken oder Royce zu warnen. Einen Tag später wird die Dame V eine Nachricht schicken und ihr könnt angeben, dass ihr eigentlich ihre Tattoos noch begutachten wolltet. Sie wird euch in ein Motel einladen und dort, auf dem Bett, liegt diese Waffe.

: Dieser Dildo, der eine starke Nahkampfwaffe ist, kann nur gefunden werden, wenn ihr in HM-08 (Die Übergabe) wie folgt vorgeht: Ruft Stout an, akzeptiert ihren Creditchip und bezahlt damit den Flathead, ohne den Chip zu hacken oder Royce zu warnen. Einen Tag später wird die Dame V eine Nachricht schicken und ihr könnt angeben, dass ihr eigentlich ihre Tattoos noch begutachten wolltet. Sie wird euch in ein Motel einladen und dort, auf dem Bett, liegt diese Waffe. Mox: Diese Schrotflinte erhaltet ihr entweder, wenn ihr mit Judy eine Beziehung eingeht, oder wenn diese nach HM-12 (Automatic Love) beschließt die Stadt zu verlassen.

Die Suche nach Anders Hellman – Folgenreiche Entscheidungen (Lösung)

Auf der Suche nach dem führenden Bioingenieur bei Araska, Anders Hellman, erfahrt ihr endlich mehr über den Chip in eurem Kopf und wie ihr die Technologie und damit auch Johnny Silverhand loswerden könnt. Zu dieser Missionsreihe von Cyberpunk 2077 gehören die Hauptmissionen HM-19 bis HM-21 und die Nebenmissionen NM-18, NM-22, NM-27 bis NM-33.

HM-19 (Ghost Town)

Habt ihr den Thorton beschafft, müsst ihr euch entscheiden, ob ihr Panam helft, Rache an ihrem ehemaligen Partner zu üben. Solltet ihr ihr helfen wollen, kommt es zu einem heftigen Kampf in der Basis, redet ihr Panam ihr Unterfangen aus, passiert nichts und ihr überspringt diese Schlacht. Dann erhaltet ihr aber auch nicht das Scharfschützengewehr Widow Maker.

HM-21 (Life During Wartime)

Während der Geiselsituation habt ihr die Möglichkeit, den Piloten dazu zu bringen euch Hellmans Aufenthaltsort zu verraten. So erfahrt ihr direkt von der Tankstelle, könnt diese ohne Umwege aufsuchen und habt es nur mit einer kleinen Zahl an Gegnern zu tun.

NM-28 (Ex-Factor)

Die Unterhaltung mit Maiko hängt davon ab, wie ihr euch während HM-12 (Automatic Love) verhalten habt. Lebt Woodman noch und ihr wart Maiko gegenüber nie provokativ, verrät sie euch, dass er sich im Gebäude aufhält. Damit habt ihr die Möglichkeit gegen ihn zu kämpfen.

NM-30 (Pisces)

Wenn ihr in Hiromis Büro im Penthouse Maikos Vorschlag akzeptiert und ihre Bezahlung annehmt, wird sie die neue Chefin des Clouds. Dies verbaut euch jedoch die Möglichkeit, mit Judy eine Beziehung einzugehen.

NM-31 (Pyramid Song)

Diese Mission steht in Cyberpunk 2077 nicht zur Verfügung, wenn ihr Maikos Bezahlung angenommen habt und diese die neue Chefin des Clouds geworden ist. Ansonsten habt ihr in dieser Mission die Möglichkeit, mit Judy romantisch zu werden.

Die Suche nach Anders Hellman: Einmalige Gelegenheiten (Guide)

Widow Maker : Entscheidet euch in HM-19 (Ghost Town) Panam dabei zu helfen, ihren alten Partner umzulegen und ihr könnt von dessen Leiche dieses Scharfschützengewehr erbeuten. Die Waffe gibt pro Schuss zwei Projektile ab, die Chemieschaden verursachen und eine erhöte Chance haben, Vergiftungen auszulösen.

: Entscheidet euch in HM-19 (Ghost Town) Panam dabei zu helfen, ihren alten Partner umzulegen und ihr könnt von dessen Leiche dieses Scharfschützengewehr erbeuten. Die Waffe gibt pro Schuss zwei Projektile ab, die Chemieschaden verursachen und eine erhöte Chance haben, Vergiftungen auszulösen. Tsumetogi: Dieses katana findet ihr in NM-30 (Pisces) in dem Raum, wo das Meeting mit Maiko und den Tyger-Claw-Bossen stattfindet. Es verursacht Schockschaden mit einer Chance, Stromschläge auszulösen und erhöht außerdem eure Schockresistenz.

Zusammenarbeit mit Takemura – Folgenreiche Entscheidungen (Lösung)

Während der Geschichte von Cyberpunk 2077 müsst ihr mehrfach mit Takemura zusammenarbeiten und in dieser Zeit einige folgenreiche Entscheidungen fällen. Während eurer Zusammenarbeit folgt ihr den Hauptmissionen HM-22 bis HM-25. Außerdem gehören zu diesem Abschnitt die Nebenmissionen NM-13 und NM-35 bis NM-53.

HM-23 (Gimme Danger)

In dieser Mission könnt ihr eure Freundschaft zu Takemura festigen, was zu neuen Gesprächsoptionen im weiteren Verlauf der Geschichte führt, außerdem erfahrt ihr so Neues über Jackie, falls ihr euch am Ende von HM-10 entschieden habt, die Leiche an Viktor zu schicken. Dafür müsst ihr Takemura nach dem Einbruch in den Sicherheitsraum am Markt von Japantown in den Arasaka-Industriepark begleiten und mit ihm sprechen.

HM-25 (Search and Destroy)

Nach dem Treffen mit Hanako müsst ihr euch entscheiden, ob ihr Takemura rettet oder nicht. Lasst ihr ihn im Stich, spielt der Mann in der Geschichte keine Rolle mehr, rettet ihr ihn, wird er in einem möglichen Epilog von Cyberpunk 2077 wieder auftauchen.

NM-35 (Chippin‘ In)

Mit dem Schlüssel von Grayson könnt ihr Johnnys alten Porsche bekommen, doch noch wichtiger ist die Szene an Johnnys Grab, wo ihr euch mit dem Mann in eurem Kopf anfreunden könnt. Dies hat Auswirkungen auf eure zukünftigen Gespräche und stellt die Nebenmission NM-36, Blistering Love, zur Verfügung.

NM-36 (Blistering Love)

Durch den Abschluss dieser Mission könnt ihr im späteren Handlungsverlauf Rogue als Vertrauensperson wählen und damit Epilog 3 oder 4 freischalten.

NM-41 (I Don´t Wanna Hear It)

Reagiert in dieser Mission von Cyberpunk 2077 nicht verärgert auf US Cracks und bringt die Situation zu einem positiven Abschluss, damit Kerry bei einer späteren Nebenaufgabe einen Song mit ihnen aufnimmt und die Nebenmission NM-62, Every Breath You Take, freigeschaltet wird.

NM-45 (Riders on the Storm)

Diese Mission endet vorzeitig, wenn ihr euch nicht innerhalb von 24 In-game-Stunden mit Panam im Lager der Raffen Shiv trefft. Solltet ihr eine Beziehung mit der Frau anstreben, solltet ihr in der Nacht auf der Ingall-Farm mit ihr flirten.

NM-53 (I´ll Fly Away)

Diese Mission müsst ihr starten, bevor ihr NM-50, Queen of the Highway, begonnen habt, sonst steht sie nicht mehr zur Verfügung. Da NM-53 nicht durch eine Markierung auf der Map angezeigt wird, müsst ihr zum Aldecaldos-Lager fahren und auf Panams Anruf warten.

NM-49 (With a Little Help from My Friends)

Solltet ihr Saul in Panams Plan einweihen, endet diese Nebengeschichte sofort und Panam steht euch auch nicht weiter als potenzieller Beziehungspartner zur Verfügung und ein mögliches Finale unter Beteiligung der Dame wird ebenfalls unmöglich. Wollt ihr eine Beziehung mit Panam, dürft ihr ihr während der Mission nicht sagen, dass ihr es wegen des Geldes tut.

NM-50 (Queen of the Highway)

Wollt ihr eine Beziehung mit Panam eingehen, solltet ihr während dieser Mission darauf eingehen, wenn euch Panam anbietet, die Verbindung weiter zu vertiefen. Verfolgt diesen Handlungsstrang bis zum Ende und euch steht eine neues potenzielles Finale zur Verfügung.

Zusammenarbeit mit Takemura: Einmalige Gelegenheiten (Guide)

Prototype Shingen : Diese Waffe findet V in HM-23 (Gimme Danger) vor dem Langhaus in Container 667.

: Diese Waffe findet V in HM-23 (Gimme Danger) vor dem Langhaus in Container 667. Genjiroh : Eine Pistole, die ihr in HM-24 (Play It Safe) finden könnt. Sie befindet sich auf dem Weg zum Scharfschützen hinter einer verschlossenen Tür. Diese befindet sich auf der rechten Seite, wenn ihr aus dem Fahrstuhl kommt, kurz bevor ihr die lange Leiter auf der 21. Etage erreicht. Sie kann mit dem Code „2906“ an dem nahen Terminal geöffnet werden.

: Eine Pistole, die ihr in HM-24 (Play It Safe) finden könnt. Sie befindet sich auf dem Weg zum Scharfschützen hinter einer verschlossenen Tür. Diese befindet sich auf der rechten Seite, wenn ihr aus dem Fahrstuhl kommt, kurz bevor ihr die lange Leiter auf der 21. Etage erreicht. Sie kann mit dem Code „2906“ an dem nahen Terminal geöffnet werden. Jinchu-maru : Ein Katana, das von Oda fallen gelassen wird, nachdem ihr ihn besiegt habt. Vergesst nicht, die Waffe nach dem Kampf einzustecken.

: Ein Katana, das von Oda fallen gelassen wird, nachdem ihr ihn besiegt habt. Vergesst nicht, die Waffe nach dem Kampf einzustecken. Doom Doom : Diesen Revolver findet ihr in NM-38 (Second Conflict), ihr könnt sie von Dum Dum im Totentanz erbeuten. Dies ist natürlich nur dann möglich, wenn Dum Dum HM-08 überlebt hat.

: Diesen Revolver findet ihr in NM-38 (Second Conflict), ihr könnt sie von Dum Dum im Totentanz erbeuten. Dies ist natürlich nur dann möglich, wenn Dum Dum HM-08 überlebt hat. Vergoldeter Baseballschläger : Eine Schlagwaffe, die ihr in NM-38 (Second Conflict) bei Dennys Villa finden könnt. Der Schläger wird nach dem Streit zwischen Denny, Harry und Kerry in den Pool geworfen, wo ihr ihn wieder herausfischen könnt.

: Eine Schlagwaffe, die ihr in NM-38 (Second Conflict) bei Dennys Villa finden könnt. Der Schläger wird nach dem Streit zwischen Denny, Harry und Kerry in den Pool geworfen, wo ihr ihn wieder herausfischen könnt. Apparition : Ihr findet diese Waffe, wenn ihr nach NM-51 (War Pigs) Franks Leiche durchsucht.

: Ihr findet diese Waffe, wenn ihr nach NM-51 (War Pigs) Franks Leiche durchsucht. Problem Solver : Diese MPi wird von einem Gegner hinterlassen, der in NM-41 (Riders on the Storm) den Haupteingang des Lagers bewacht.

: Diese MPi wird von einem Gegner hinterlassen, der in NM-41 (Riders on the Storm) den Haupteingang des Lagers bewacht. Johnnys Schuhe: Ihr findet die Schuhe von Johnny Silverhand während des Auftrags Familienerbstück, und zwar in dem Schrank mit dem Bootleg.

Das Finale: HM-26 bis HM-33 – Folgenschwere Entscheidungen (Lösung)

Das Finale von Cyberpunk 2077 verläuft dementsprechend, wen ihr in HM-26 zu eurem Vertrauenspartner macht. Falls ihr vor dem Finale noch optionale Aktivitäten erledigen wollt, solltet ihr dies tun, bevor ihr in den Aufzug zum Restaurant Embers steigt. Zum Finale gehören die Hauptmissionen HM-26 bis HM-33 und die Nebenmissionen NM-52 und NM-54 bis NM-67.

HM-26 (Nocturne Op55N1)

Wenn ihr mit Misty auf dem Balkon steht, müsst ihr euch entscheiden, in wen ihr euer Vertrauen setzt. Je nachdem, welche Entscheidungen ihr zuvor im Spiel getroffen habt, stehen euch mindestens zwei und maximal vier Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. In unserem Guide zu allen möglichen Endings erklären wir euch genau, welche Möglichkeiten es gibt und was ihr tun müsst, um den entsprechenden Epilog freizuschalten.

HM-28 (Epilog)

Die Entscheidung, ob ihr Arasakas Vertrag unterschreibt, hat Auswirkungen auf alle folgenden Ereignisse.

HM-30 & HM-33 (Epilog)

Die Entscheidung während eurer Unterhaltung mit Alt in Mikoshi ist überaus wichtig, da sie die Art des folgenden Epilogs beeinflusst. Schaut für weitere Informationen in unseren Guide über alle Endings in Cyberpunk 2077.

NM-54 (Fortunate Son)

Solltet ihr den Krankenhausangestellten verschonen oder genügend Netrunner-Skills haben, um die entsprechende Attribut-Anforderung zu erfüllen, könnt ihr von einem auf dem Implantat installierten Virus erfahren. Dadurch seid ihr in der Lage, bei eurer Rückkehr ins Aldecaldos-Lager Bob zu informieren und so schlussendlich Scooters Leben zu retten, der später im Finale auftaucht, sofern ihr euch für die Panam-Variante entschieden habt.

NM-59 (Killing in the Name)

Ihr müsst euch in dieser Mission entscheiden, Nancy die Wahrheit zu sagen oder zu behaupten, ihr hättet nichts erfahren. Dies wirkt sich auf spätere Nachrichten der Dame aus und auf das Verhalten der Leute.

NM-62 (Every Breath You Take)

Scheitert ihr bei dieser Mission, stirbt Blue Moon.

Das Finale: HM-26 bis HM-33 – Einmalige Gelegenheiten (Guide)

Prejudice : Dieses Sturmgewehr könnt ihr zu Beginn von HM-29 (For Whom the Bells Tolls) im Afterlife von einem der Tische hinter der Bar nehmen.

: Dieses Sturmgewehr könnt ihr zu Beginn von HM-29 (For Whom the Bells Tolls) im Afterlife von einem der Tische hinter der Bar nehmen. Pride : Diese Pistole könnt ihr in der Nähe der Stelle einsammeln, an der Adam Smasher in HM-30 (Knockin‘ on Heavens Door) einen namhaften Charakter tötet.

: Diese Pistole könnt ihr in der Nähe der Stelle einsammeln, an der Adam Smasher in HM-30 (Knockin‘ on Heavens Door) einen namhaften Charakter tötet. Spaten des Pedells : Dieser Hammer lehnt in HM-30 (Knockin‘ on Heavens Door) in der Nähe des Konferenztisches an einem Baum.

: Dieser Hammer lehnt in HM-30 (Knockin‘ on Heavens Door) in der Nähe des Konferenztisches an einem Baum. Johnnys Hose : Bei dem Auftrag Psychofan könnt ihr dieses einmalige Kleidungsstück aus einem pinken Koffer im Schlafzimmer nehmen.

: Bei dem Auftrag Psychofan könnt ihr dieses einmalige Kleidungsstück aus einem pinken Koffer im Schlafzimmer nehmen. Amnesty : In HM-31 (We Gotta Live Together) bekommt ihr diesen Revolver als Belohnung für Cassidys Herausforderung.

: In HM-31 (We Gotta Live Together) bekommt ihr diesen Revolver als Belohnung für Cassidys Herausforderung. Divided We Stand: Dieses Sturmgewehr ist die Belohnung für den Sieg beim Wettschießen in NM-58 (Stadium Love). Es kann auch von den Sixern erbeutet werden.