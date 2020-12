In Cyberpunk 2077 gibt es eine Vielzahl an Nebenmissionen, doch keine verlangt euch so viel Lauferei ab wie die von Misty: Fool on the Hill. Um diese Aufgabe erfolgreich abschließen zu können, muss V 20 Graffitis finden und scannen, die Tarotkarten-Motive zeigen.

In unserer Lösung verraten wir euch, wo ihr in Night City nach den Graffitis suchen müsst und wie ihr die beiden geheimen Tarotkarten-Motive in „Cyberpunk 2077“ finden könnt.

Cyberpunk 2077 – Lösung: Alle 20 Tarotkarten aus Fool on the Hill (Guide)

Die Nebenmission Fool on the Hill startet automatisch, sobald ihr das erste Mal ein entsprechendes Graffiti gescannt habt oder nachdem euch Johnny Silverhand auf ein Motiv in der Stadt aufmerksam gemacht hat.

Die 20 Graffitis, die Tarotkarten-Motive zeigen, haben eine symbolische Bedeutung, die im Zusammenhang mit dem Ort des Graffitis und dem entsprechenden Handlungsabschnitt von Cyberpunk 2077 steht. In der folgenden Tabelle findet ihr alle 20 Tarotkarten und ihre Fundorte.

Tarotkarte Bedeutung Ort Der Narr Der Protagonist An der Wand vor Vs Apartment Der Wagen Aufbruch, der Weg An einer Wand neben Tom´s Diner, wo das Abenteuer nach dem Prolog beginnt Der Magier Willenskraft, Handeln Befindet sich an einem Stützpfeiler der Hochstraße vor dem Lizzie´s, dort, wo ihr euch im Prolog beweisen müsst Die Herrscherin Wachstum, Mütterlichkeit Vor dem Eingang zu dem Club Afterlife, den ihr während der Handlung mehrfach aufsuchen müsst Der Herrscher Stabilität, Autorität Am Eingang des Konpeki Plaza, wo ihr eure Auseinandersetzung mit den Konzernen beginnt Der Hierophant Tradition, Vertrauen Befindet sich in der Nähe des Ortes, wo ihr nach dem Prolog Takemura trefft. Die Hohepriesterin Stille, Geheimnisse Auf der obersten Etage des Gebäudes mit Takemuras Safehouse, dort, wo ihr erstmals Hanako trefft Der Eremit Erleuchtung, Verrat Beim Unterschlupf der Voodoo Boys, die im Cyberpunk Erleuchtung suchen Die Kraft Mut, Energie An der Seite des kleinen Gebäudes, wo ihr das erste Mal Panam trefft Das Rad des Schicksals Veränderung, glückliche Fügungen Unter dem Schild des Sunset-Motels, ein Ort, den ihr im Zusammenhang mit Panam und den Nomaden mehrfach aufsuchen müsst Die Gerechtigkeit Ehrlichkeit, Redlichkeit An der Zisterne gegenüber vom Kraftwerk der Electric Corporation, die ihr mit Judy erkundet Die Liebenden Herzensentscheidung, Verbindungen Befindet sich hinter der Leinwand vom Silver Pixel Cloud Drive-In, dort, wo Johnny und Rogue ihre alte Beziehung aufleben lassen können Der Turm Notlage, Zerstörung In der unterirdischen Passage am Fuße des Arasaka Towers Der Gehängte Aufopferung, Kehrtwendung An einem Wasserturm auf den Ölfeldern, unweit des Ortes, wo ihr Johnnys Leiche findet Der Tod Abschied, Wandel In der Nähe des Restaurants Embers, wo das Finale eingeläutet wird Der Mond Täuschung, Illusion An der Außenmauer des Anwesens, wo ihr Hanako retten müsst Die Welt Ziel, Vollendung Auf dem Balkon in der Nähe von Mistys Esoterikum und Viktors Klinik Die Sonne Erfolg, Wahrheit Am Fuße des Gebäudes, in dem sich Vs Apartment beim Path of Glory-Epilog befindet, nachdem V zur lebenden Legende wurde Der Stern Hoffnung, Inspiration Befindet sich unterhalb des Antennenturms, inmitten der Solarfarm, wo ihr Night City hinter euch lasst, wenn ihr euch am Ende von Epilog 2 den Nomaden anschließt Die Mäßigkeit Gleichgewicht, innerer Frieden An einer Wand im Kolumbarium von North Oak, das Johnny beim New Dawn Fades-Epilog besucht

Guide zu den geheimen Karten: Der Teufel und Das Gericht

Wenn ihr die Mission abgeschlossen habt, könnt ihr weiterhin mit Misty über das Thema sprechen und erfahrt auf diese Weise noch ein paar neue Informationen über die Bedeutung bestimmter Tarotkarten in „Cyberpunk 2077“. Außerdem berichtet euch Misty, dass noch zwei Karten fehlen, Das Gericht und Der Teufel. Diese sind aber durchaus im Spiel zu finden, und zwar an den folgenden Orten in unterschiedlichen Epilogen:

Fundort von Der Teufel

Diese Tarotkarte steckt im Zauberwürfel, den ihr während des Epilogs Whre is My Mind erhaltet. Dieses Ending erhaltet ihr, indem ihr in der Hauptmission HM-26 entscheidet, euch auf Hanako zu verlassen. Absolviert die entsprechenden Missionen, die zum Finale von „Cyberpunk 2077“ führen, und ihr könnt euch Der Teufel schnappen.

Misty ist dafür verantwortlich, dass ihr die Spielwelt von „Cyberpunk 2077“ nach dem Motiven absuchen müsst. © CD Projekt

Fundort von Das Gericht

In allen „Cyberpunk 2077“-Epilogen außer dem Ersten, muss V zwangsläufig in der Arena in Mikoshi gegen Smasher kämpfen. Die Karte Das Gericht befindet sich an einem der einziehbaren Server. Die entsprechenden Missionen, die zu diesem Duell führen, erhaltet ihr, indem ihr in Hauptmission HM-26 Panam oder Rogue als Vertrauensperson einsetzt, oder indem ihr den geheimen Weg beschreitet.