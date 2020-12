Cyberpunk 2077 – Easter-Egg zu GTA: San Andreas finden, so geht’s!

Ja, ihr habt richtig gehört. In Cyberpunk 2077 gibt es ein Easter-Egg, das sich an GTA: San Andreas anlehnt. Und nicht nur das. Es ist im Grunde ein Verbund aus mehreren Anspielungen. Und zwar bezieht sich das Easter-Egg auf eine Mission und ein bekanntes Meme des GTA-Klassikers.

Wie Reddit-User Spacer1997 nun beschreibt, stieß er auf die besagte Referenz zu „GTA: San Andreas“ während einer laufenden Mission.

Wo befindet sich das Easter-Egg? Wenn ihr selbst nach dem Easter-Egg suchen möchten, solltet ihr euch beim Trailerpark von Rivers umsehen. Der entsprechende Zug befindet sich im Osten, genau vor dem Tunnel. Ihr werdet in einer Side-Quest für Delamain dort hingeführt.

Was finde ich hier? Hier findet sich eine Leiche vor und es liegt ein Splitter mit ein paar Daten dabei. Im Dokument wird die Interaktion von „JC“ und „Little Smoke“ beschrieben. JC hatte ein Date mit einem temporeichen Zug, dem sich bei einer Verfolgungsjagd ein Zug von der gegenüberliegenden Schienenseite näherte. Am Ende ereilte JC ein jähes Schicksal, wie ihr hier lesen könnt:

Am Ende der Notiz lesen wir die allseits bekannte Line, die sich heute in zahlreichen Memes wiederfinden lässt:

„All you had to do was follow the damn train, CJ.“



„Alles, was du tun solltest, war, dem verdammten Zug zu folgen, CJ.“