Cyberpunk 2077 als 40-minütiger Fan-Film mit Maul Cosplay als Johnny Silverhand

Maul Cosplay hat sich gemeinsam mit dem Team um Vi-Dan Trans T7pro mal wieder selbst übertroffen. In dem jüngst veröffentlichten Fanfilm zu Cyberpunk 2077 können sich Fans kurz vor Release noch einmal ordentlich einstimmen und Johnny Silverhand in ganzer Cosplay-Pracht bewundern!

Johnny Silverhand im Fan-Film zu Cyberpunk 2077

Ja, ihr habt richtig gelesen. Verziert mit dem Titel Phoenix Program dreht sich in dem knapp vierzigminütigen Film alles um den guten alten Johnny mit dem silberglänzenden Cyberarm. Verkörpert wird Silverhand im Spiel selbst zwar von Keanu Reeves, Maul Cosplay steht dem Charakter in dem Streifen allerdings kaum in etwas nach und präsentiert den Fanliebling im „Cyberpunk 2077“-Film in gewohnt hochwertiger Cosplay-Manier.

Ein Jahr hat die Produktion des Kurzfilm gedauert und 17 volle Drehtage in Anspruch genommen. Trotz Corona-Pandemie hat sich das Team dahinter dabei nicht unterkriegen lassen und das Ergebnis nun präsentieren können:

Der Streifen ist dabei unglaublich aufwendig produziert worden und spart nicht an Geballer, Geknutsche und einer Menge skurrilem Cyberpunk-Humor! Actionreiche Fights inklusive. Wer also Bock auf das Rollenspiel hat, sollte den Hype mit diesem Film ordentlich anheizen können.

Wer sind Maul Cosplay und T7Pro?

Maul Cosplay aka Ben Bergmann arbeitet schon länger mit CD Projekt zusammen und hat bereits Geralt von Riva aus The Witcher 3 in einem Live-Action-Fanfilm zum Leben erweckt, ebenso wie Eivor aus Assassin’s Creed Valhalla. Als Stuntman und Cosplayer hat Bergmann dafür die passenden Tricks und Skills auf Lager.

Cyberpunk 2077: YouTuber leakt Day-1-Patch-Größe, doch es ist gar nicht der Day-1-Patch

T7Pro dagegen ist ein erfolgreicher YouTube-Kanal, der von den deutschen Filmemachern Shawn Bu und Vi-Dan Tran geleitet wird. Sie produzieren Filme, Kurzfilme, aber auch Musikvideos und arbeiten immer wieder mit namhaften Künstlern zusammen. Ihr neuestes Werk ist ebenjener Kurzfilm zu „Cyberpunk 2077“.