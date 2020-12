CD Projekt hat erst jüngst den Preload-Start bestätigt, der schon ein paar Tage vor dem Release stattfindet. Außerdem wissen wir jetzt neuerdings, wann Cyberpunk 2077 am 10. Dezember 2020 (also am Release-Tag) spielbar ist. Alle Infos dazu erhaltet ihr hier:

Es gibt jedoch noch eine weitere Informationen, die nun bekannt geworden sind. Ein YouTuber, der schon jetzt eine Version des Spiels erhalten hat, soll die Größe des Day-One-Patches geleakt haben.

Cyberpunk 2077: Wie groß ist der Day-1-Patch?

Wenn ihr das Spiel am Release-Tag oder schon zum Preload-Start herunterladet, dann werden erstmal rund 70 GB fällig. Doch damit nicht genug. Bevor es dann so richtig ins Eingemachte gehen kann, ist der Download eines Day-1-Patch erforderlich, der so oder so kommt.

„Cyberpunk 2077“ hat in jedem Fall einen Day-1-Patch. Auf die rund 70 bis 80 GB kommen demnach noch einmal ein paar Gigabyte obendrauf. Laut YouTuber DreamCastGuy via Twitter sollen es 43,5 GB auf der Xbox One sein.

Aber ist das wirklich der Day-1-Patch, der uns am Ende erwartet? Ganz so einfach ist es nicht.

Plot-Twist: Leak ist gar kein Day-1-Patch

Der PR-Manager Fabian Döhla hat sich unterdessen zu Wort gemeldet. Er meint, dass es sich hierbei um einen lustigen Twist handle. Es sei nämlich ein Update, aber nicht das Update, das sie für den Launch vorbereitet hätten.

Wie es scheint, ist es also nicht der reguläre Day-1-Patch, der hier geleakt wurde, sondern erst einmal nur ein anderer Patch. Demnach kann man auch noch nicht sagen, wie groß dieser am Ende ausfallen wird.

Passt also auf, was und bei welchen Seiten ihr Informationen aufsaugt, denn einige Webseiten sprechen aktuell fälschlicherweise von der Größe des Day-1-Patches aufgrund der Aussage von DreamCastGuy, was so dann selbstredend nicht stimmt.

Wir werden wahrscheinlich schon in Kürze erfahren, wie viel Gigabyte ihr neben der Hauptgröße des Spiels noch auf eurer Festplatte freiräumen müsst.

