Cyberpunk 2077: Elon Musk als Easter-Egg im Spiel

Aber wie gut ist das Spiel schließlich geworden? Hier lest ihr die internationalen Test-Wertungen zu „Cyberpunk 2077“:

So soll sich unter anderen der Twitch-Star Dr. Disrespect im Spiel befinden, wobei sein NPC-Modell bislang noch nicht im Netz aufgetaucht ist. Wir sind gespannt, mit welchen Überraschungen der Titel noch so alles aufwartet.

Doch neben dem SpaceX-Chef soll es insgesamt zahlreiche Anspielungen und Anlehnungen an popkulturelle Ereignisse geben. Die eine oder andere Person des öffentlichen Lebens ist da natürlich keine Ausnahme.

See ya in 2077 😉

Das dürfte allerdings die Wenigsten verwundern, da er bereits vor einiger Zeit getwittert hat, dass „wir uns in Cyberpunk 2077“ sehen. Dies ließ bereits andeuten, dass er womöglich als NPC im Spiel auftauchen könnte.

So sind beispielsweise die Kollegen von CNET darauf aufmerksam geworden, dass sich doch tatsächlich der SpaceX- und Tesla-Gründer Elon Musk ins Spiel geschlichen. Er erscheint, wenn wir euch für den Lebensweg Corpo entscheidet.

Die ersten Testberichte zu Cyberpunk 2077 sind veröffentlicht worden und das Spiel erscheint bereits am 10. Dezember 2020 . Die ersten Nachrichten, die direkt aus dem Spiel stammen, erblicken demnach ab sofort das Licht der Welt.

