In Cyberpunk 2077 gibt es einen Haufen Möglichkeiten Eurodollar zu verdienen, die von den Leuten in Night City einfach als Eddies (€$ oder EDs) bezeichnet werden. Leider gibt es mindestens genauso viele Möglichkeiten, euer hart Erspartes wieder auszugeben, schließlich lassen sich manche Waffen und Cyberware ganz schön was kosten.

Damit ihr nicht dauernd ohne Kohle dasteht und von den besten Fahrzeugen, Gadgets und Waffensystemen nur träumen könnt, haben wir für euch diesen Guide zusammengestellt, in dem wir euch verraten, wie ihr schnell einen Haufen Eddies zusammenbekommt. Außerdem geben wir euch Tipps zu den ökonomischen Grundsätzen in Night City.

Cyberpunk 2077: Schnell Geld verdienen, so geht’s (Guide)

Es gibt unzählige Gründe, einen Haufen Eddies besitzen zu wollen, der geläufigste ist wohl der Wunsch, sich die beste Ausrüstung leisten zu können. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es diverse Wege, die mal schneller und mal langsamer zum Erfolg führen, beachtet ihr sie jedoch alle, geht euch das Geld in Cyberpunk 2077 nie aus und ihr könnt euch bereits recht früh starke Ausrüstung kaufen.

© CD Projekt

Missionen, Aufträge, NCPD-Scanner-Delikte

Der schnellste und auch einfachste Weg, in Night City zu Geld zu kommen, besteht darin, die Haupt- und Nebenmissionen zu absolvieren. Ihr bekommt dadurch nicht nur immer wieder reichlich Belohnung, sondern trefft in der Regel auch auf viele Gegner und Behältnisse, in denen sich nicht selten reichlich Eurodollar befinden. Sagt zu neuen Missionen also nie nein, sondern geht sie mit dem Ziel an, schnell reich zu werden.

Besonders lukrativ und selten zeitaufwendig sind zudem die NCPD-Aktivitäten, welche auf eurer Map mit hellblauen Symbolen dargestellt werden. Hier sind vor allem das Totenkopf- (Verdacht auf organisiertes Verbrechen) und das Baseballschläger-Symbol (Überfall im Gange) schnell erledigt und meist gibt es reichlich Beute, entweder in Form von Eddies oder als Ausrüstungsgegenständen, die ihr verkaufen könnt.

Data-Mining von Ressourcen

Durch den Abschluss von Breach-Protokoll-Minigames an Zugangspunkten könnt ihr als Netrunner schnell eine Menge Geld nebenher erwirtschaften. Solche Zugangspunkte findet ihr überall in Cyberpunk 2077, solltet ihr dabei jedoch Probleme haben, könnt ihr den Vorteil Erweitertes Netzwerk-Interface freischalten, wodurch euch Zugangspunkte in der Nähe automatisch angezeigt werden.

Sollten euch die Summen aus diesen Diebstählen nicht zufriedenstellen, haben wir eine Lösung für euch. Sucht im Breach-Protokoll-Skill-Tree den Vorteil Verbessertes Data-Mining, wodurch ihr aus Zugangspunkten 50 Prozent mehr Eurodollar erhaltet. Auf Stufe 2 sind es sogar 100 Prozent mehr Eddies, die ihr erhaltet. Jedoch benötigt ihr für diese Verbesserung eine Intelligenz von mindestens 5.

© CD Projekt

Sammeln, Erbeuten und Kopfgelder

Eurodollar können natürlich auch als Zufallsbeute eingesammelt werden und befinden sich zudem oft in Schränken, Behältern, Schubladen und ähnlichem. Haltet bei Missionen also immer die Augen offen und scheut euch nicht, jeden besiegten Gegner nach dem Kampf zu durchsuchen. Nehmt außerdem so viel Beute mit, wie ihr tragen könnt, da sich diese bei Händlern verkaufen lässt. Um so wertvoller der Gegenstand, um so besser.

Haltet außerdem stets die Augen nach Bürgern offen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Ihr könnt dieses einsehen, indem ihr die verdächtige Person scannt. Im Grunde lohnt es sich, jeden Gegner auszuschalten, für den es Bares gibt, schließlich werdet ihr fürs Ausschalten nie bestraft und stets belohnt, also eine Win-Win-Situation für V.

Cyberpunk 2077: Verkaufsregeln in Night City

Habt ihr ein kleines Vermögen angehäuft, könnt ihr dieses ganz einfach wieder loswerden. Items können von Händlern, Cyberware von Ripperdocs und Fahrzeuge von Fixern gekauft werden. Außerdem gibt es im Handlungsverlauf Dialogoptionen, die mit einer Geldzahlung verbunden sind. Je höher die Position des gewünschten Items auf der Seltenheitsskala, desto teurer ist es natürlich.

Die meisten Händler in Night City haben qualitativ hochwertige Items auf Lager, doch für die ist meist ein hoher Street Cred erforderlich, denkt also immer daran, Verbrecher zu jagen und die Straßen sauber zu halten. Von Händlern verkaufte Items werden zudem eurem aktuellen Level angepasst.

Die Warenauswahl dieser Händler wird nach 48 In-Game-Stunden aktualisiert, oder wenn sich V weit entfernt hat und zurückkehrt. Außerdem können Händler Rabatte auf ihre Waren anbieten, stellt also sicher, dass ihr so vielen Händlern wie möglich mal einen Besuch abstattet, damit ihre diese Items mit besonders niedrigem Preis nicht überseht.