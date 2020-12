Cyberpunk 2077: Wie kaufe ich ein Auto oder Motorrad? Lösung (Guide)

Wenn ihr keine Lust habt, mit der öden ersten Schüssel von V durch Night City zu gurken, könnt ihr in Cyberpunk 2077 ein neues Auto kaufen. Wir verraten euch in diesem Guide alles, was ihr zum Thema Autos und Kaufen wissen müsst und was ihr insbesondere beim Stehlen eines Autos beachten solltet. Alle Infos dazu findet ihr hier in der Lösung.

Autos kaufen in Cyberpunk 2077

Autos können in „Cyberpunk 2077“ gekauft und gelagert werden. Heißt also, wenn ihr ein neues Auto im Blick habt, könnt ihr eure Eddies (schnell Geld verdienen in Cyberpunk 2077) in ein neues Vehikel investieren. Ihr könnt das Auto dann einlagern und es später jederzeit verwenden.

Allerdings solltet ihr erst einmal eine bestimmte Sache beachten. Ihr könnt das erst ab einem bestimmten Punkt in der Story tun! Und zwar ab dem 2. Akt.

Es gibt in jedem Fall mehrere Optionen, ein neues Auto zu erhalten. Während einige an einem Punkt im Spiel gekauft werden, können andere gestohlen werden. Es gibt beim Stehlen jedoch einen Haken.

Gestohlene Autos können nicht dauerhaft eingelagert werden. Von daher solltet ihr euch lieber darauf konzentrieren, ein neues Auto zu kaufen. Da habt ihr schließlich mehr von.

Wo finde ich Autos, die ich kaufen kann?

Um ein Auto zu kaufen, müsst ihr erst einmal Akt 2 von Cyberpunk 2077 erreichen. Wenn ihr im 2. Akt angekommen seid, werdet ihr von einem Fixer kontaktiert. Dieser hat einige Informationen für euch über Autos, die sich im Sale befinden.

Geht zum Nachrichten-Tab in Cyberpunk 2077 und seht, was der Fixer für euch hat! © CD Projekt

Um auf diese Nachricht zuzugreifen, müsst ihr den „Nachrichten“-Reiter von eurem Journal öffnen. Hier lest ihr dann grundlegende Infos zum Fahrzeug. Wenn das Auto gekauft wurde, lässt es sich im entsprechenden Reiter für Autos auswählen.

Wichtig: Außerdem gibt es noch bestimmten Autos, die ihr über Erkundung oder Nebenmissionen freischalten könnt. Bedenkt jedoch, dass vor einigen Missionen ein Riegel vorgeschoben wird. Es kann also sein, dass ihr eine Nebenmission nicht machen könnt. Wenn ihr zum Beispiel die Heist-Mission für Viktor macht, könnt ihr nicht das Nazaré-Motorrad freischalten, das es via Heroes gibt.

Wie kann ich ein neues Auto kaufen?

Wenn ihr wissen möchtet, wo sich das Auto eurer Wahl befindet, klickt ihr im Log an, dass ihr das entsprechende Auto nachverfolgen möchtet. Ihr wählt das Auto wie eine reguläre Mission aus und dann wird das Auto via Mission-Tracker aufgefunden:

Wenn ihr ein Auto kaufen wollte, wählt ihr es hier aus und dann seht ihr die Location auf der Karte © CD Projekt

Wenn ihr am Ort angekommen seid, wo das Auto auf euch wartet, müsst ihr euch lediglich an das Auto annähern und dann die Taste zum Kaufen drücken (auf der PS4 und PS5 zum Beispiel das Viereck).

Nun habt ihr den Kauf abgewickelt, woraufhin es auf der Vehikel-Liste landet. Wenn ihr das erfolgreich durchgezogen habt, meldet sich noch einmal der Fixer mit einer Bestätigung. Nun gehört das neue Fahrzeug rechtmäßig euch.

Wenn ihr in Zukunft ein Auto benötigt, wird es nun eingelagert, sodass ihr später darauf zurückgreifen könnt. Es steht euch also jederzeit zur Verfügung im Gegensatz zu den gestohlenen Autos.

Autos stehlen in Cyberpunk 2077

So oder so könnt ihr euch auch für den schellen, günstigen Weg entscheiden. Heißt, wenn ihr nur mal eben von Punkt A nach B müsst, reicht womöglich ein kleiner Autodiebstahl aus.

Wie kann ich ein Auto stehlen?

Wenn ihr euch entscheidet, ein Auto zu stehlen, müsst ihr darauf achten, dass euer Charakter stark genug ist. Ihr müsst also das Körper-Attribut skillen. Dann könnt ihr den Fahrer oder die Fahrerin herausziehen. Schließlich gilt es zu beachten, dass manche Autos einen höheren Wert benötigen. Das hängt von der Wertigkeit des Autos ab.

Alternativ könnt ihr den Fahrenden mit einem gezielten Schuss ausschalten, bevor ihr euch dem Auto nähert. Dann braucht ihr lediglich die Leiche entfernen und könnt in eurem neuen Schmuckstück losdüsen. Beachtet, dass einige Autos kugelsicher sind.

© CD Projekt

Wie kann ich mein neues Auto auswählen?

Wenn ihr erfolgreich ein Auto gekauft habt, könnt ihr es auswählen, indem ihr den entsprechenden Button drückt. Auf der PS4 und PS5 ist es beispielsweise der rechte Button auf dem D-Pad, genauso wie auf den Xbox-Konsolen. Auf dem PC ist es die V-Taste standardmäßig.

Wichtig: Wenn ihr mehrere Autos im Besitz habt, müsst ihr den Button länger gedrückt halten. Dann öffnet sich ein Menü. Die Liste zeigt all eure verfügbaren Autos.

Wenn ihr also ein anderes Auto für eine bestimmte Mission auswählen möchtet, könnt ihr so jederzeit zwischen all euren gekauften Autos hin- und herwechseln.

Welche Autos und Motorräder gibt es in Cyberpunk 2077?

Alle Autos in Cyberpunk 2077 in der Übersicht:

Archer Quartz EC-T2 R660

Archer Hella EC-D I360

Chevillon Thrax 388 Jefferson

Chevillon Emperor 620 Ragnar

Herrera Outlaw GTS

Makigai Maimai P126

Makigai Supron FS3

Mizutani Shion MZ2

Mizutani Shion Coyote

Porsche 911 Turbo

Quadra Turbo-R 740

Quadra Turbo-R V-Tech

Quadra Type-66 (4 variations)

Rayfield Aerondight Guinevere

Rayfield Caliburn

Thorton Colby C125

Thorton Colby CX410 Butte (2 variations)

Thorton Colby “Little Mule”

Thorton Galena G240

Thorton Mackinaw MTL1

Villefort Alvarado V4F 570 Delegate

Villefort Alvarado V4FC 580

Villefort Cortes V5000 Valor

Villefort Cortes Delamin No. 21

Villefort Columbus V340-F Freight

Arch Nazare (3 variants)

Brennan Apollo (2 variants)

Yaiba Kusanagi CT-3X