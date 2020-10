Cyberpunk 2077 im GTA-Style: Diese heißen Fahrzeuge erwarten euch

In der vierten Episode der Night City Wire haben wir absolute GTA-Vibes verspürt und das obwohl es doch um Cyberpunk 2077 ging! Denn diesmal drehte sich ein Großteil des Online-Events um die Vehikel, die ihr im Spiel entdecken, fahren, anpassen und besitzen könnt.

Und hier hat CD Projekt RED wirklich nicht an Detailtreue und Vielfalt gespart: Die futuristischen Autos und Motorräder sind zahlreich und reichen von der klapprigen Rostlaube über schicke Limousinen und bullige Trucks bis hin zu High-End-Sportwagen und Hyper-Cars.

Cyberpunk 2077 und seine Vehikel

Paul Dalessi, Senior Vehicle Artist, äußerte sich zur Night City Wire ein wenig zum Hintergrund des Fahrzeugsdesigns. Hierbei erklärt er, dass die Vehikel sich nicht nur optisch im Innenraum und Chassis allesamt unterscheiden können, sondern ebenso Unterschiede im Fahrgefühl und verschiedene Geschwindigkeiten und Sounds mit sich bringen.

Wie komme ich an die einzelnen Fahrzeuge? Mit V könnt ihr entweder einen mehr oder weniger legalen Weg einschlagen und euch Motorräder, Sportwagen und Co über euren Fixer kaufen. Oder ihr entscheidet euch dazu euren Traumwagen zu stehlen, indem ihr im klassischen GTA-Style die Leute aus ihren Autos zieht oder sie einfach direkt von der Straße klaut.

Wie rufe ich Fahrzeuge herbei? Wie bereits Plötze in The Witcher 3 könnt ihr auch eure Bikes, Autos und Trucks in „Cyberpunk 2077“ via Tastendruck herbeirufen.

Straßenrennen in Cyberpunk 2077?

Dalessi bestätigt außerdem, dass es Straßenrennen geben wird. Je nachdem ob die Rennen dann auf den asphaltierten Straßen von Night City stattfinden oder in den sandreichen Wüsten der Badlands, solltet ihr euer Fahrzeug aber besser an die vorherrschenden Bedingungen anpassen und entsprechend vorbereitet sein.

Möchtet ihr mehr zum Hintergrund erfahren und wie die Sounds der Vehikel im Spiel zum Leben erwach sind, schaut euch die beiden Behind the Scenes dazu an: