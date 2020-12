Wie in jedem guten Rollenspiel könnt ihr natürlich auch in Cyberpunk 2077 das Aussehen eures Charakters selbst bestimmen. Protagonist V kann eine Frau oder ein Mann sein, unabhängig davon primäre und auch sekundäre Geschlechtsmerkmale haben und sogar die Stimme ist nicht an das gewählte Geschlecht gebunden. Doch wo kann man seine eigene Version von V bewundern und das Aussehen im späteren Spielverlauf ändern?

Cyberpunk 2077: Wo kann man sich selbst sehen? – Lösung

Nun habt ihr euch für Vs Hautfarbe, Frisur, Augenfarbe, Narben, Cyberware-Verteilung und viele andere Dinge entschieden, da stellt sich die Frage, wann und wo ihr all diese Entscheidungen bewundern könnt. Schließlich handelt es sich bei Cyberpunk 2077 um ein Spiel aus der Egosicht und da ist das Aussehen des eigenen Charakters eher eine schöne Dreingabe als wirklich spielrelevant. Allzu häufig bekommt ihr V also gar nicht zu sehen.

Cyberpunk 2077 – Alle Cheats: Holt euch Geld, Waffen und Cyberware via Cheat-Code – Guide (Lösung)

Es gibt aber einige Ausnahmen, die es euch dennoch ermöglichen, mehr als nur die Beine oder die Arme von V in Gesprächen bewundern zu können. So könnt ihr eure Figur jederzeit im Inventar des Spiels bewundern oder wenn man während der Autofahrt in die Thrid-Person-Sicht wechselt. Ansonsten habt ihr aber auch die Möglichkeit, mit einem der vielen Spiegel zu interagieren, die es in Cyberpunk 2077 gibt. Dies passiert während der Kampagne in gewissen Zwischensequenzen sogar automatisch.

© CD Projekt

Cyberpunk 2077: Kann man das Aussehen von V später noch ändern?

An dieser Stelle haben wir leider keine guten Nachrichten für euch, denn obwohl es in Night City einen Haufen Ripperdocs gibt, die ihre Dienste anbieten und euch diverse Möglichkeiten für Implantate zur Verfügung stellen, kann Vs Aussehen im späteren Verlauf der Geschichte nicht mehr abgeändert werden. Ihr solltet bei der Charaktererstellung also wirklich sicher sein, dass dies die Version von V ist, mit der ihr zufrieden seid.

Cyberpunk 2077 – Guide: Alle folgenreichen Entscheidungen & alle einmaligen Gelegenheiten (Lösung)

Natürlich gilt diese Angabe nur für die Veröffentlichungsversion von „Cyberpunk 2077“. Es ist durchaus möglich, dass in späteren Updates oder mit der Veröffentlichung von DLCs die Möglichkeit in dem Spiel eingebaut wird, Vs Aussehen später noch zu verändern. Da ihr V aber wie schon erwähnt nicht sonderlich oft zu Gesicht bekommt, und die Figur später allerlei Helme, Masken und andere Accessoires trägt, ist das Aussehen eigentlich nur sekundär bis tertiär relevant.