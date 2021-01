Cyberpunk 2077: Spieler finden unfertigen Teil von Night City und fallen unter die Spielwelt

Der Launch von Cyberpunk 2077 war denkbar schwierig. Vor allem Käufer des Rollenspiels, die auf der PS4 oder Xbox One nach Night City reisen wollten, bekamen es in großen Teilen mit gravierenden Bugs und ständigen Abstützen zu tun. Zum Release war der Titel auf den Konsolen der letzten Konsolengeneration im Grunde kaum spielbar. Lediglich auf dem PC sowie den aktuellen Konsolen, PS5 und Xbox Series X, lässt sich „Cyberpunk 2077“ recht gut spielen. Aber auch hier zeigt sich das Spiel längst nicht nur von seiner besten Seite.

Einige Updates, die Entwickler CD Projekt RED bis jetzt veröffentlicht hat, verschaffen zwar auf sämtlichen Plattformen Abhilfe, doch der Ruf von dem Sci-Fi-Rollenspiel ist wohl erst einmal deutlich angeknackst, auch wenn sich die Verkaufszahlen mehr als sehen lassen können.

Das berühmte Night City-Loch ins Nichts

Stellvertretend dafür, dass die polnischen Entwickler noch einiges an Arbeit vor sich haben, ehe sich der Titel auf dem Niveau befindet, auf dem er sich zum Release befinden sollte, ist das auf Reddit bereits berühmt gewordene Loch in Nichts von Night City. Spieler haben in der Stadt einen kleinen Bereich gefunden, den die Entwickler offensichtlich vergessen fertigzustellen haben. Hier befindet sich ein Loch in der Spielwelt, das euch unweigerlich durch eben diese fallen und Night City von unten bewundern lässt.

Welche Probleme gab es bei der Entwicklung von Cyberpunk 2077?

Doch wie konnte es den zahlreichen Fehlern im Spiel und solch unfertigen Bereichen in „Cyberpunk 2077“ überhaupt kommen?

Das Rollenspiel befand sich satte acht Jahre in der Entwicklung und lockt seit Anfang Dezember 2020 in eine riesige, belebte Großstadt in der nicht ganz so weit entfernten Zukunft. Offensichtlich haben sich die Entwickler von CD Projekt RED mit ihren ambitionierten Ideen und Plänen aber selbst keinen Gefallen getan. Schlussendlich war der Umfang, über den „Cyberpunk 2077“ verfügen sollte, wohl so gewaltig, dass das stetig gewachsene Studio Probleme hatte, den Überblick zu behalten. Anscheinend musste man sich während der Entwicklung deshalb immer wieder von geplanten Features trennen.

Hinzu kam, dass der Titel auf allen aktuellen Plattformen laufen sollte, einschließlich der in die Jahre gekommenen Konsolen PS4 und Xbox One. Was folgte waren ständige Verschiebungen des Veröffentlichungstermins und letztendlich unfertige Versionen, die mit zahlreichen Bugs und Problemen zu kämpfen hatten. Da dennoch zahlreiche Spieler seit dem Launch im Dezember die Stadt unsicher machen, werden nach und nach eben jene Probleme sichtbar, die CD Projekt RED anscheinend gar nicht im Fokus hatte. Die internen Tester des Entwicklers hatten jedenfalls große Probleme sämtliche Fehler in dem Open World-Titel zu finden und zu beheben.