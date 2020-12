Trotz schwierigem Start von Cyberpunk 2077: 13 Millionen verkaufte Exemplare seit Launch

Der Launch von Cyberpunk 2077 verlief bekanntermaßen nicht sonderlich reibungslos – vor allem auf den beiden Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One. Der Zustand der beiden Versionen war so problematisch, dass sich Sony vor kurzem sogar dazu entschied, das Sci-Fi-Rollenspiel von CD Projekt RED vollständig aus dem PlayStation Store zu entfernen. Den Verkaufszahlen hat der holprige Start am 10. Dezember aber offensichtlich nicht sonderlich geschadet.

In 10 Tagen 13 Millionen verkaufte Exemplare von Cyberpunk 2077

In einem Bericht, den CD Projekt jetzt seinen Investoren vorgelegt hat, ist die Rede davon, dass bis zum 20. Dezember 2020 insgesamt 13 Millionen Exemplare von „Cyberpunk 2077“ verkauft werden konnten. Interessant ist dabei zudem die Info, dass bei dieser Zahl die Rückerstattungen bereits abgezogen wurden. Damit gehört der Titel zu den erfolgreichsten Spielen in diesem Jahr, trotz der großen Probleme und vielen Bugs. Es werden aber wohl noch einige Wochen bis Monate ins Lands ziehen und den einen oder anderen Patch bedürfen, ehe sich „Cyberpunk 2077“ in dem Zustand befindet, den sich Spieler und Entwickler gewünscht hätten.

Entwicklungskosten konnten schon wieder eingespielt werden

Laut der Verantwortlichen sind diese Zahlen bereits ein riesiger Erfolg, da die gesamten Kosten für die Entwicklung bereits mit den Vorbestellungen, die sich auf rund 8 Millionen Exemplare belaufen, abgedeckt wurden. Die Verkaufszahlen dürften in der nächsten Zeit aber noch weiter ansteigen, da zum Beispiel die Versionen für PS5 und Xbox Series X erst im kommenden Jahr erscheinen werden, wodurch die Qualität auf der aktuellen Konsolengeneration noch einmal einen ordentlichen Sprung nach vorne machen dürfte. Ebenfalls 2021 erscheint zudem der Multiplayer-Modus zu „Cyberpunk 2077“, zu dem bisher aber noch so gut wie nichts bekannt ist.

