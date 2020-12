Cyberpunk 2077: Spieler entdeckt gestrichenes Feature, Bahnschienen und Bahnhof gefunden

Wie es den Anschein macht, lässt die finale Version von Cyberpunk 2077 ein Feature schmerzlich vermissen. Die Spielerschaft ist nun auf die Überbleibsel von Bahnschienen und sogar einen verlassenen Bahnhof gestoßen. Die Assets werfen insgesamt einige Fragen auf.

Hätte es in Cyberpunk 2077 ein Bahnsystem geben sollen?

Was Redditor Sybekul nun entdeckt und mit der Welt geteilt hat, legt nahe, dass wir durchaus davon ausgehen können, dass CD Projekt RED an einem funktionierenden Bahnsystem für Night City gearbeitet hat.

Überbleibsel dieser zugehörigen Bahnschienen lassen sich im Spiel finden, wenn man ganz genau sucht und hinsieht. Aber diese Schienen erfüllen nun in der finalen Version keinen Nutzen.

Sybekul präsentiert die unfertigen Assets im Video, die auf jeden Fall ein Bahnsystem zeigen. Und zwar den Night City Area Rapid Transit.

Es hätte wohl ein Transitsystem mit Zügen geben sollen. Wir sehen neben den Schienen so etwas wie ein Bahnhof, der immer noch ein Teil der Assets zu sein scheint. Aber innerhalb des Bahnhofs fehlen Objekte und weitere Ausarbeitungen.

Auffällig ist, dass es also besagte Bahnschienen gibt, aber gar keine zugehörigen Züge. Unklar ist hingegen, ob der NCART eher visueller Natur dienen sollte oder ob V den Zug tatsächlich hätte nehmen können.

Die Klausel Rapid-Transit legt jedoch nahe, dass es sich hierbei womöglich um ein alternatives Schnellreisesystem gehandelt haben könnte.

Vielleicht hat sich CDP auf halber Strecke dazu entschieden, dass solch ein System zu viel Arbeit wäre und hat das Schnellreisesystem mit den bekannten Knotenpunkten ersetzt? Mehr zur Schnellreise in Cyberpunk 2077 erfahrt ihr hier:

Klage gegen Cyberpunk 2077-Entwickler eingereicht

„Cyberpunk 2077“ ist für PC, PS4, Stadia und Xbox One erhältlich, während sich die PS5- and Xbox Series X-Versionen noch in Entwicklung befinden.