Am 10. Dezember ist Cyberpunk 2077 erschienen. Das Action-Rollenspiel lässt sich auf PC, PS4 (mit Upgrade-Möglichkeit auf PS5) und Xbox One (mit Upgrade-Möglichkeit für Xbox Series X/S) spielen. Doch gerade auf „älteren“ Konsolen ist es kein Genuss, Night City zu erkunden.

Cyberpunk ist kein Genuss auf PS4 und Xbox One

Last-Gen-Konsolen wie PS4, und Xbox One (S) liefern mit knapp 20 fps nicht nur eine deutlich schlechtere Performance als auf dem PC sowie auf PS4 und Xbox Series X/S, das Spiel sieht zudem deutlich schlechter aus. Die Welt wird beinahe verwaist, weil nur wenige NPCs herumlaufen, die zudem noch plötzlich aus dem Nichts vor euch erscheinen können. Das ist sogar bei Autos der Fall. Es kann sein, dass urplötzlich ein Wagen aus dem Nichts erscheint.

© CD Projekt

Texturen laden sehr langsam nach. Das heißt, ihr bekommt auf Objekten erst verwaschene Texturen zu sehen, bevor diese sichtbar und langsam durch höher aufgelöste ersetzt werden.

Auf PS4 Pro und Xbox One X dagegen ist „Cyberpunk 2077“ deutlich besser spielbar. Es kommt zwar nicht an die Performance eines guten Mittelklasse-PCs oder der PS5 und Xbox Series X/S heran, dennoch sind die Probleme nicht ganz so stark vertreten wie auf den kleineren Varianten der Konsolen.

CD Projekt Red kündigte schon an, weiter am Action-RPG zu feilen und neue Patches zu veröffentlichen, welche die Performance verbessern und sich um Bugs kümmern. Update 1.04 ist beispielsweise für heute, den 11. Dezember geplant und soll für alle Plattformen erscheinen.

Wollt ihr „Cyberpunk 2077“ auf PS4 und Xbox One spielen, dann solltet ihr vielleicht noch ein paar Patches abwarten. Denn aktuell ist es kein großer Genuss, das Action-RPG auf diesen Plattformen zu spielen.

Cyberpunk 2077 – Technische Probleme verderben Spielspaß auf PS4 und Xbox One