Schnell leveln in Diablo 4: Solo & Gruppe – So steigt ihr schnell in der Stufe auf

Um in Diablo 4 möglichst schnell im Level aufzusteigen und schließlich zu den Endgame-Inhalten zu gelangen, habt ihr einen längeren Weg vor euch. Vor allem, wenn ihr gerade erst mit eurem ersten Charakter die beschwerliche Reise durch Sanktuario angetreten seid.

Damit ihr als Solist oder in der Gruppe möglichst schnell stärker werdet und in der Stufe aufsteigt, haben wir euch im Folgenden die wichtigsten Tipps zum schnellen leveln in „Diablo 4“ aufgelistet.

Diese Weltstufen gibt es in Diablo 4

Besonders wichtig für erfolgreiche Stufenaufstiege sind die verschiedenen Weltstufen in „Diablo 4“.

Schließlich handelt es sich dabei um die Schwierigkeitsstufen des Spiels. Diese entscheiden darüber, wie stark Gegner sind, wie intelligent sich eure Widersacher verhalten und welchen Schaden sie verursachen.

In höheren Weltstufen erhaltet ihr mehr Erfahrungspunkte und eine bessere Ausbeute an Gold von besiegten Gegnern.

Zu Beginn von Diablo 4 stehen nur zwei Weltstufen zur Auswahl. © Blizzard

Schnell leveln als Solo-Spieler (Erster Charakter): Welche Weltstufe sollte ich in Diablo 4 wählen?

Für Charaktere von Stufe 1 bis 50 stehen lediglich 2 Weltstufen zur Verfügung. Wenn ihr allein spielt, wählt ruhig die 1. Weltstufe und somit die einfachste Schwierigkeitsstufe aus. Ihr könnt die Weltstufe jederzeit ändern.

Zwar erhaltet ihr Weltstufe 1 20 Prozent weniger Erfahrungspunkte durch das Töten von Monstern. Die XP für das Absolvieren von Hauptmissionen sind dafür aber auf beiden Weltstufen identisch, während der Anspruch deutlich geringer ist.

Da ihr einen Großteil der Erfahrungspunkte im Spiel durch das Voranschreiten in der Haupthandlung erhaltet, seid ihr auf Weltstufe 1 also deutlich effizienter unterwegs.

Zwischen den Hauptquests solltet ihr euch nicht großartig mit den Gegnern in der Oberwelt beschäftigen. Auf dem Weg zwischen den Missionen empfiehlt es sich nur Elite-Gegner auszuschalten oder an öffentlichen Events teilzunehmen.

Wie steht es um Nebenmissionen? Quests abseits der Haupthandlung gibt es in Sanktuario viele und ihr könnt euch dadurch ebenfalls einige Erfahrungspunkte dazuverdienen. Nehmt Missionen in eurer Nähe ruhig an und erledigt diese nebenbei, soweit dies möglich ist.

Führen euch Nebenquests aber in instanzierte Dungeons oder ganz generell in Bereiche, in die euch die Haupthandlung nicht führt, solltet ihr sie besser ignorieren, da ihr dafür andernfalls ziemlich viel Zeit investieren müsstet.

Checkliste für schnelles Leveln als Solo-Spieler (Stufe 1 bis Stufe 50)

Spielt auf Weltstufe 1.

Konzentriert euch auf die Kampagne.

Schnappt euch zu Beginn von Akt 4 ein Reittier

Ignoriert Gegner in der Oberwelt.

Ignoriert Nebenquests, die sehr umfangreich sind oder euch in umfangreiche Dungeons/andere Bereiche führen.

Erledigt zusätzlich Elite-Gegner und nehmt an öffentlichen Events statt.

Schaltet während der Kampagne Altäre von Lilith (nicht aktiv suchen) und Wegpunkte frei, sammelt Ansehenspunkte.

(nicht aktiv suchen) und Wegpunkte frei, sammelt Ansehenspunkte. Nutzt Elixiere, um 5 Prozent mehr Erfahrungspunkte zu erhalten.

Ab Akt 4 könnt ihr mit eurem eigenen Pferd durch die Spielwelt reiten. © Blizzard/PlayCentral.de

Schnell solo leveln (Zweiter Charakter): Kampagne überspringen

Habt ihr die Kampagne in „Diablo 4“ mit eurem ersten Charakter erfolgreich absolviert, könnt ihr diese mit jedem neuen Charakter fortan überspringen. Auch wenn ihr für eine neue Season einen weiteren Charakter anlegen müsst, könnt ihr die gesamte Handlung ganz einfach überspringen, um euch damit gar nicht mehr beschäftigen zu müssen.

Durch das Überspringen der gesamten Kampagne könnt ihr zusätzliche Charaktere schneller leveln. Sobald ihr die Story übersprungen habt, gelangt ihr in die Spielwelt, in der bereits einige Wegpunkte auf eurer Karte freigeschaltet sind.

Nun solltet ihr euch unter anderem auf Legionsereignisse konzentrieren, da euch diese einen ganzen Haufen an Erfahrungspunkten bringen, gleichzeitig aber leider nur recht selten auftreten.

Ebenfalls eine gute Idee ist die Teilnahme an einer Höllenflut. Hierbei sind Gegner immer zwei Stufen über euch, wodurch ihr mehr Erfahrungspunkte erhaltet.

Legionsereignisse in Diablo 4 bringen euch viele Erfahrungspunkte. © Blizzard

Checkliste für schnelles Leveln (Zweite Charakter) als Solo-Spieler (Stufe 1 bis Stufe 50)

Überspringt die Kampagne.

Entdeckt neue Wegpunkte.

Erledigt Events, die gerade stattfinden.

Versucht an Legionsereignissen teilzunehmen.

Versucht an einer Höllenflut teilzunehmen.

Absolviert zwischendurch Nebendungeons und Nebenquests auf eurem Weg.

Nutzt Elixiere, um 5 Prozent mehr Erfahrungspunkte zu erhalten.

Schnell in der Gruppe leveln: Gemeinsam gegen die Dämonen

Spielt ihr in der Gruppe „Diablo 4“, erhaltet ihr einen Erfahrungsbonus, weshalb sich die Kooperation mit anderen Spielern durchaus lohnt. Zusätzliche Erfahrungspunkte gibt es für euch zudem, wenn Gegner innerhalb der gleichen Zone besiegt werden.

Bereits wenn ihr euch nur in der Nähe zu anderen Spielern befindet, erhaltet ihr einen fünfprozentigen Erfahrungsboost, in einer Gruppe wächst dieser allerdings auf zehn Prozent an. Hinzu kommt, dass die Monster in der Oberwelt nicht mit eurer Gruppengröße skalieren, wodurch ihr mehr Aufgaben in kürzer Zeit abschließen könnt, da ihr euch deutlich schneller durch die immer wiederkehrenden Horden kämpft.

Aus diesen Gründen lohnt es sich die Weltstufe 2 zu wählen, um 20 Prozent mehr Erfahrung für das Besiegen von Monstern zu erhalten, auch wenn ihr gerade euren ersten Charakter spielt. Letztendlich ist es aber eure Entscheidung, denn als Gruppe könnt ihr euch auch ziemlich schnell auf Weltstufe 1 durch die Kampagne schlagen.

In Erfahrungsbonus, wenn ihr mit anderen Spielern kämpft, kann sich ziemlich lohnen. © Blizzard/PlayCentral.de

Checkliste für schnelles Leveln in der Gruppe (Stufe 1 bis Stufe 50)

Spielt auf Weltstufe 2.

Konzentriert euch auf die Kampagne.

Nutzt den Gruppenbonus und besiegt auch in der Oberwelt möglichst viele Gegner, teilt euch dazu auf, bleibt aber in der Zone eurer Kollegen.

Nehmt an öffentlichen Events teil, besiegt Elite-Gegner und befreit Stützpunkte von Dämonen.

Nutzt Elixiere, um 5 Prozent mehr Erfahrungspunkte zu erhalten.

Stürzt euch als Gruppe in Dungeons.

Schnell leveln von Stufe 50 bis Stufe 100 in Diablo 4

Wie aber geht es in „Diablo 4“ weiter, wenn die Kampagne komplett durchgespielt wurde?

Sobald ihr die Story abgeschlossen habt, stellt euch das Spiel eine neue Spielmechanik vor. Dabei handelt es sich um die sogenannten Totengeflüster-Events, um Grausige Gaben zu sammeln. Wechselt nun am besten in Weltstufe 2, falls noch nicht geschehen, um mehr Erfahrungspunkte zu erhalten.

Habt ihr zehn Gaben gesammelt, könnt ihr diese beim Flüsternden Baum abgeben, wodurch ihr eine ordentliche Menge an Erfahrungspunkten sowie eine Truhe mit Ausrüstungsgegenständen erhaltet.

Beim Flüsternden Baum gibt es tolle Belohnungen für euch. © Blizzard

Wie steht es um Nebenmissionen? Zwar lohnen sich Nebenmissionen im späteren Spielverlauf in Bezug auf die Erfahrungspunkte nicht mehr so viel, dafür steigern sie aber euer Ansehen in den verschiedenen Zonen.

Als Belohnung gibt es jeweils zusätzliche Skillpunkte oder die Anzahl eurer Heiltränke wird erhöht, was ebenfalls ein ziemlich mächtiges Geschenk ist und euch im späteren Verlauft noch eine große Hilfe sein wird.

Totengeflüster-Events: Richtig lukrativ sind hier vor allem die die Dungeons, die ihr erledigen müsst. Hierbei werdet ihr zudem einige Dungeons angehen, die ihr während der Kampagne übersprungen habt. Jetzt ist also die perfekte Gelegenheit, um diese nachzuholen.

Beim erstmaligen Abschließen von Dungeons erhaltet ihr übrigens Aspekte für den Kodex der Macht, die ziemlich hilfreich sein können.

Eine Harte Nuss – Finaldungeons: Nun könnt ihr euch testweise an den Finaldungeon „Kathedrale des Lichts“ in Kyovashad wagen. Sobald ihr diesen Dungeon erfolgreich abgeschlossen habt, werden Weltstufe 3: Albtraum und die Paragontafel freigeschaltet. Die höhere Schwierigkeitsstufe ist wichtig, um weiterhin schnell leveln und in der Stufe aufsteigen zu können.

Bedenkt aber, dass diese Aufgabe vor allem für Solisten eine ordentliche Herausforderung sein kann.

Besteht eure Ausrüstung zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus vorwiegend legendären Gegenständen, macht ihr euch das Leben noch schwerer. Außerdem empfiehlt es sich im Vorfeld, die Anzahl der Heiltränke zu erhöhen und deren Wirkung zu verbessern.

Wechselt auf Weltstufe 3: Albtraum: Ist der erste Finaldungeon „Kathedrale des Lichts“ abgeschlossen, könnt ihr auf Weltstufe 3: Albtraum wechseln. Hier erhaltet ihr 100 Prozent mehr Erfahrung und 15 Prozent mehr Gold.

Mit diesem dicken Bonus solltet ihr als nächstes weitere Dungeons abschließen, die nun aber noch deutlich gefährlicher und knackiger ausfallen.

Albtraum-Dungeons haben es ziemlich in sich! © Blizzard

Die besten Albtraum-Dungeons gemessen an den zu erhaltenen Erfahrungspunkte pro Stunde (basierend auf Update 1.0.3):

Blindhöhlen / Blind Burrows

/ Blind Burrows Kanäle von Guulrahn / Guulrahn Canals

/ Guulrahn Canals Hexenwasser / Witchwater

/ Witchwater Versunkene Ruinen / Sunken Ruins

/ Sunken Ruins Wildnis von Raethwind / Raethwind Wilds

/ Raethwind Wilds Marterwald / Maulwood

Schaltet Weltstufe 4: Qual frei: Habt ihr Stufe 70 erreicht, könnt ihr euch an das Unterfangen machen, Weltstufe 4: Qual freizuschalten. Dafür müsst ihr im Vorfeld allerdings erst einmal den Finaldungeon „Zerfallener Tempel“ abschließen, den ihr in der nordöstlichen Trockensteppe findet.

In der höchsten Schwierigkeitsstufe angekommen, könnt ihr nun Dungeons wiederholen sowie die Totengeflüster-Events nutzen, um das Maximallevel zu erreichen.

Checkliste für schnelles Leveln (Stufe 50 bis Stufe 100)

Wechselt auf Weltstufe 2 (falls noch nicht geschehen)

Versucht an Legionsereignissen teilzunehmen.

Versucht an einer Höllenflut teilzunehmen.

Erledigt Weltbosse.

Dungeons und Totengeflüster-Events abschließen.

Ab Stufe 50: Finaldungeon Kathedrale des Lichts abschließen.

Wechselt auf Weltstufe 3.

Dungeons und Totengeflüster-Events abschließen.

Ab Stufe 70: Finaldungeon Zerfallener Tempel abschließen.

Wechselt auf Weltstufe 4.

Dungeons und Totengeflüster-Events abschließen, um die Maximalstufe zu erreichen.

Nutzt Elixiere, um 5 Prozent mehr Erfahrungspunkte zu erhalten.

Was ist das Maximallevel in Diablo 4?

Das Maximallevel liegt in Diablo 4 bei Stufe 100. Ein Großteil der Spieler dürfte die Kampagne mit dem ersten Charakter um die Stufe 45 herum durchgespielt haben. Ab Stufe 50 kann die Weltstufe 3 freigeschaltet werden. Ab Stufe 70 wird schließlich die vierte und letzte Weltstufe freigeschaltet.

Falls ihr an anderer Stelle nicht weiterwisst, könnte euch unsere Komplettlösung zu Diablo 4 behilflich sein. Hier haben wir viele Tipps und Tricks vorbereitet, die euch auf eurer Reise durch Sanktuario weiterhelfen dürften.