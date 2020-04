Erst kürzlich kam es zu einigen Insider-Leaks, die sich auf ein Remake von Resident Evil 4 beziehen. Ein vollständiges Remake des Spiels soll sich seit geraumer Zeit in Entwicklung befinden. Es würde also direkt an Resident Evil 2 und Resident Evil 3 anknüpfen. Doch nun gibt es neue Informationen, die abermals vom bekannten Insider Dusk Golem stammen.

Resident Evil 4 Remake: Entwicklungszeitraum

Er spricht nun über den Entwicklungszeitraum des Spiels, das sich bereits seit 2018 in Produktion befinden soll. So liegt der Startschuss also schon zwei Jahre zurück. Die gesamte Entwicklungszeit soll um die vier Jahre betragen, weshalb der Release des Spiels für 2022 angedacht ist.

An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass das mehr Entwicklungszeit wäre, als es bei RE2 und RE3 der Fall war. Zudem soll das Team um einiges größer sein, das am 4. Remake-Teil bastelt. Das sogenannte Team M-Two soll sich um die Entwicklung kümmern, die bereits beim 3. Remake-Teil Erfahrung sammeln konnten. Angeblich sollte der Schöpfer der Reihe Shinji Mikami mit dem Projekt betraut werden, doch dies sollte am Ende wohl nicht sein, da dieser gerade mit GhostWire: Tokyo (von Bethesda) beschäftigt ist. Es sollen hingegen aber einige Entwickler an Bord sein, die an Resident Evil 2 Remake und Devil May Cry 5 gearbeitet haben.

Insgesamt liegt es nahe, dass Capcom die Fans nicht enttäuschen möchte. Immerhin zählt das Original zu den besten Spielen aller Zeiten, zumindest laut Metascore. Außerdem könnten die Spekulationen somit vertieft werden, dass Capcom an einem jährlichen Release für die „Resident Evil“-Marke denkt. Resident Evil 8 soll laut Gerüchten nämlich schon 2021 erscheinen. Ob das stimmt, erfahren wir spätestens bei oder nach einer offiziellen Ankündigung.

Und während Gerüchte für ein Resident Evil 4 Remake die Runde machen, fordern die Fans jedoch ein Reboot von Dino Crisis.