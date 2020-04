In den vergangenen Monaten gab es zahlreiche vermeintliche Leaks zu Residen Evil 8, die uns einige Infos und Details über einen neuen Ableger der beliebten Reihe von Capcom lieferten. Unter anderem werden wir es wohl wieder mit Ethan Winters zu tun bekommen und außerdem, ähnlich wie in Resident Evil 7, ein Wiedersehen mit Chris Redfield feiern. Anders als bei den zwei Remakes zu Resident Evil 2 und Resident Evil 3 wird wie beim Vorgänger wohl an der Ego-Perspektive festgehalten.

Nun gibt es weitere Infos, die aus einer E-Mail stammen, deren Verfasser anonym bleiben möchte und die wir euch auf den folgenden Zeilen zusammenfassen.

Resident Evil 8: Village

Laut den neuen Gerüchten wird „Resident Evil 8“ dieses Mal über einen Untertitel verfügen und „Resident Evil 8: Village“ heißen. Zumindest sei dies der Arbeitstitel des Spiels. Da die Acht in römischen Ziffern (VIII) dargestellt wird, würde der Untertitel entsprechend „VIIIAGE“ lauten.

Schaut euch dazu außerdem gerne das Bild oberhalb dieser Zeile an. Auch wenn Capcom diese Gerüchte bislang noch nicht bestätigt hat, erscheinen sie durchaus logisch und nachvollziehbar.

Resident Evil 8: Ab nach Europa

Bezüglich des Settings gab es bereits zahlreiche Spekulationen und Leaks. Ziemlich wahrscheinlich wird der Schauplatz an „Resident Evil 4“ angelehnt sein und die Spieler nach Europa schicken. Somit könntet ihr zum Beispiel eine historische Burg erkunden oder weitläufige Wälder durchstreifen.

© Residence of Evil

Trefft ihr in Resident Evil 8 auf eine Hexe?

Laut der E-Mail werdet ihr es außerdem mit einer Hexe zu tun bekommen, die der Hexe Marguerite ähnlich sein wird und in ein solches Setting gut hineinzupassen scheint. Diese nutzt angeblich Insekten und verwandelt sich sogar in die kleinen Krabbler, wenn sie besiegt wird. Außerdem soll die Hexe über ein unverwechselbares Lachen verfügen.

Wiedersehen mit Chris Redfield

Wir haben Chris Redfield bereits in „Resident Evil 7“ und dem dazugehörigen DLC zu Gesicht bekommen. In „Resident Evil 8“ soll der Bruder von Claire Redfield aus „Resident Evil 2“ ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Er erscheint laut Bericht in Rückblenden mit Ethan, Mia und möglicherweise ihrem Baby. Was das Baby mit der Erzählung zu tun hat, ist noch unklar.

Abgesehen davon soll Chris nicht sonderlich heldenhaft aussehen, sondern eine starke optische Veränderung erfahren haben. Anscheinend versuchen die Entwickler so die Lücke zwischen dem ursprünglichen, stämmigen Chris und dem neueren, schlankeren Design zu schließen.