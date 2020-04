In der vergangenen Zeit kam es immer wieder zu Spekulationen von Insidern, die über eine erfolgreiche Testphase von Resident Evil 8 gesprochen haben, bei der die Spieletester positives Feedback gegeben haben. Aufgrund dieses besagten Testlaufs sollen nun erste Infos ans Tageslicht gekommen sein.

So wissen wir, wenn die Gerüchte stimmen, dass wir es in „Resident Evil 8“ wieder mit Ethan Winters zu tun bekommen, während Chris Redfield ähnlich wie in Resident Evil 7 ebenfalls eine Rolle einnimmt. Im Gegensatz zu den beiden Remake-Ablegern soll hier weiterhin die First-Person-Sicht als feste Spielperspektive Verwendung finden.

Das Setting soll sich ein wenig an Resident Evil 4 anlehnen und in europäischen Gefilden spielen. Das würde die Spieler unter anderem in altertümliche Burgen verschlagen, während weitläufige Wäldereien durchweg zur Atmosphäre des Spiels beitragen.

Bei den Feinden soll es sich um spezielle Typen handeln, die unter anderem die Sinne des Protagonisten vernebeln können, was zu Halluzinationen führe. Außerdem solle es Zombies in Ritterrüstungen und Werwölfe geben, während Okkultismus gezeigt werde.

Das ist der aktuelle Stand in der brodelnden Gerüchteküche. Aber ob all das stimmt, lässt sich bislang noch nicht vollends absehen.

Fakt ist jedoch, dass Insider wie Dusk Golem schon des Öfteren richtiglagen. Wie zum Beispiel mit den Spekulationen rund um Resident Evil 3, wo sich im Grunde alles bewahrheitet hat. Nun hat der Insider abermals über „Resident Evil 8“ gesprochen, was die „Resident Evil“-Fangemeinde nun aufhorchen lässt.

Resident Evil 8: Start und Release in 2021?

Laut AestheticGamer1 könnte es im April 2020 weitere Informationen geben, die jedoch von anderer Stelle veröffentlicht werden sollen. Also nicht von ihm und nicht von Capcom. Wer damit gemeint ist, ist jedoch unklar. Viel wichtiger ist allerdings, dass „Resident Evil 2021“ nun wohl doch „Resident Evil 8“ sein soll.

„Resident Evil 8“ soll nämlich bereits im nächsten Jahr erscheinen. Doch dieses Vorgehen sei nicht immer der Fall gewesen. Denn bevor das Projekt zu RE8 wurde, wurde es intern lange Zeit als „Resident Evil: Revelations 3“ entwickelt. Es sollte also ein Spin-off wie die beiden Revelation-Teile werden. Doch irgendwann im Laufe der Zeit entschied sich Capcom doch, es zum nächsten Hauptableger zu machen. Genauso ist es damals bei Resident Evil 3 gewesen. Das Abenteuer mit Jill Valentine und Nemesis sollte erst ein Spin-off werden, doch dann hat Capcom kurzerhand anders entschieden.

Wenn alles stimmt, erhalten wir im nächsten Jahr vielleicht schon ein weiteres Resident Evil. Dies wäre dann das dritte Jahr in Folge, in dem die Reihe fortgesetzt wird. Es könnte in jedem Fall im Interesse von Capcom sein, die Fans regelmäßig mit Content zu versorgen. Doch wie immer gilt, dass es sich hierbei um unbestätigte Insider-Informationen handelt. Also behandeln wir diese Infos wiederum als vollkommene Gerüchte, bis es von offizieller Stelle mehr gibt.