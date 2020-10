Am 15. Oktober stellte Sony im Rahmen einer Sonderausgabe der State of Play die neue Benutzeroberfläche der PS5 vor und demonstrierte dabei zahlreiche neue Features, die bei Spielern sehr gut anzukommen schienen.

Zur Auswahl steht unter anderem eine Spielhilfe für alle PS Plus-Mitglieder, die euch bei ausgewählten Titeln durch entsprechende Tipps unterstützen kann. Weiterhin besitzt die Benutzeroberfläche der PS5 ein eingebautes Fortschritt-System für Trophäen. Sogenannte Cards lassen sich bei Spielen anzeigen und gewähren zum Beispiel Infos über die etwaige Level-Spielzeit, News oder für Spielhilfen mitten im Game.

Bild-in-Bild-Funktion auf der PS5

Ein weiteres Feature, das Sony in dem Video vorgestellt hat, ist der Picture-in-Picture-Modus. Dieser ermöglicht es euch, ein neues kleines Fenster auf eurer PlayStation 5 zu öffnen, um beispielsweise gleichzeitig das Gameplay eines Freundes zu verfolgen, während ihr selbst spielt. Dabei könnt ihr das geöffnete Fenster frei positionieren, um zu sehen, wo die gegenüberliegende Seite gerade ist.

Durch diese Funktion ergeben sich völlig neue Möglichkeiten und das digitale Zusammenspielen in der Online-Umgebung wird deutlich erleichtert. Denkbar wären verschiedene Challenges wie zum Beispiel ein Speedrun in einem bestimmten Spiel oder die direkte Unterstützung bei schwierigen Passagen eines Levels.

Besonders spaßig könnten dadurch Koop-Spiele wie das am 30. Oktober erscheinende interaktive Horrorspiel Little Hope von Bandai Namco und Supermassive Games sein. Oder ihr nutzt die neue Bild-in-Bild-Funktion, um in Destiny 2 gemeinsam Raids zu erledigen.

Was haltet ihr von dem neuen Feature auf der PS5? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.