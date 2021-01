PS5: Design-Patent zeigt Originalkonsole und alternativen DualSense

Patente gewähren immer einen hervorragenden Einblick in die Entwicklungsphase neuer Hardware. Auch die aufgekommenen Patente zum Originaldesign der PS5 sind deshalb ziemlich interessant, denn sie zeigen den Aufbau der PlayStation 5 sowie die gegebenen Möglichkeiten für optische Alternativen der Konsole und des DualSense-Controllers.

Design-Patent der PS5: So hat die Konsole im Entwurf ausgesehen

LetsGoDigital legte neue Patentbilder vom 8. Januar 2021 offen. Darin sind unter anderem die später in Produktion gegebenen Entwürfe für die verschiedenen Ausführungen der PlayStation 5 selbst, die Media Remote, das Pulse 3D Headset und die DualSense-Ladestation enthalten.

Was ist zu sehen? Die originalen Patente der PS5 zeigen die Entwürfe, mit denen Sony das Design der Next-Gen-Konsole schließlich festlegte und gesetzlich dokumentieren lassen hat. Deshalb ist dort auch die erst im November 2020 bestätigte Demontage der Seitenplatten ersichtlich sowie die Befestigungsschrauben, mit denen die Frontplates an der PlayStation 5 befestigt werden.





Austauschbare Faceplates: Das modifizierbare Case stellt nach wie vor eines der Highlights für viele PS5-Fans dar. Aktuell existiert hier jedoch noch Unsicherheit, inwiefern und vor allem wann alternative Custom-Plates in die Realität umgesetzt werden. Derzeit ist die Produktion solcher Platten durch Drittanbieter von Sony weder gewünscht noch lizenziert.

DualSense-Controller mit alternativen Sticks

Die Patente zeigen außerdem einen Blick auf eine mögliche Variante des DualSense, die in den nächsten Monaten noch auf den Markt kommen könnte. Denn in den vorhandenen Konzeptzeichnungen taucht ein violetter Control-Stick auf, der so bislang nicht existiert. Vielleicht war die farbige Variante auch der Vorgänger des jetzigen schlichten Schwarz.

Bekommen wir noch einen weiteren Controller mit violetten Sticks? Oder handelt es sich um eine einfache farbliche Hervorhebung im Entwurf? © Sony/LetsGoDigital

Mit diesen Patenten könnten potenziellen Herstellern von alternativen Cases und modifizierten PlayStation 5-Controllern nun möglicherweise Tür und Tor für erste realisierbare Konzepte geöffnet werden. Genug Vorschläge aus der Community für coole Designs sind immerhin in Hülle und Fülle vorhanden. Sogar erste Entwürfe zu einem Slim-Modell der PlayStation 5 sind so bereits entstanden.