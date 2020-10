PS5 Slim: So könnte die kostengünstige PlayStation 5 aussehen

Microsoft macht es mit der Xbox Series S vor und Sony könnte mit einer PlayStation 5 Slim nachziehen. Allzu unwahrscheinlich ist ein solches Modell jedenfalls nicht. Das finden auch die kreativen Technikköpfe von LetsGoDigital, die sich nun Gedanken darüber gemacht haben, wie eine PS5 Slim aussehen könnte.

Das mögliche Design einer PS5 Slim

Am 19. November 2020 erscheinen bereits zwei verschiedene Ausführungen der PS5: Die Standardedition mit Laufwerk und das rein digitale, aber leistungsgleiche Modell der Next-Gen-Konsole.

In Zukunft könnten uns jedoch noch weitere Varianten erwarten, wie die heiß diskutierte und leistungsstärkere PS5 Pro oder aber ein Slim-Modell, wie wir es schon aus vergangenen Generation kennen.

Doch wie würde die kostengünstigere Sony-Konsole im Fall der PlayStation 5 überhaupt aussehen? Die niederländischen Kollegen von LetsGoDigital hätten da einen Vorschlag, der gar nicht mal so unrealistisch scheint und das moderne Design der geschwungenen PS5 aufgreift:

PS5 5 Slim: Die Sony-Variante der Xbox Series S

Mit einer PlayStation 5 Slim würde Sony ein Pendant zur Xbox Series S veröffentlichen. Das S-Modell glänzt hierbei mit weniger Kosten, aber auch mit weniger Leistung als die Xbox Series X. Aus diesem Grund sieht Xbox-Chef Phil Spencer das S-Modell langfristig trotzdem als die verkaufsstärkere Konsole an, da ein niedriger Preis nach wie vor ein entscheidendes Kaufkriterium darstellt.

Ergonomisch wie die PS5, aber in elegantem Schwarz – So könnte das Slim-Modell durchaus aussehen. © LetsGoDigital/Concept Creator

Sony wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Beispiel daran nehmen und auf lange Sicht eine Light-Version der neuen Konsole veröffentlichen. Immerhin gab es nach Release der Next-Gen seit jeher ein technisch und optisch aktualisiertes Modell einer jeden PlayStation.

Wann könnte die PS5 Slim erscheinen? Sollte sich Sony an einen ähnlichen Release-Plan wie bei vergangenen PlayStation-Konsolen halten, könnten wir mit der etwas weniger opulenten PS5 Slim wohl in etwa 3 Jahren rechnen, also im Jahr 2023. In dieser Zeit ist auch das Erscheinen einer noch leistungsfähigeren PS5 Pro nicht mehr allzu unrealistisch.