One Piece: Hat Manga-Kapitel 1086 Shanks‘ Vater eingeführt? Figarland-Familie auch im Manga bestätigt

Rothaar Shanks, einer der Vier Kaiser in One Piece, ist bei Leser*innen so beliebt, dass die Gerüchteküche zu seiner Person noch nie kalt geworden ist. Sie brodelt seit vielen Jahren so heiß, dass man Shanks nur erwähnen muss, um mit Theorien zu seiner Person überschüttet zu werden. Und das wird nach Manga-Kapitel 1086 wohl kaum weniger werden.

Denn hier wurde nun ein Charakter eingeführt, auf den manch ein Anhänger von Eiichiro Odas Piratenepos schon lange gewartet hat. Wer darüber lieber nichts hören oder lieber den Anime schauen möchte, welcher dem Manga in Sachen Handlung etwas hinterher hinkt, sollte jetzt mit dem Lesen aufhören, denn es folgen nun massive Spoiler zum neuesten Manga-Kapitel.

One Piece: Wer ist eigentlich der Charakter Shanks?

Im Manga ist er seit dem allerersten Kapitel dabei, im Anime haben sich Zuschauer*innen ab Episode 4 in ihn verliebt: Rothaar Shanks. Ruffys Freund und Gönner war von Anfang an ein Fanliebling, wurde über die Jahre für einige aber immer nur noch interessanter. Kunststück, etablierte er sich doch schon bald als einer der stärksten Piraten in ganz One Piece.

Doch nicht nur seine angedeuteten und in One Piece Film: Red sogar gezeigten Fähigkeiten machen ihn so beliebt, auch seine liebenswerte Persönlichkeit, sein gutes Herz und seine vielen epischen Auftritte in Manga und Anime sorgten für eine begeisterte Anhängerschaft. Hinzu kommen allerlei Details über seine Person, die für jubelnde Fanherzen gesorgt haben:

Er diente auf dem Schiff von Piratenkönig Gol D. Roger

Er übergab Ruffy den ikonischen Strohhut

Lysops Vater Yasopp dient in seiner Mannschaft

dient in seiner Mannschaft Er ist einer der 4 Kaiser der Meere

der Meere Er ist der Ziehvater von Ruffys Kindheitsfreundin Uta

Er kämpfte nur so zum Spaß auf Augenhöhe mit Falkenauge

Er konnte den Kaiser Kaido davon abhalten, sich in die Schlacht von Marine Ford einzumischen

davon abhalten, sich in die Schlacht von Marine Ford einzumischen Er beendete die Schlacht von Marine Ford beinahe im Alleingang

beinahe im Alleingang Er ist ein Haki-Meister und wird als Killer des Observationshaki bezeichnet

bezeichnet Shanks hat Eustass Kid mit nur einer Attacke besiegt und sein Schiff versenkt

mit nur einer Attacke besiegt und sein Schiff versenkt Er wurde sogar von den 5 Weisen empfangen

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

One Piece: Was hat Shanks mit der Weltregierung zu schaffen?

Gerade der letzte Eintrag war es, der die jüngsten Gerüchte über Shanks ins Rollen brachte. Denn lange haben Fans nach der Antwort auf die Frage gesucht, warum die 5 Weisen einen Piraten, zudem noch einen der 4 Kaiser, empfingen. Über das Gespräch wissen wir bis heute jedoch nur, dass Shanks über einen gewissen, nicht näher genannten Piraten sprechen wollte.

Näher kamen wir des Rätsels Lösung, als der Film Red uns offenbarte, dass Shanks als Säugling von Gol D. Roger auf der Insel God Valley gefunden wurde und dass er zur Figarland-Familie gehört. Da diese Informationen als Kanon gelten, wurde schnell gemutmaßt, die Figarland-Familie könne zu den Himmelsdrachen gehören.

Sollte dem so sein, würde dies Shanks zu einem Mitglied eben der Familien machen, die in One Piece über dem Gesetz stehen und im Grunde tun und lassen können was sie wollen. Damit wäre zumindest auch geklärt, warum die 5 Weisen bereit dazu waren, dem Kaiser Gehör zu schenken. Bestätigt ist diese Theorie zwar nicht, Manga-Kapitel 1086 macht in dieser Hinsicht jedoch Druck.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

One Piece: Hat Manga-Kapitel 1086 Shanks‘ Vater eingeführt?

Seit in Manga-Kapitel 1083 von Monkey D. Dragon verraten wurde, dass es eine Macht innerhalb der Weltregierung gibt, die als Gotteskrieger bezeichnet wird, gibt es obendrauf noch die zusätzliche Fantheorie, Shanks oder Shanks‘ Bruder könnte der Anführer dieser mysteriösen Vereinigung sein, da eine der gezeigten Silhouetten eine große Ähnlichkeit zu dem Kaiser der Meere aufweist.

Da einige Leser*innen sowieso annehmen, die Bezeichnung Gotteskrieger beziehe sich darauf, dass diese Kämpfer*innen ebenfalls Himmelsdrachen sind, würde sich die Theorie gut mit der Annahme vertragen, Shanks‘ Familie gehöre zu diesen besonderen Adligen. Und ganz so weit weg von der Wahrheit waren Vertreter*innen dieser Annahme auch nicht.

Am Ende von Manga-Kapitel 1086 wurde nämlich der Mann eingeführt, der die Autorität besitzt, einen anderen Himmelsdrachen, in diesem Fall St. Don Quichotte Mjosgard, hinzurichten: St. Garling Figarland. Wie es scheint, handelt es sich bei ihm um den Mann, den Leser*innen von One Piece für Shanks gehalten haben, sein Outfit und sein Schwert deuten zumindest in diese Richtung.

© Eiichiro Oda/Shueisha Inc.

Auffällig ist natürlich sofort, dass er den Namen Figarland trägt, zu deren Familie laut dem Film Red auch Rothaar gehört. Der ältere Mann, der auch als der Richter bekannt ist, und als Oberbefehlshaber der Gotteskrieger vorgestellt wird, wird jedoch zudem als ehemaliger König des Landes God Valley betitelt, also eben dem Ort, an welchem Roger einst Baby-Shanks fand.

Es ist also durchaus verständlich, warum einige Leser*innen nun annehmen, bei dem Mann handle es sich um Shanks‘ Vater. Als Sohn eines ehemaligen Königs und Himmelsdrachen wäre Rothaar wahrscheinlich dazu berechtigt, sich mit den 5 Weisen zu treffen. Natürlich ist es aber genauso gut möglich, dass Garling Figarland sein Großvater, sein Onkel oder sein Vetter sechsten Grades ist.

Bis wir auch nur die Chance haben, mehr über Garling herauszufinden, müssen wir uns aber eine Weile gedulden, denn Eiichiro Oda pausiert seinen Manga für ganze vier Wochen, um sich von einer bevorstehenden Augenoperation zu erholen. Und ob wir dann wirklich mehr über Shanks und seinen Vielleicht-Papa erfahren, steht noch in den Sternen.