One Piece: In Manga-Kapitel 1079 kämpft ein Supernovae gegen den Kaiser Shanks

Die Finale Saga von One Piece ist im Manga in vollen Gängen und da kommt es auch schon mal vor, dass die Hierarchien sich komplett verschieben. Ruffy ist mittlerweile schließlich ein Kaiser und da wollen auch andere Emporkömmlinge ihr Stück vom Kuchen. Ein ehemaliger Supernovae hat sogar genügend Ambitionen, um sich mit Shanks anzulegen.

Der rothaarige Kaiser, der Ruffy einst seinen markanten Strohhut überreicht hat, ist natürlich alles andere als ein leichter Gegner, daher warten Fans bereits seit geraumer Zeit darauf, dass das angekündigte Aufeinandertreffen endlich stattfindet. In Manga-Kapitel 1079 war es nun soweit und hier erfahrt ihr das Ergebnis dieses Kampfes.

Wer lieber nicht wissen möchte, mit wem sich Rothaar Shanks geprügelt hat und wie die ganze Sache schließlich ausgegangen ist, sollte an dieser Stelle lieber nicht weiterlesen, denn es folgen nun massive Spoiler zum neuesten Manga-Kapitel von One Piece. Bedenkt bitte außerdem, dass der Manga in Sachen Handlung ein ganzes Stück vor dem Anime ist.

One Piece: Supernovae vs. Kaiser Shanks (Manga-Kapitel 1079)

Es war schon eine ungeheure Überraschung, als Leser*innen von One Piece damit konfrontiert wurden, dass Ruffy kurz davor war, seinen Freund und Mentor Shanks wiederzusehen. Erst war Rothaar direkt vor Wa No Kuni vor Anker, als der Strohhut gerade den Kaiser Kaido besiegt hat, dann befand er sich auf einer der drei Inseln, zu denen man von Wano aus reisen kann.

Gemeint ist Elban, die Heimat der Riesen, die Ruffy und seine Crew erreicht hätte, wenn sie diesen Kurs eingeschlagen hätten. Stattdessen führte sie ihr Weg nach Egghead, wo sie mitten in einen Komplott der Weltregierung geraten sind. Trafalgar Law und seine Heart-Piratenbande stießen hingegen auf Blackbeard, während Kid den von Flammen Markierten sucht.

Gefunden hat er stattdessen eben Elban, wo sich aktuell auch der Kaiser Shanks aufhält. Dickköpfig und angriffslustig wie Eustass Kid eben ist, wollte er seinen knappen Sieg, den er zusammen mit Law gegen Big Mom erringen konnte, direkt wiederholen und schickte sich entsprechend an, Shanks die Stirn zu bieten und vor Ort vernichtend zu schlagen.

Diesen Plan hatte der ehemalige Supernovae schon einmal, doch dieses Mal kam ihm kein Kaido dazwischen. Ein paar Kapitel später, in Manga-Kapitel 1079, erschien nun die Auflösung, wie dieses Aufeinanderprallen ausgegangen ist. Noch bevor Kid auf Shanks treffen konnte, stellten sich ihm einige untergeordnete Piratenmannschaften in den Weg.

Dazu gehörten der Kapitän der Tümpelpiraten, Schwimmhaut Quakini, der Kapitän der Vereinspiraten, Fugger mit den Dritten, und die Prinzessin der Bourgeoise-Piraten, Bourgeoise Nori-Georgia. Die merkwürdigen Piraten sind zwar Teil der Shanks-Piratenflotte, aber möglicherweise keine zu starken Feinde.

Denn obwohl Killer seinen Kapitän gewarnt hat, dass einige große Namen unter den Feinden seien, sah Kid nur einen Haufen Spinner, die niemals Teil von Shanks Leuten sein konnten. Passend dazu erwähnten einige Untergebene von Shanks auch, dass die Flotte lediglich für ihre Schwäche bekannt sei, was teilweise mit zustimmendem Gelächter bestätigt wurde.

Dadurch wurde schnell klar, dass diese Piraten nicht Teil von Shanks Flotte sind, weil sie so stark sind, sondern weil der Rothaar sie beschützen möchte. Entsprechend fällt auch seine Reaktion aus, als sich Kid bereit gemacht hat, seine mächtige Railgun, mit der er schon Big Mom in die Lava katapultiert hat, gegen Shanks Untergebene einzusetzen.

One Piece: Eustass vs. Rothaar Shanks (Manga-Kapitel 1079)

Wie wir schon aus dem Film One Piece: Red wissen, verfügt Shanks über ein sehr mächtiges Observationshaki, was es ihm nun erlaubte, die fürchterlichen Auswirkungen von Kids Waffe zu sehen, bevor der ehemalige Supernovae damit die Schiffe der Piraten treffen konnte. Um die Zerstörung der Schiffe und den Tod seiner Kameraden zu verhindern, trat der Kaiser schließlich selbst in Aktion.

Er sprang kurzerhand auf das Schiff von Kid, die Victoria Punk, und setzte eine Schwerttechnik namens Kamusari ein, was so viel bedeutet wie Göttliche Abreise. Überraschend von dieser Attacke, die offensichtlich mit Königshaki verstärkt wurde, getroffen, explodiert die Railgun und Kid sowie Killer und viele Mitglieder der Mannschaft fallen in Ohnmacht.

Die zutiefst erschrockenen Piraten der Kid-Piratenbande die noch stehen konnten, übergaben Shanks sofort ihre Abschriften der Road-Porneglyphen, damit der Rothaar sie und ihren Kapitän in Ruhe lässt. Doch damit war dieser extrem kurze Kampf noch nicht vorbei, denn Shanks hatte in Manga-Kapitel 1079 zusätzlich noch ein Abschiedsgeschenk für Kid.

Boogey und Woogey, die freundlichen Riesen, denen Ruffy einst auf Little Garden begegnet ist, hatten sich nämlich bereits in Position gebracht, um die Attacke auszuführen, mit der sie den Strohhüten einst geholfen haben, den Inselfresser zu überwinden: Teufelswelle. Was fatale Folgen für die Victoria Punk hatte.

Das Flaggschiff von Kid wurde entzwei gerissen und die komplette Mannschaft schien daraufhin ins Meer gefallen zu sein. Der Manga gibt an, dass an diesem Tag, nahe Elban in der Neuen Welt, die Kid-Piratenbande, angeführt von Eustass Kid, einem Mann im Wert von drei Milliarden Berry, vernichtend geschlagen wurde.