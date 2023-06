One Piece: Manga-Kapitel 1086 enthüllt Namen und Rollen der 5 Weisen

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Fans von One Piece werden aktuell im Dauertakt mit neuen Informationen regelrecht beschossen. Kein Wunder, schließlich befindet sich der Manga seit einer Weile schon in der Finalen Saga und da werden so langsam Antworten auf Themen geliefert, zu denen Leser*innen schon seit Jahren Fragen haben. Wie nun in Manga-Kapitel 1086, das jüngst erschienen ist.

Hier erfahren wir nun endlich, wie die 5 Weisen wirklich heißen und zudem, welche Rolle sie in dem Machtinstrument rund um König*in Im haben. Wollt ihr darüber lieber nichts wissen oder ihr schaut lediglich den Anime, dann solltet ihr an dieser Stelle aufhören zu lesen, denn es folgen nun massive Spoiler zum neuesten Manga-Kapitel von One Piece.

One Piece: Das sind die Namen und Rollen der 5 Weisen

Lange Zeit haben Leser*innen von One Piece gedacht, die 5 Weisen seien die höchste Autorität der Weltregierung. Die meist älteren Herrschaften wurden ja auch schließlich so eingeführt. Und obwohl sie ihren ersten Auftritt bereits in Manga-Kapitel 233 beziehungsweise in Anime-Episode 151 hatten, ist über diese ominösen Knacker kaum etwas bekannt.

Schlimmer noch, längst haben wir erfahren müssen, dass sie überhaupt nicht an der Spitze stehen, sondern lediglich als verlängerter Arm von König*in Im fungieren, der/die möglicherweise schon seit 800 Jahren die Rolle eines Herrschers/einer Herrscherin inne hat. Zu diesem Schluss kam auf jeden Fall der Revolutionär Emporio Ivankov in Manga-Kapitel 1086.

Nachdem Sabo, der Im aus nächster Nähe zu sehen bekam, seine Geschichte zu Ende erzählt hat, bemerkt sein Kamerad, dass Im beziehungsweise Imu einer der 20 Herrscher war, die vor 800 Jahren die Weltregierung gegründet haben. Ein Wissen, das wir bereits im vorangegangenen Manga-Kapitel von König Kobra erhalten haben.

Zudem spannt Ivankov den Bogen zu der Teufelskraft der Operations-Frucht Ope Ope no Mi, die aktuell von Trafalgar D. Water Law verwendet wird. Diese soll schließlich die Eigenschaft haben, einen Menschen unsterblich zu machen, sofern der Nutzer dafür sein eigenes Leben opfert. Gut möglich also, dass Im bereits seit sehr langer Zeit die Krone trägt.

Aber wenn Im die Herrschaft inne hat, was genau machen dann eigentlich die fünf Weisen, die der Öffentlichkeit als Machtinhaber präsentiert werden? Diese Antwort lieferte nun das jüngst veröffentlichte Manga-Kapitel 1086, in welchem wir endlich die Namen und die Aufgabengebiete der Männer erfahren, die auch als die fünf alten Sterne bekannt sind.

St. Jay Garcia Saturn : Kriegergott der Wissenschaftlichen Verteidigung

: Kriegergott der Wissenschaftlichen Verteidigung St. Markus Mars : Kriegergott der Umwelt

: Kriegergott der Umwelt St. Topman Val Curie : Kriegergott der Gerechtigkeit

: Kriegergott der Gerechtigkeit Ethan Baron V. Nusjuro : Kriegergott der Finanzen

: Kriegergott der Finanzen Shepard Ju Peter: Kriegergott der Landwirtschaft

Auffällig ist natürlich sofort, dass alle fünf Mitglieder der Gorōsei (5 Weisen) als Kriegergott bezeichnet werden, was vielleicht darauf schließen lässt, welche Prioritäten diese Regierung hat und wie sie mit Problemen umgeht. Außerdem tragen sie fast alle, mit einer einzigen Ausnahme, den Namen einer römischen Mythologiefigur:

Saturn : Römischer Gott der Aussaat, wurde früh mit dem griechischen Kronos gleichgesetzt.

: Römischer Gott der Aussaat, wurde früh mit dem griechischen Kronos gleichgesetzt. Mars : Römischer Gott des zerstörerischen Krieges und der Schlachten.

: Römischer Gott des zerstörerischen Krieges und der Schlachten. Val Curie (Walküre) : Nordisches Geistwesen aus dem Gefolge Odins.

: Nordisches Geistwesen aus dem Gefolge Odins. V. Nusjuro (Venus) : Göttin der Liebe und Schönheit.

: Göttin der Liebe und Schönheit. Ju Peter (Jupiter): Göttervater, zuständig für Blitz, Donner und Luft.

Obwohl es offensichtlich ist, dass die Namenspaten und -patinnen der 5 Weisen nicht viel mit ihren Aufgabengebieten zu tun haben, ist es doch interessant zu sehen, dass sich Schöpfer Oda fast durchgehen für die Namen von Göttern entschieden hat, gerade jetzt, wo das Thema Göttlichkeit immer wieder ein Schwerpunkt in One Piece wird.

So wird nicht nur die erwachte Form von Monkey D. Ruffys Teufelsfrucht als Sonnengott Nika bezeichnet, auch sein Gegenspieler Im wird von den fünf Weisen immer wieder als Gott und als göttlich betitelt beziehungsweise bezeichnet. Es dürfte spannend sein herauszufinden, wohin Oda mit den alten Männern will und welche Rolle die 5 noch zu spielen haben.