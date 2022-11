God of War Ragnarök ist um einiges umfangreicher als sein Vorgänger God of War aus dem Jahr 2018. Das konnten wir in unserem Spieldurchlauf selbst erkennen. Ihr werdet mit Kratos und Atreus im zweiten Norden-Ausflug also viel zu erleben haben und entsprechend eine höhere Spielzeit erwarten können.

God of War Ragnarök: So lang ist die Spielzeit

Wenn ihr „God of War Ragnarök“ spielt, dürft ihr euch auf ein großes und episches Abenteuer einstellen. Wie lange genau ihr mit dem Spiel zu tun haben werdet, sagen wir euch in den folgenden Zeilen:

Story: 25 Stunden

25 Stunden Story + die meisten Nebenaufgaben: 40 Stunden

40 Stunden 100 %-Abschluss: 70 Stunden

Die Angaben unterscheiden sich natürlich von Spieler zu Spieler: Wenn ihr durch die Story rennt wie ein spartanischer Berserker, werdet ihr vermutlich schneller durch sein als bei einem Durchschnittstempo.

Erkundet ihr die Welten ganz in Ruhe und schließt ohne Hektik die Nebenmissionen oder Collectible-Suche ab, dauert es halt ein gutes Weilchen länger.

Deutlich mehr Umfang als der Vorgänger

Vergleicht man die angegebene Spielzeit von Ragnarök mit der Dauer des letzten God of War aus dem Jahr 2018, die die Webseite How Long to Beat angibt, legt das Sequel in Sachen Umfang nochmal eine gute Schippe drauf.

Die Spielzeit von „God of War“ aus dem Jahre 2018 wird mit 21 Stunden angegeben. So lange brauchen die Spieler im Durchschnitt, um die Hauptstory durchzuspielen. Inklusive der meisten Nebenaufgaben wie einigen Side Quest und Collectibles addiert sich die Spielzeit so auf rund 32 Stunden.

Und wer Manns genug für den 100 Prozent-Abschluss inklusive aller Collectibles und Walküren war, befasste sich im Durchschnitt etwa 51 Stunden mit dem Spiel.

God of War Ragnarök im Test eine gottgleiche Glanzleistung

Wir konnten „God of War Ragnarök“ bereits vorab testen, um uns ein eigenes und umfassendes Bild von dem Action-Adventure verschaffen. In unserem Spieldurchlauf hat sich das neueste Abenteuer nicht weniger als die absolute Höchstwertung verdient und konnte uns vollends überzeugen.

Unseren umfangreichen Test samt Testvideo haben wir euch hier verlinkt.