Final Fantasy 7 Remake Intergrade – Chocomoppel freischalten: Kampfbericht 10 abschließen, so besiegt ihr! – Lösung

Durch Chadleys Kampfberichte könnt ihr spezielle Esper in Final Fantasy 7 Remake erhalten, die ihr in Kämpfen beschwören dürft. Dabei müsst ihr erst die Esper bekämpfen, um ihre Beschwörungs-Materia zu erhalten. Die zweite Esper, gegen die ihr bei Chadley antretet, ist Chocomoppel. Wir verraten euch in unserer Lösung, was ihr tun müsst, um die rote Beschwörer-Substanz zu erhalten.

Die Kampfmission für das dicke Federvieh wird in Kapitel 9 verfügbar gemacht, sobald ihr euch beim Wallmarkt befindet und die ersten neun Kampfberichte abgeschlossen habt. Sprecht in den Slums mit Chadley und er wird euch die VR-Kampfsimulation für den Kampfbericht 10 zur Verfügung stellen.

Lösung: Was muss ich beim Kampf gegen Chocomoppel beachten?

Chocomoppel ist alleine gar nicht mal so stark und der Kampf sollte keine so große Herausforderung wie bei der Eisgöttin Shiva sein. Allerdings kann das Moppel-Hühnchen zahlreiche Gegner zur Unterstützung in den Kampf rufen und besitzt ebenfalls die Kraft, eure Party direkt auszuschalten, solltet ihr nicht vorsichtig sein. Doch mit den richtigen Tipps und Tricks könnt ihr die Esper problemlos auf die Bretter schicken. Hier gibt es unsere Lösung.

Folgende Punkte solltet ihr dringend beachten, wenn ihr gegen Chocomoppel in Final Fantasy 7 Remake antretet:

Die Mogrys, die um Chocomoppel herumfliegen, stellen die eigentliche Gefahr dar. Sie sind nicht angreifbar und beschwören Doppelgänger von anderen Gegnern, die euch im Visier haben. Kümmert euch um die Gegnertruppen, sonst können sie sehr schnell nervig werden.

Die Materia „Barriere" hilft euch, den Schaden von den weiteren kleinen Gegnern klein zu halten, wenn ihr Chocomoppel angreift.

Es ist immer gut, wenn ihr genügend Äther und Heiltränke eingepackt habt. Zudem kann der Zauber „Heilen" euch oft aus der Klemme befreien.

Rüstet Clouds Schwert mit einer Element-Materia und Elementaraffinität aus (Verbundplatz erforderlich). Alternativ könnt ihr die Rüstung von Cloud oder Aerith mit dem Feuer-Element ausstatten. Einer der Plüsch-Gegner speit Feuer und so könnt ihr den Feuerschaden reduzieren.

Das Gute an Chocomoppel ist, dass ihr ihn kaum verfehlen könnt! © Square Enix

Mit einer ausgerüsteten Wind-Materia könnt ihr Gegner zu euch befördern. Das könnt ihr am besten bei den kleineren Gegnern nutzen.

Chocomoppel selbst besitzt keine Element-Schwäche und nutzt auch keine Elemente für seine Angriffe. Er setzt auf physischen Schaden, meist mit seinem voluminösen Körper. Daher sollte eure Taktik offensiv sein und Chocomoppel mit mehreren Angriffen hintereinander zusetzen. Nutzt den Schockzustand aus!

Dementsprechend ist es eigentlich irrelevant, welche Beschwörung ihr im Kampf einsetzt. Es wäre aber klug, Attacken einzusetzen, die die Schockleiste stärker füllen.

Nutzt eine Zauber-Materia und Amplifikation (findet ihr hier im Spiel) durch einen Verbundplatz und teilt dadurch Flächenschaden aus. So könnt ihr den Gegnergruppen besser einheizen.

Sobald ihr Chocomoppel besiegt habt, erhaltet ihr von Chadley seine Beschwörer-Materia. Fortan könnt ihr das Dickerchen als Verbündeten in speziellen Kämpfen in „Final Fantasy 7 Remake Intergrade“ einsetzen.