Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Shiva für Kampfbericht 5 besiegen, so geht’s! – Lösung

Durch Chadleys Kampfberichte könnt ihr spezielle Esper in Final Fantasy 7 Remake Intergrade erhalten, die ihr in Kämpfen beschwören dürft. Dabei müsst ihr erst die Esper bekämpfen, um ihre Beschwörungs-Materia zu erhalten. Die erste Esper, gegen die ihr bei Chadley antretet, ist die Herrin über das Eis: Shiva.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade: 200 Prozent Schockschaden für Kampfbericht 12 erreichen, so geht’s!

Kampfbericht 5 in Final Fantasy 7 Remake Intergrade freischalten!

Die Kampfmission für die Eisgöttin wird in Kapitel 8 verfügbar, sobald ihr euch in den Slums von Sektor 5 befindet und Kampfbericht 1 bis 4 abgeschlossen habt. Sprecht in den Slums mit Chadley und er wird euch die VR-Kampfsimulation für den Kampfbericht 5 zur Verfügung stellen. Danach kann es auch schon losgehen mit der Herausforderung, die es wahrlich in sich hat!

Lösung: Das solltet ihr für den Kampf gegen Shiva beachten

Die Eisgöttin Shiva wird euch mit zahlreichen Eisangriffen malträtieren. Doch mit den richtigen Tipps und Tricks könnt ihr die Esper problemlos auf die Bretter schicken. Hier gibt es unsere Lösung mit zahlreichen Tipps.

Folgende Punkte solltet ihr beachten, bevor ihr gegen Shiva antretet:

Shiva ist logischerweise schwach gegenüber das Element Feuer . Demnach solltet ihr Feuer-Materia ausrüsten und sie damit so oft wie möglich angreifen. Bestenfalls habt ihr die Feuer-Materia auch schon aufgelevelt, um mit Feura oder sogar Feuga anzugreifen.

gegenüber das . Demnach solltet ihr Feuer-Materia ausrüsten und sie damit so oft wie möglich angreifen. Bestenfalls habt ihr die Feuer-Materia auch schon aufgelevelt, um mit oder sogar anzugreifen. Es ist auch nicht verkehrt, Clouds Schwert mit dem Feuer-Element auszustatten (Verbundmateria-Platz notwendig), um höheren Schaden gegen Shiva auszuteilen. Alternativ könnt ihr die Rüstung mit Eis-Materia ausstatten, um euch resistenter gegen Shivas Angriffe zu machen.

auszustatten (Verbundmateria-Platz notwendig), um höheren Schaden gegen Shiva auszuteilen. Alternativ könnt ihr die ausstatten, um euch resistenter gegen Shivas Angriffe zu machen. Habt Aerith im Team : Als versierte Magierin besitzt sie viele MP und guten magischen Angriff . Nutzt Feura , um ein wenig MP zu sparen, da Feura viel weniger MP als Feuga verbraucht.

: Als versierte Magierin besitzt sie . Nutzt , um ein wenig MP zu sparen, da Feura viel weniger MP als Feuga verbraucht. Habt genügend Heiltränke und Äther im Inventar und rüstet Heilmateria aus.

aus. Im Laufe der Story habt ihr die Beschwörer-Materia Ilfrit erhalten. Der Feuer-Titan ist eine starke Waffe gegen Shiva. Rüstet diese Materia also aus und aktiviert die Beschwörer, sobald es möglich ist. Mit Ifrit richtet ihr besonders viel Schaden an.

erhalten. Der Feuer-Titan ist eine starke Waffe gegen Shiva. Rüstet diese Materia also aus und aktiviert die Beschwörer, sobald es möglich ist. Mit Ifrit richtet ihr besonders viel Schaden an. Mit Ausnahme von Feuerschlägen machen physische Attacken Shiva nicht viel aus. Demnach solltet ihr auf Magie setzen. Rüstet dafür Magie-Boost und MP-Boost aus. In diesem Guide sagen wir euch, wo es diese Materia zu finden gibt.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Beste Waffe für Cloud, Tifa, Barret und Aerith finden – Lösung

Sobald ihr Shiva besiegt habt, erhaltet ihr von Chadley ihre Beschwörer-Materia Shiva. Fortan könnt ihr die Eisgöttin als Verbündete in speziellen Kämpfen einsetzen.