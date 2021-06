Elden Ring: So fallen Spielzeit und Umfang aus

Die Spielzeit von Elden Ring ist kein Geheimnis mehr. In einem umfangreichen Interview mit der japanischen Website Famitsu hat Games Directors Hidetaka Miyazaki nun einige Informationen offenbart, die uns etwas mehr Aufschluss über Umfang und Inhalt des Rollenspiels geben. Darunter ist auch die Info, wie viel Zeit wir mit „Elden Ring“ voraussichtlich verbringen werden.

Wie fällt die Spielzeit von Elden Ring aus? Laut Hidetaka Miyazaki hat „Elden Ring“ eine Dauer von über 30 Spielstunden. Diese Zeitangabe basiert allerdings auf einem sehr geradlinigen Spielstil, bei dem Miyazaki selbst nicht viele Umwege gegangen ist. Er räumt zudem ein, nicht gut in der Einschätzung der Spielzeit zu sein, möglicherweise könnte sich diese Angabe also noch um einige Stunden nach oben oder unten verschieben.

Damit soll „Elden Ring“ übrigens das bislang größte Spiel von FromSoftware werden. Das betrifft jedoch nicht nur die Spiellänge, sondern auch den Umfang der Karte. Die offene Spielwelt soll hierbei völlig frei erkundet werden können, was die Play-Time zusätzlich erhöhen kann, indem man alternative Wege durch zahlreiche Forts, Katakomben, Höhlen und Tunnel einschlägt.

Das neue Schnellreise-System im Spiel kann die Spieldauer natürlich weiter beeinflussen, je nachdem, ob man den Weg zu Fuß, zu Pferd oder eben via Schnellreise in Bruchteilen von Sekunden zurücklegt.

Dennoch dürfte die Gesamtzeit, die wir in „Elden Ring“ verbringen können, weitaus länger als die anderer FromSoftware-Titel wie Bloodborne oder Demon’s Souls ausfallen. Zwar werden die durchschnittlichen Spielzeiten der jeweiligen Hauptstories hier ebenfalls mit rund 30 Stunden angeben, allerdings enthalten die anderen beiden Souls-like-Games weniger zusätzlichen Inhalt, der die Zeit wesentlich nach oben schrauben kann.

Dafür spricht zumindest der weitreichendere Umfang, den das neue Dark-Fantasy-Rollenspiel laut der bereits bestätigten Features und Spielwelt-Elemente annehmend wird:

„Elden Ring“ erscheint am 21. Januar 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC.

