Elden Ring hat endlich ein Release-Datum & erstes echtes Gameplay

Das lange Warten hat ein Ende. Im Rahmen des Summer Game Fest ist die Bombe geplatzt und es gab erste Gameplay-Szenen zu Elden Ring. Aber die größte Überraschung ist die Bekanntgabe eines Release-Datums.

Elden Ring erscheint im Januar 2022

Ja, ihr habt richtig gelesen, Elden Ring hat wirklich ein Release-Datum. Das mit Spannung erwartete Open World-RPG soll am 21. Januar 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Somit ist Elden Ring letztlich offiziell ein Cross-Gen-Titel.

Da das aber nicht genug gewesen wäre, wurde auch der folgende Trailer veröffentlicht:

Was zeigt der Trailer zu Elden Ring?

Wie typisch für Entwickler From Software ist die Welt von „Elden Ring“ der Star und gleichzeitig ein riesiges Mysterium. Im Gameplay ist zu sehen, dass ihr die Open World mit einem Pferd bereisen könnt. Ansonsten ist die Souls-Formel aber klar erkennbar mit unterschiedlichen Waffen, Ausweichrollen und riesigen Gegnern.

Zudem scheinen auch einige Systeme aus Sekiro: Shadows Die Twice zurückzukehren. So kann euer Charakter springen und sich generell recht schnell fortbewegen. Ein Parry-System war dagegen noch nicht zu erkennen. From Software scheint wieder einmal auf dem aufzubauen, was sie bereits gemacht haben und erweitern es um neue Elemente, wie die Open World.

Aber auch das Setting wird im Trailer mystisch vorgestellt. So erzählt eine Stimme aus dem Off, was ungefähr die Handlung sein könnte. Dabei übernehmt ihr die Rolle des sogenannten Tarnished, der von den Göttern geführt wird. Ihr seid auf der Suche nach dem Elden Ring – warum genau wird noch nicht klar. Es bleibt also alles noch sehr offen, was aber typisch für ein Spiel von From Software ist.

Die Geschichte wird von Game of Thrones-Autor George R.R. Martin in Zusammenarbeit mit Souls-Schöpfer Hidetaka Miyazaki geschrieben. Fans dürfen sich also auf eine atmosphärische, epische Welt gefasst machen.

Die actionreiche Welt von Elden Ring eröffnet sich euch endlich im Januar 2022. ©From Software/Bandai Namco

Sehr viel mehr lässt sich derzeit zu Elden Ring aber noch nicht sagen. Trotzdem ist nach der langen Funkpause endlich der Knoten geplatzt und in den kommenden Wochen weitere Informationen zum Spiel folgen.