Diablo 4 – Die Änderungen der einzelnen Klassen im Überblick

Diablo 4 steuert nach seiner offenen Beta auf den Release am 6. Juni 2023 zu. An diesem Tag erscheint der Dungeon-Crawler für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 und PS5. Da das Spiel den Goldstatus erreicht hat, steht dem Launch nun nichts mehr im Weg.

In der offenen Beta konnten Spieler*innen einen ersten Eindruck vom Spiel gewinnen, doch nicht jeder Aspekt kam positiv an. Deshalb nimmt Blizzard vor dem Release ein paar Änderungen an den fünf Klassen vor, die zum Start zur Verfügung stehen.

Diablo 4: Alle Änderungen der Klassen im Überblick

In „Diablo 4“ können wir zwischen dem Totenbeschwörer, dem Zauberer, dem Jäger, dem Barbar und dem Druiden wählen. Es gibt einige Änderungen, die alle fünf Klassen betreffen, darunter beispielsweise die Dauer von Effekten an Elitemonstern oder die Effizienz von legendären Eigenschaften:

Effekte wie Betäubung und Einfrieren können zweimal so lange auf Elitemonster eingesetzt werden, bevor diese unaufhaltsam werden.

Wir haben uns die Klassenfertigkeiten noch einmal angesehen, um sicherzugehen, dass alle Klassen genug Fertigkeiten zur Verfügung haben, die Kontrollverlusteffekte entfernen.

Wir haben Änderungen an der Effizienz vieler legendärer Eigenschaften vorgenommen.

Daneben gibt es einzelne Änderungen an den Klassen. Die einzige Klasse, die nur Buffs bekommen hat, ist der Druide. Alle anderen Klassen haben zumindest ein oder zwei Nerfs erhalten. Der Barbar macht beispielsweise weniger Schaden, die beschworenen Diener des Totenbeschwörers sterben häufiger, die Abklingzeiten des Jägers wurden erhöht und der Zauberer ist mit seinem Kettenblitz nun gegen Bosse weniger effizient.

Barbar

Die Barbarenklasse hat eine pauschale passive Schadensreduktion von 10 % erhalten. Zum Ausgleich wurden die Schadensreduktionseffekte einiger passiver Fertigkeiten im Fertigkeitsbaum verringert.

Die Fertigkeit Wirbelwind verursacht jetzt mehr Schaden und verbraucht mehr Wut.

Die Fertigkeitsverstärkung Doppelschwung erstattet jetzt ihre vollständigen Wutkosten, wenn sie gegen betäubte oder niedergeschlagene Gegner eingesetzt wird.

Druide

Der Schaden von Gefährtenfertigkeiten wurde stark erhöht.

Die Abklingzeiten aller ultimativen Fertigkeiten wurden verringert.

Anfallen und Pulverisieren können jetzt einfacher eingesetzt werden.

Der Einsatz einer Fertigkeit ohne Gestaltwandeln verwandelt den Druiden jetzt zurück in seine Menschengestalt.

Totenbeschwörer

Beschworene Diener sterben jetzt häufiger, sodass ihr öfter Leichen verwenden müsst.

Die Werte vieler Boni im Buch der Toten wurden erhöht.

Der Schaden der Fertigkeit Leichenexplosion wurde verringert.

Skelettkrieger und -magier sind jetzt dunkler.

Jäger

Die Boni von Aufwertungen für Täuschungsfertigkeiten wurden erhöht.

Die Boni von mehreren passiven Fertigkeiten wurden erhöht.

Die Abklingzeiten aller Infusionsfertigkeiten wurden erhöht.

Zauberer

Der Schaden von Comboblitz wurde erhöht und die Manakosten wurden verringert.

Der Schaden von Kettenblitz wurde verringert und er ist jetzt gegen Bosse weniger effizient.

Die Abklingzeit der Fertigkeitsverzauberung Flammentod wurde verringert.

Wenn der Verzauberungsbonus von Feuerwand verwendet wird, erscheinen jetzt häufiger Feuerwände unter Gegnern.

Die Glückstrefferchance der Fertigkeitsverzauberung Meteor wurde erhöht.

Vor allem der Totenbeschwörer hat sich den Spieler*innen zu mächtig angefühlt. Damit das Beschwören seiner untoten Diener nun zum zentralen Bestandteil seiner Fähigkeiten gehört, sind diese verwundbarer.