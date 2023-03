Die Klasse Barbar in Diablo 4: Unser Guide für Einsteiger

Bevor ihr euch in Diablo 4 mit Lilith, Tochter des Hasses prügelt, wollt ihr euch vielleicht erst einmal die fünf Klassen anschauen, die euch zu Beginn zur Verfügung stehen. In diesem Guide stellen wir euch den Barbar vor, verraten, was ihn so besonders macht, und für welche Spieler*innen er sich am besten eignet. Und vor allem, welche Fähigkeiten und Talente er besitzt.

Der Barbar in Diablo 4: Die Klasse vorgestellt

Eine der fünf spielbaren Klassen in Diablo 4 ist der Barbar, ein physischer Krieger, der über ein breites Arsenal an Waffen verfügen kann und im Kampf mit Kriegsschreien und seismischen Schlägen Feinde sowie Erde erzittern lässt. Dank seiner brutalen Kraft eignet er sich dafür, an vorderster Front mitzumischen.

Diese Klasse kann sowohl eine Zweihandwaffe als auch zwei Einhandwaffen im Kampf führen. Dank des Arsenal-Systems des Barbaren kann dieser schnell zwischen bis zu vier verschiedenen Waffen hin- und herwechseln. Nutzt er die Fähigkeit einer bestimmten Waffe, wechselt er automatisch dazu, diese im Kampf zu nutzen, was für einen flotten Spielstil sorgt.

Typ : Nahkämpfer

: Nahkämpfer Ressource : Wut

: Wut Schadenstyp : Physisch

: Physisch Exklusive Fähigkeit : Kann vier verschiedene Waffen gleichzeitig ausrüsten

: Kann vier verschiedene Waffen gleichzeitig ausrüsten Waffen: Hiebwaffen, Knüppelwaffen, 1H-Waffen, 2H-Waffen

Der Barbar verursacht traditionell nicht nur sehr hohen Schaden, er hält auch eine ganze Menge aus, was ihn zu einer guten Klasse für Anfänger*innen macht. Er skaliert spürbar mit den Upgrades eurer Ausrüstung und seine Buffs sind verhältnismäßig sehr stark. Zudem verfügt diese Klasse über mehrere Movement-Skills, was ihn sehr mobil macht.

©Blizzard Entertainment, Inc.

Der Barbar in Diablo 4: Die Attribute

Natürlich könnt ihr auch im vierten Teil der Diablo-Reihe nach jedem Stufenaufstieg Punkte in die Hauptattribute Stärke, Intelligenz, Willenskraft und Geschicklichkeit investieren. Die Attribute gewähren jedoch je nach ausgewählter Klasse zusätzlich unterschiedliche Boni, so erhöht Stärke beispielsweise sowohl die Rüstung als auch den Skill-Schaden des Barbaren.

Stärke : Erhöht den Skill-Schaden um 0,1 %, erhöht die Rüstung um 1

: Erhöht den Skill-Schaden um 0,1 %, erhöht die Rüstung um 1 Intelligenz : Erhöht alle Resistenzen um 0,05 %

: Erhöht alle Resistenzen um 0,05 % Willenskraft: Erhöht die Ressourcenerzeugung um 0,1 %, erhöht den Überwältigungsschaden um 0,25 %, verbessert erhaltene Heilung um 0,1 %

Geschicklichkeit: Erhöht die Kritischen Trefferchance um 0,02 %, verbessert die Chance, Angriffen auszuweichen, um 0,025 %.

Der Barbar in Diablo 4: Die einzigartige Mechanik Arsenal-System

Jede Klasse in „Diablo 4“ verfügt über eine einzigartige Mechanik, die den Kämpfer*innen etwas mehr Tiefe verleihen soll. Bei dem Barbar heißt diese Mechanik Arsenal-System. Durch diese exklusive Klassenmechanik verfügt der Barbar über vier Waffen im Kampf, erhält zusätzliche Effekte für Skills, zusätzliche Passive Skills und den Technik-Slot.

Jede Fähigkeit des Barbaren kann einem der vier Waffenslots zugewiesen werden. Die Werte der Waffen beeinflussen maßgeblich den Schaden der Fähigkeit, der dieser Waffe zugeordnet wurde. Während ihr eine bestimmte Waffenart benutzt, sammelt diese Waffenart Expertise, wodurch ihr einen zusätzlichen Passiven Effekt levelt, den diese Waffenart verleiht.

Einhandaxt : Gewährt zusätzlichen Kritischen Schaden

: Gewährt zusätzlichen Kritischen Schaden Einhandstreitkolben : Erhöht den Schaden an betäubten Feinden

: Erhöht den Schaden an betäubten Feinden Einhandschwert : Erhöht die Wuterzeugung, sofern der Gegner unter einer Bewegungseinschränkung leidet

: Erhöht die Wuterzeugung, sofern der Gegner unter einer Bewegungseinschränkung leidet Zweihandaxt : Erhöht den Schaden an verwundbaren Gegnern

: Erhöht den Schaden an verwundbaren Gegnern Stangenwaffe : Erhöht die Chance auf einen Kritischen Treffer

: Erhöht die Chance auf einen Kritischen Treffer Zweihandschwert : Fügt Blutungsschaden hinzu

: Fügt Blutungsschaden hinzu Zweihandstreitkolben: Erhöht die Wuterzeugung

©Blizzard Entertainment, Inc.

Der Barbar in Diablo 4: Die Fähigkeiten dieser Klasse

In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die Fähigkeiten, die der Barbar in „Diablo 4“ erlernen kann. Nutzt diese Auflistung, um die Angaben mit der einzigartigen Mechanik des Barbaren, seinen Talenten und seinen Attributen abzugleichen und eure persönliche Wunschklasse zu entwerfen. Findet die Kombination, die für euch am besten funktioniert.

Name Beschreibung Typ Rage Abklingzeit Aufladezeit Bash Verursacht 42-52 Schaden, 20 % Chance, den Gegner für 0,5 Sekunden zu betäuben (Stumpfe Waffe) Basic +9 – – Flay Verursacht 23-28 Schaden, fügt innerhalb von 6 Sekunden 47 Blutungsschaden zu (Hiebwaffe) Basic +9 – – Frenzy Schnelle Schlagfolge mit 133-163 Schaden pro Trefferpaar, Angriffsgeschwindigkeit für 3 Sekunden um 20 % erhöht (maximal 60 %) (Zweihandwaffe) Basic +5 – – Lunging Strike Springt nach vorne, verursacht 36-45 Schaden Basic +9 – – Rend Verursacht 26-32 Schaden, fügt innerhalb von 5 Sekunden 104 Blutungsschaden zu (Hiebwaffe) Fury -25 – – Hammer of the Ancients 76-94 Bereichsschaden in unmittelbarer Umgebung (Zweihandschlagwaffe) Fury -20 – – Double Swing Greift aus entgegengesetzten Richtungen mit zwei Waffen für je 45-57 Schaden an (Zwei Waffen) Fury -25 – – Upheaval Trümmer werden für 369-451 Schaden nach vorne geschleudert (Zweihandwaffe) Fury -30 – – Whirlwind Greift Gegner in schneller Folge für 33-40 Schaden an Fury -5/Sek. – – Rallying Cry Gewährt allen Verbündeten Unaufhaltsamkeit, erhöht ihre Bewegungsgeschwindigkeit um 23 %, erhöht ihren erlittenen Schaden für 6 Sekunden um 23 % Defensiv +18 20 – Ground Stomp Betäubt Gegner in unmittelbarer Umgebung für 4 Sekunden Defensiv +6 15 – Undying Rage Passiv: Nach tödlichem Schaden habt ihr 5 Sekunden Zeit, einen Feind zu töten, gelingt dies, erhaltet ihr 39 Lebenspunkte, der Effekt kann nur alle 2,9 Minuten auftreten Defensiv +11 – – Challenging Shout Stärkt euch für 38 Lebenspunkte, verspottet nahe Feinde für 8 Sekunden, erzeugt 5 zusätzliche Wut, wenn ihr getroffen werdet, verstärkte Charaktere erleiden 30 % weniger Schaden Defensiv +30 25 – Kick Verursacht 38-47 Schaden und wirft Feinde zurück, bei einer Kollision mit einem anderen Gegner werden zusätzlich 57-70 Schaden verursacht Brawling – – 20 War Cry Verbündete in der Nähe verursachen 10 Sekunden lang pro Gegner ind er Nähe zusätzlich 3,6 % mehr Schaden (maximal 50 %) Brawling – 25 – Leap Springt vorwärts und schlägt nach unten, verursacht 249-304 Schaden Brawling – 15 – Charge Stürmt vorwärts und nimmt Feinde mit, verursacht 26-32 Schaden Brawling – – – Primal Axe Verursacht 52 Schaden, zieht Feinde zu euch heran Weapon Mastery – – 20 Rupture Fügt Feinden in einer Reihe 3 Sekunden lang 1053 Blutungsschaden zu, stirbt der Feind in dieser Zeit, wird die Abklingzeit zurückgesetzt (Zweihandwaffe) Weapon Mastery – 10 – Death Blow Versucht einen Todesstoß zu erzielen, teilt 85-104 Schaden aus, stirbt der Feind, wird die Abklingzeit zurückgesetzt (Zweihandwaffe) Weapon Mastery – 15 – Wrath of the Berserker Ihr werdet 15 Sekunden lang zum Berserker. Pro 20 verbrauchte Wut wird der Effekt um 65 % erhöht, Schaden wird um 25 % und die Bewegungsgeschwindigkeit um 30 % erhöht Ultimativ – 60 – Call of the Ancients Beschwörungen helfen euch 12 Sekunden lang im Kampf Ultimativ – 75 – Iron Maelstrom Ihr verursacht kontinuierlich 299-365 in unmittelbarer Umgebung (Zweihandwaffe) Ultimativ – 50 –

©Blizzard Entertainment, Inc.

Der Barbar in Diablo 4: Die Talente dieser Klasse

Auch in diesem Teil der Diablo-Reihe verfügen die Kämpfer*innen wieder über exklusive Talente, die ihr im Spiel automatisch nach und nach freischaltet. Wer die Talente und die Fähigkeiten des Barbaren ordentlich miteinander kombiniert, kann starke Werte erreichen und in jeder Situation bestens vorbereitet sein.

Name Beschreibung Ränge Swiftness Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 3 % 5 Fierce Brawler Einhandwaffen: Angriffsgeschwindigkeit wird um 2 % erhöht

Zweihandwaffen: Kritischer Schaden wird um 6 % erhöht 5 Endless Fury 2 % erhöhte Wutgenerierung 5 Defy Pain 1 Sekunde lang 4 % reduzierter Schaden nach dem Ausweichen 5 Blood Thirst Feinde bluten innerhalb von 5 Sekunden für 4 % eures kritischen Trefferschadens 5 Quick Impulses Während ihr euch bewegt, erhöht sich eure Schadensreduzierung um 4% 5 Slaying Strike Feinde mit weniger als 30 % Leben erleiden 8 % erhöhten Schaden 5 Battle Frenzy Die Verwendung einer Brawling-Fertigkeit gewährt Euch 1 Sekunde lang Berserker 5 Cut to the Bone Blutung wird 3 Sekunden lang um 4 % erhöht, nachdem ihr einen Feind betäubt habt 5 Momentum Jeder Treffer hat eine Chance von 20 %, 5 Wut zu erzeugen 5 Gushing Wounds Blutungseffekte verursachen 45% mehr Schaden 1 Unstoppable Force Berserker gewährt Unaufhaltsamkeit und 15 % erhöhten Schaden 1 Endurance Ihr regeneriert außerhalb von Kämpfen 4 Lebenspunkte pro Sekunde 5 Martial Vigor Schadensreduzierung wird um 4% erhöht 5 Booming Voice Die Dauer eines Schreis wird um 10 % erhöht 5 Concussion Feinde, die von euren Brawling-Fähigkeiten betroffen sind, werden 5 Sekunden lang um 10 % verlangsamt 5 Thick Skin Die Reduzierung von nicht-physischem Schaden wird um 5% erhöht 5 Master of Arms Nachdem ihr eure Waffenbeherrschung eingesetzt habt, ist eure nächste Wut-Fertigkeit kostenlos und verursacht 5 % mehr Schaden 5 Guttural Yell Durch einen Schrei verursachen Feinde für 5 Sekunden 10 % weniger Schaden 5 Close Quarters Combatant Ihr fügt nahen Feinden 3 % mehr Schaden zu, erleidet jedoch 1 % mehr Schaden von Gegnern außerhalb eurer Nahkampfreichweite 5 Slam Jeder Treffer hat bis zu 3 % Chance, einen Gegner niederzuschlagen 5 Combat Prowess Schaden gegen immobile, betäubte oder verlangsamte Feinde wird um 2% erhöht 5 Unbridled Rage Wutfertigkeiten verursachen 130 % mehr Schaden, kosten aber 100 % mehr 1 Walking Arsenal Die Verwendung einer anderen Waffe erhöht euren Schaden 8 Sekunden lang um 8 % (maximal 32 %) 1