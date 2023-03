Die Klasse Druide in Diablo 4: Unser Guide für Einsteiger

Bevor ihr euch in Diablo 4 in den Kampf gegen die Königin der Sukkubi Lilith stürzt, wollt ihr euch vielleicht erst einmal die fünf spielbaren Klassen genauer ansehen, um zu entscheiden, mit wem ihr die Schlachten schlagen werdet. In diesem Guide stellen wir euch die Klasse Druide genau vor und verraten euch, was der Gestaltwandler kann.

Der Druide in Diablo 4: Die Klasse vorgestellt

Der Druide ist eine der spielbaren Klassen in Diablo 4 und ein mächtiger Gestaltwandler, der im Kampf nahtlos zwischen drei Formen wechseln kann: Mensch, Werwolf und Werbär. Jede Form bietet bestimmte Vorteile und verfügt über ganz spezielle Fähigkeiten, doch seid ihr nicht daran gebunden, in einer dieser Formen zu bleiben.

Sobald ihr nämlich die Fähigkeiten einer anderen Form nutzt, nimmt der Druide automatisch diese Gestalt an, wodurch es möglich ist, im Kampf schnell auf neue Situationen zu reagieren und immer die richtige Antwort auf Gefahren parat zu haben. Zudem herrscht diese Klasse über die Elemente Sturm sowie Erde und kann die zerstörerische Macht der Natur entfesseln.

Typ : Nahkämpfer, Gestaltwandler, Zauberer, Beschwörer

: Nahkämpfer, Gestaltwandler, Zauberer, Beschwörer Ressource : Geist

: Geist Schadenstyp : Physisch, Blitz, Gift

: Physisch, Blitz, Gift Exklusive Fähigkeit : Geistertiere stehen ihm im Kampf bei und gewähren untereinander Boni

: Geistertiere stehen ihm im Kampf bei und gewähren untereinander Boni Waffen: 1H-Waffen, 2H-Waffen

Der Druide hat eine recht hohe Verteidigung und beherrscht zudem einige defensive Zauber, die seine Abwehr noch weiter erhöhen. Er kann Wölfe, Raben und Weinranken als Begleiter beschwören und sich selbst verwandeln. Zusätzlich verfügt der Druide über einige Sturm- sowie Erdzauber, die ihm helfen, aus brenzligen Situationen zu entkommen.

©Blizzard Entertainment, Inc.

Der Druide in Diablo 4: Die Attribute

Wie immer könnt ihr nach einem Stufenaufstieg Punkte in die Hauptattribute Stärke, Intelligenz, Willenskraft und Geschicklichkeit investieren. Die Attribute gewähren je nach gewählter Klasse unterschiedliche Boni, so wird beispielsweise der ausgeteilte Schaden bei jeder Klasse mit einem anderem Primärattribut erhöht.

Stärke : Erhöht die Rüstung um 1

: Erhöht die Rüstung um 1 Intelligenz : Erhöht alle Resistenzen um 0,05 %

: Erhöht alle Resistenzen um 0,05 % Willenskraft : Erhöht die eingehende Heilung um 0,1 %

: Erhöht die eingehende Heilung um 0,1 % Geschicklichkeit: Verbessert die Chance, Angriffen auszuweichen um 0,25 %

Der Druide in Diablo 4: Die einzigartige Mechanik Spirit Animals

Jede Klasse in „Diablo 4“ verfügt über eine einzigartige Mechanik, die den Kämpfer*innen etwas mehr Tiefe verleihen soll. Bei dem Druiden heißt diese Mechanik Spirit Animals. Durch diese exklusive Klassenmechanik bekommt der Druide durch seine beschworenen Geistertiere Boni in Form von Segen.

Insgesamt stehen dieser Klasse vier verschiedene Tierwesen zur Verfügung und der Druide kann einen Effekt pro Tier auswählen. Außerdem kann er sich auf eines der Wesen fokussieren, was ihm erlaubt, zwei Effekte dieses Tiers auszuwählen. Alles in allem können also insgesamt fünf Effekte durch die Spirit Animals ausgewählt werden.

Hirsch

Erhöhter Dornenschaden

Erhöhter maximaler Geist

Reduzierter Schaden von Elite-Gegnern

Verkürzte Dauer von Kontrolleffekten auf dem Druiden

Adler

Erhöhte Chance auf Kritische Treffer

Erhöhtes maximales Leben

Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

Erhöhter Kritischer Schaden

Wolf

Chance, die Abklingzeit von Begleitern zu reduzieren

Chance, Geist wiederherzustellen

Erhöhte Schadensreduktion nach dem Nutzen defensiver Fertigkeiten

Verlängerte Wirkung von ultimativen Fähigkeiten

Schlange

Chance, dass Erdfähigkeiten betäuben

Chance, dass Blitzfähigkeiten zusätzlichen Flächenschaden verursachen

Heilung, wenn eine Gestaltwandlerfähigkeit kritisch trifft

Chance, dass Naturfähigkeiten die Abklingzeit von ultimativen Fertigkeiten reduzieren

©Blizzard Entertainment, Inc.

Der Druide in Diablo 4: Die Fähigkeiten dieser Klasse

Folgend findet ihr die Fähigkeiten, über die der Druide in „Diablo 4“ verfügt. Schaut sie euch genau an und gleicht sie mit seiner einzigartigen Mechanik und seinen Attributen ab, um herauszufinden, welche Kombination für euch am besten funktioniert. Zudem verfügt jede Klasse über so bezeichnete Abstieg-Fähigkeiten, die aktiviert werden, wenn der Charakter vom Pferd steigt.

Name Beschreibung Typ Geist Abklingzeit Earthspike Spießt Gegner für 42-52 Schaden auf, Nutzung erhöht die Chance auf Quetschschlagschaden. Basic +12 – Shred Verwandelt euch in einen Werwolf, verursacht 175-214 Schaden, 30 % Chance auf einen zweiten Angriff Basic +8 – Storm Strike Verursacht 53-65 Schaden auf drei Gegner in unmittelbarer Nähe verteilt Basic +12 – Maul Verwandelt euch in einen Werbären, fügt 64-78 Schaden zu, stärkt euch um 15, 30% weniger Schaden, solange Verstärkung anhält Basic +18 – Wind Shear Windklinge, die 42-52 Schaden verursacht, Bewegungsgeschwindigkeit wird 3 Sekunden lang um 5 % erhöht (maximal 30 %) Basic +12 – Pulverize Verwandelt euch in einen Werbären, 350-428 Flächenschaden in unmittelbarer Umgebung Geist -30 – Landslide Beschwört drei Säulen der Erde, die 96-117 Schaden auf Gegner zwischen ihnen verteilen, Chance von 10 % auf Quetschschlagschaden. Geist -30 – Tornado Beschwört einen Wirbel, der sich in eine zufällige Richtung bewegt und jede Sekunde 55-68 Schaden verursacht Geist -20 – Cyclone Armor Fernkampfschaden wird um 15 % reduziert, 15 % Chance, dass Feinde in Nahkampfreichweite zurückgestoßen werden (Passiv) Defensiv – – Earthen Bulwark Steine umgeben euch für 3 Sekunden, machen euch unaufhaltsam und absorbieren 77 Schaden. Nach Ablauf verursacht ihr 102 % des verbleibenden Schilds auf Gegner in der Nähe. Defensiv – 15 Trample Rast als Werbär nach vorne, verursacht 150-183 Schaden, betäubt Gegner für 1,6 Sekunden Defensiv – 10 Debilitating Roar Verwandelt euch in einen Werbären, Angriffsgeschwindigkeit von Feinden in der Nähe wird 5 Sekunden lang um 22 % verringert. Defensiv – 20 Ravenous Bite Verwandelt euch in einen Werwolf, verteilt 21-25 Schaden und heilt euch für 53-65 Lebenspunkte. Defensiv – 10 Hurricane Verursacht über 8 Sekunden 150-196 Schaden bei Feinden in unmittelbarer Nähe. Wut – 15 Boulder Werft einen großen Felsbrocken nach vorne, der Feinde zurückschlägt und bei jedem Treffer 200-244 Schaden verursacht, 15 % Chance auf Quetschschlagschaden. Wut – 8 Wolves Passiv: Beschwört zwei Wölfe, die Feinden 60-73 Schaden zufügen. Aktiv: Weist Wölfe an, bestimmte Feinde zu attackieren, 50 % Chance auf Kritischen Schaden. Begleiter – 8 Ravens Passiv: Beschwört Raben, die Feinden 21-26 Schaden zufügen. Aktiv: Ein Rabenschwarm verursacht 64-78 Schaden, Feinde leiden 6 Sekunden unter Verwundbarkeit. Begleiter – 30 Vine Creeper Passiv: Beschwört einen Weinkriecher, der Feinde für 8 Sekunden vergiftet und 34-41 Schaden zufügt. Aktiv: Weinreben vergiften Feinde im Zielgebiet 6 Sekunden lang für 171-209 Schaden und betäuben sie für 2 Sekunden. Begleiter – 15 Cataclysm Ein massiver Sturm,d er euch 10 Sekunden lang folgt, Tornados stoßen Feinde zurück, Blitzschläge verursachen 400-489 Schaden. Ultimativ – 90 Grizzly Rage Verwandelt euch für 5 Sekunden in einen Werbären, ihr erhaltet neue Werbärenfähigkeiten, ihr erzeugt 28% schneller Geist, ihr seid nicht aufzuhalten, kontrollbeeinträchtigende Effekte werden entfernt und verhindert. Ultimativ – 50 Petrify Alle Feinde in unmittelbarer Nähe werden versteinert und für 5 Sekunden betäubt. Schaden unterbricht den Effekt für zusätzlichen 128-157 Schaden. Chance von 25% auf Quetschschlagschaden. Ultimativ – 50

©Blizzard Entertainment, Inc.

Der Druide in Diablo 4: Die Talente dieser Klasse

Natürlich verfügen die Klassen in diesem Spiel auch wieder über exklusive Talente, die ihr automatisch nach und nach freischaltet. Kombiniert die hier aufgeführten Talente mit den anderen Spezifikationen des Druiden, um eure Wunschklasse zu erschaffen. Die Talente können jederzeit gewechselt werden, um sich verändernden Situationen anzupassen.

Name Beschreibung Ränge Heightened Senses Die Schadensreduzierung gegen Gegner in der Nähe wird um 6% erhöht. 4 Predatory Instinct Fügt Gegnern in der Nähe 3% mehr Schaden zu. 5 Iron Hide In Werbärenform wird die Schadensreduzierung um 5% erhöht. Dieser Bonus bleibt 3 Sekunden nach dem Verlassen der Werbärenform bestehen. 5 Lupine Swiftness In Werwolfform wird die Bewegungsgeschwindigkeit um 5% erhöht. Dieser Bonus bleibt 3 Sekunden nach dem Verlassen der Werwolfform bestehen. 5 Call of the Wild 8% erhöhte Chance auf kritische Treffer gegenüber dem Ziel eurer Wölfe. Passive Rabenangriffe machen Feinde für 20% des verursachten Schadens verwundbar. Die Giftdauer von Vine Creeper wird um 8% erhöht. 5 Overpower Bis zu 8% Chance, verlangsamte Gegner 1 Sekunde lang niederzuschlagen. 5 Rabid Strikes Eure Werwolf-Fähigkeiten vergiften das Ziel für 3% des über 5 Sekunden verursachten Schadens. 5 Hunt the Weak Die Chance auf kritische Treffer gegen vergiftete Feinde wird um 6% erhöht, während Ihr die Form verändert. 5 Scent of Blood Gegner mit Bewegungseinschränkung erhalten 4 % mehr Schaden. 5 Feral Spirit Nach Verwandlung wird der kritische Trefferschaden 4 Sekunden lang um 6 % erhöht. 5 Abundance Grundfertigkeiten erzeugen 5% mehr Geist. 5 Natural Balance Erd- und Sturmfertigkeiten, die Geist verbrauchen, stellen 1% Leben wieder her. 5 Eye of the Storm Kritische Treffer mit Sturmfertigkeiten erhöhen die kritische Trefferchance von Nichtsturmfertigkeiten 3 Sekunden lang um 5%. 5 Ancestral Fortitude Erhöht die nicht-physischen Widerstände um 8% 5 Elemental Exposure Ziele, die von Geisterfertigkeiten getroffen werden, werden für 6% des verursachten Schadens verwundbar. 5 Natural Resonance Erd- und Sturmfertigkeiten verursachen 2% mehr Schaden. 5 Primal Resonance Erdfertigkeiten verursachen 6% mehr Quetschschlagschaden. 5 Quickshift Nach einer Verwandlung verursacht Eure nächste Fertigkeit 30 % mehr Schaden. 1 Storm and Claw Während Hurricane oder Cataclysm aktiv sind, verursachen Verwandlungen zusätzlich 40 % Blitzschaden. 1 Endless Tempest Die Dauer von Hurricane und Cataclysm wird um 6% erhöht. 5 Earthbind Erdfertigkeiten haben eine Chance von bis zu 5 %, Feinde 3 Sekunden lang bewegungsunfähig zu machen. 5 Undergrowth Erhöht die Dauer von bewegungseinschränkenden Effekten um 6%. 5 Fury of Nature Gegner, die von Erd- und Sturmfähigkeiten getroffen werden, haben eine Chance von bis zu 20 %, 5 Sekunden lang 25 % mehr kritischen Trefferschaden zu erleiden. 5 Perfect Storm Sturmfertigkeit fügt gefährdeten Zielen 50 % mehr Schaden zu. 1 Earthen Might Gegner, die von Erdfertigkeiten getroffen werden, erleiden 2 Sekunden lang 8 % mehr Schaden durch Erdfertigkeiten (maximal 40%). 1