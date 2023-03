Die Klasse Totenbeschwörer in Diablo 4: Unser Guide für Einsteiger

© Blizzard Entertainment, Inc.

In Diablo 4 gibt es zu Beginn gleich mehrere höchst interessante Klassen, mit denen ihr in den Kampf gegen die Dämonin Lilith, Herrin des Verrats ziehen könnt. Hier stellen wir euch nun die Klasse Totenbeschwörer vor, die ihr auf sehr unterschiedliche Art und Weise ausspielen könnt. Wie genau, verraten wir euch in diesem Anfänger-Guide.

Der Totenbeschwörer in Diablo 4: Die Klasse vorgestellt

Wer gerne aus der zweiten Reihe heraus kämpft und einen Hang für die dunklen Künste hat, möchte sich vielleicht die Priester*innen von Rathma näher ansehen, die Außenstehenden vor allen Dingen als Totenbeschwörer*innen bekannt sein dürften. In Diablo 4 können diese besonderen Beschwörer auf den Weg der Knochen, der Dunkelheit, des Bluts oder der Armee geführt werden.

Totenbeschwörer setzen im Kampf auf zwei Ressourcen: Zum einen die Essenz, ihre Primärressource, die sich automatisch langsam auffüllt und zudem durch diverse Fähigkeiten und Items aufgefüllt werden kann. Zum Anderen nutzt diese Klasse Leichen im Kampf, wie beispielsweise explodierende Skelettkrieger, lebensraubende Golems oder Skelettmagier.

Typ : Beschwörer, Zauberer

: Beschwörer, Zauberer Ressource : Essenz, Leichen

: Essenz, Leichen Schadenstyp : Physisch

: Physisch Exklusive Fähigkeit : Buch der Toten

: Buch der Toten Waffen: 1H-Schwerter, Dolche, Zauberstäbe, Fokusse, Schilde, 1H-Sensen, 2H-Sensen

Wer sich für diese Klasse entscheidet, freut sich über viele beschwörbare Diener, die im Kampf eingesetzt oder im Austausch gegen mächtige Buffs geopfert werden können. Die Spielweise der Totenbeschwörer ist relativ flexibel und sie haben hohe Überlebenschancen im Kampf, da sie den Nahkampf meist scheuen und starke Fähigkeiten mit Lebensraub beherrschen.

Der Totenbeschwörer in Diablo 4: Die Attribute

Wer sich fleißig durch die feindlichen Armeen prügelt, wird sich immer wieder über einen Stufenaufstieg freuen, der euch die Möglichkeit gibt, eines der vier Hauptattribute zu verbessern. Dadurch erhaltet ihr für alle Klassen gültige Verbesserungen, aber auch klassenspezifische Effekte, die die Spielweise dieser Builds untermalen.

Stärke : Erhöht die Rüstung um 1

: Erhöht die Rüstung um 1 Intelligenz : Erhöht alle Resistenzen um 0,05 %

: Erhöht alle Resistenzen um 0,05 % Willenskraft : Verbessert die erhaltene Heilung um 0,1 %

: Verbessert die erhaltene Heilung um 0,1 % Geschicklichkeit: Verbessert die Chance, Angriffen auszuweichen um 0,25 %

Der Totenbeschwörer in Diablo 4: Die einzigartige Mechanik Buch der Toten

Jede Klasse in Diablo 4 verfügt über eine ganz eigene, einzigartige Mechanik, die es Spieler*innen erlaubt, ihre Figur dem eigenen Spielstil anzupassen. Beim Totenbeschwörer ist dies das Buch der Toten. Dadurch lassen sich die drei beschwörbaren Untoten einer Spezialisierung zuweisen, wodurch recht unterschiedliche Spielweisen möglich sind.

Skelettkrieger

Skirmisher : Verursacht mehr Schaden

: Verursacht mehr Schaden Verteidiger : Stärkt die Verteidigung

: Stärkt die Verteidigung Reaper: Verursacht Bereichsschaden

Skelettmagier

Kälte : Friert Gegner ein

: Friert Gegner ein Schatten : Verursacht Schattenschaden, der Feinde betäuben kann

: Verursacht Schattenschaden, der Feinde betäuben kann Knochen: Verursacht mehr Schaden, jedoch auf Kostend er Gesundheit

Golem

Knochen : Verleiht dem Golem Attacken mit Bereichsschaden

: Verleiht dem Golem Attacken mit Bereichsschaden Blut : Feinden in unmittelbarer Umgebung wird Leben geraubt

: Feinden in unmittelbarer Umgebung wird Leben geraubt Eisen: Verleiht dem Golem Attacken, die Feinde betäuben können

Alternativ können diese Kreaturentypen auch im Buch der Toten geopfert werden, was eurer Figur neue, permanente Buffs verleiht. Dafür könnt ihr diesen Typ von Diener nicht mehr beschwören. Außerdem könnt ihr euch beim Totenbeschwörer für eine von vier verschiedenen Spielweisen entscheiden, die sich teilweise stark voneinander unterscheiden:

Knochen

Die meisten Fähigkeiten die auf Knochen basieren verursachen nun physischen Schaden, wodurch diese von allen Werten wie beispielsweise Kritische Treffer profitieren. Über je mehr Essenz der Totenbeschwörer oder die Totenbeschwörerin verfügt, umso mehr Schaden teilt ihr mit diesen Knochenfähigkeiten aus.

Knochengeist : Beschwört einen Knochengeist, der sich langsam auf Gegner zubewegt, dort explodiert und dabei Bereichsschaden verursacht. Dies verbraucht eure komplette Essenz, je mehr Essenz verbraucht wurde, um so höher der Schaden.

: Beschwört einen Knochengeist, der sich langsam auf Gegner zubewegt, dort explodiert und dabei Bereichsschaden verursacht. Dies verbraucht eure komplette Essenz, je mehr Essenz verbraucht wurde, um so höher der Schaden. Knochengefängnis: Ausgewählte Feinde werden komplett von Knochen umhüllt, wodurch sie sich nicht mehr aus dem Effektbereich herausbewegen können. In Kombination mit anderen Fähigkeiten sehr mächtig, aber auch zum eigenen Schutz.

Dunkelheit

Wer den Weg der Schatten geht, teilt hauptsächlich Schaden über Zeit aus oder Schaden, der in schneller Abfolge verursacht wird. Schattenmagie besitzt zudem häufig besondere Effekte, die Feinde schwächen können und Kontrollverlust verursachen, was vor allen Dingen in PvP-Kämpfen von Vorteil sein dürfte.

Zersetzen : Eine kanalisierende Grundfähigkeit, die kontinuierlichen Schaden verursacht und dabei praktischerweise Essenz und Leichen erzeugt.

: Eine kanalisierende Grundfähigkeit, die kontinuierlichen Schaden verursacht und dabei praktischerweise Essenz und Leichen erzeugt. Pest: Beschwört eine Kugel aus dunkler Energie, die explodiert, sobald ihre Wirkdauer vorüber ist oder sie auf einen Feind trifft. Die verursacht Schaden und hinterlässt ein verseuchtes Gebiet, dass darin befindlichen Feinden regelmäßigen Schaden zufügt.

Blut

Dieser Pfad eignet sich für alle Spieler*innen, die nicht gerne in die Ecke gedrängt werden. Wer sich für Blutmagie entscheidet, erhöht drastisch die Verteidigung des Totenbeschwörers und entzieht Gegnern ihre Lebensenergie.

Blutwoge : Eine Art Aura, die Feinden in unmittelbarer Umgebung das Blut abzieht und durch eine abschließende Blutnova hohen Schaden verursacht. Um so mehr Feinde sich im Wirkungsbereich befinden, um so höher der ausgeteilte Schaden.

: Eine Art Aura, die Feinden in unmittelbarer Umgebung das Blut abzieht und durch eine abschließende Blutnova hohen Schaden verursacht. Um so mehr Feinde sich im Wirkungsbereich befinden, um so höher der ausgeteilte Schaden. Blutnebel: Der Blutnebel macht Totenbeschwörer*innen kurzzeitig immun gegenüber jegliche Form von Schaden, indem sich der Charakter in einen blutigen Nebel auflöst und Feinden in der Nähe Lebensenergie entzieht.

Die Armee

Der Totenbeschwörer ist dazu in Der Lage, Skelette und Golems zu beschwören und im Kampf zu verwenden. Leichen am Boden werden für weitere Zwecke eingesetzt. Diese Spielweise lässt sich gut mit den anderen drei Spielweisen kombinieren, wodurch die Klasse sehr flexibel ist und sich vielen Gegebenheiten anpassen kann.

Der Totenbeschwörer in Diablo 4: Die Fähigkeiten dieser Klasse

In der nachfolgenden Liste findet ihr alle Fähigkeiten, die der Totenbeschwörer in „Diablo 4“ erlernen kann. Gleicht diese mächtigen Zauber und Beschwörungen mit seiner einzigartigen Mechanik und den Talenten ab, um eure ganz persönliche Wunschklasse zu erschaffen. Wie ihr sehen werdet, gibt es dabei zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten.

(…) Die Liste wird bald nachgetragen. Danke für eure Geduld.

Der Totenbeschwörer in Diablo 4: Die Talente dieser Klasse

Auch im vierten Teil der Diablo-Reihe schalten alle Klassen wieder einzigartige Talente frei, die sich perfekt dafür eignen, euren ganz persönlichen Spielstil zu untermalen. Die richtigen Talente, mit den dazu passenden Fähigkeiten und einem kompatiblen Spielstil aus dem Buch der Toten erschafft euren ganz persönliche Wunschklasse.

(…) Die Liste wird bald nachgetragen. Danke für eure Geduld.