Die Klasse Jäger in Diablo 4: Unser Guide für Einsteiger

Greift in diesem Modus markierte Feinde an, um die Leiste für die Innere Sicht aufzufüllen. Habt ihr den Balken komplett gefüllt, verbrauchen Fertigkeiten keine Energie (Ressource) mehr.

Die Basisfertigkeiten des Jägers generieren in diesem Modus so bezeichnete Kombopunkte, wodurch bestimmte andere Fertigkeit mächtiger werden können beziehungsweise Zusatzeffekte erhalten.

Egal welche Rolle ihr mit dem Jäger einnehmen möchtet, sobald ihr einen Stufenaufstieg erlangt habt, könnt ihr Punkte in die vier Hauptattribute investieren: Stärke, Intelligenz, Willenskraft sowie Geschicklichkeit. So erhaltet ihr nicht nur einen allgemeingültigen, sondern auch einen klassenspezifischen Effekt .

Wer sich in Diablo 4 mit Lilith, Mutter der Täuschung kabbeln will, sollte wohl erst einmal herausfinden, mit welcher Klasse die Dämonin angegangen werden soll. Für Anfänger*innen haben wir daher diesen Guide zusammengestellt, in welchem wir euch die Klasse Jäger etwas genauer vorstellen wollen, inklusive Fähigkeiten und Talente .

