In Assassin’s Creed Valhalla gibt es ein paar sehr starke Waffen zu finden, die das Leben und die Kämpfe, die Eivor bestreiten muss, deutlich einfacher gestalten. Thors mächtiger Hammer Mjölnir oder auch Gungnir, der legendäre Speer von Odin, sind nur zwei sehr prominente Beispiele.

Doch abgesehen von Petras Bogen gibt es kaum wirklich namhafte Fernkampfwaffen, die den Scharfschützen unter euch Genüge tun. Dachten wir zumindest. Denn nun haben ein paar fleißige Spieler herausgefunden, dass es mit Nodens‘ Arc einen sehr starken Bogen gibt, der zudem auch noch relativ einfach gefunden werden kann.

Jedoch sollte wohl erwähnt werden, dass in den einschlägigen Foren von vielen Usern angenommen wird, dass es sich bei diesem Fund wohl um einen der zahlreichen Bugs in „Assassin’s Creed Valhalla“ handelt.

© Ubisoft

Assassin’s Creed Valhalla: So findet ihr den Bogen Nodens‚ Arc – Guide zum Fundort

Bei Nodens‘ Arc handelt es sich um einen Bogen, der sich perfekt für all jene unter euch eignet, die gerne etwas Abstand zwischen sich und dem Gegner haben. Der mystische Jagdbogen hat nämlich die praktische Eigenschaft, immer stärker zu werden, um so größer die Distanz zum Ziel ist. Um diese Mordwaffe selbst in den Händen halten zu können, müsst ihr nicht viel mehr tun, als den richtigen Steinhaufen zu zerstören.

Doch von Anfang an. Dieser Bogen, der aller Wahrscheinlichkeit nach von den Isu gefertigt wurde, kann weit im Norden von England gefunden werden, in der Region Eoforwicscir. Südlich des nördlichsten Aussichtspunktes befindet sich ein relativ großer See mit einer kleinen Insel in der Mitte. Auf dieser Insel findet ihr ein Erzvorkommen, also ein kleiner Steinhaufen, der von euch zerschlagen werden kann.

In diesem Erzklumpen verbirgt sich der mystische Bogen Nodens‘ Arc. © Ubisoft

Um sicherzustellen, dass ihr Nordens‘ Arc auch erhaltet, solltet ihr die Insel aufsuchen und erst einmal einen separaten Speicherstand in „Assassin’s Creed Valhalla“ erstellen, denn es kann nicht garantiert werden, dass ihr diesen Bogen beim ersten Versuch erhaltet. Speichert also ab und haut auf das Erzvorkommen ein.

Lässt es sich zerstören und der Bogen erscheint, ist alles perfekt. Solltet ihr jedoch Pech haben und Nordens‘ Arc erscheint nicht, müsst ihr erneut abspeichern, den Speicherstand laden und es abermals versuchen.

Der Bogen ist eine der besten in AC Valhalla. © Ubisoft

Schritt-für-Schritt-Anleitung zu Nordens‘ Arc

Eoforwicscir im Norden von England aufsuchen Insel in dem großen See südlich des nördlichsten Aussichtspunktes aufsuchen Abspeichern Erzvorkommen attackieren Lässt sich der Steinhaufen zerstören: Nodens‘ Arc aufsammeln

Lässt sich der Steinhaufen nicht zerstören: Abspeichern und neu laden Wiederholen, bis ihr Nodens‘ Arc erhaltet

Achtung, Bug-Alarm: Dadurch, dass die Vorgehensweise voraussetzt, dass ihr bei einem Misserfolg abspeichern, neu laden und es erneut versuchen müsst, kann schon abgelesen werden, dass es sich hierbei wohl um einen Bug in „Assassin’s Creed Valhalla“ handelt, der zumindest bis jetzt noch nicht aus dem Spiel entfernt wurde. Ob die Waffe also auch nach dem nächsten Update noch auf diese Weise erhalten werden kann, ist fraglich.