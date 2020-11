Die Isu, auch als die Erste Zivilisation bekannt, sind nicht nur für ihre übermenschlichen Fähigkeiten bekannt, sondern auch für ihre formidablen Schöpfungen. Neben den Menschen gehören dazu ein paar äußerst mächtige Artefakte, von denen Eivor in Assassins Creed Valhalla sogar welche finden kann. Neben König Artus‘ Schwert Excalibur und dem Hammer von Donnergott Thor, Mjölnir, könnt ihr auch den legendären Speer Gungnir von Göttervater Odin finden. Wo genau, verraten wir euch in diesem Guide.

Assassin’s Creed Valhalla: So erhaltet ihr Gungnir – Lösung

Im Gegensatz zu Excalibur und Mjölnir müsst ihr für Gungnir keine großartige Schatzjagd veranstalten, Ordensmitglieder töten oder gefährliche Höhlen erkunden. Doch den Speer von Odin, der vielleicht die mächtigste Waffe in ganz Assassins Creed Valhalla darstellt, bekommt ihr natürlich auch nicht einfach so geschenkt. Tatsächlich müsst ihr erst die komplette Story des Spiels abgeschlossen haben, bevor ihr das gute Stück in Empfang nehmen könnt.

Stufe: Schließt die Kampagne ab Stufe: Schließt die Quest „Dem Bruder zum Schutze“ ab Stufe: Besiegt Basim Stufe: Reist nach Hördafylki und holt euch dort Gungnir

Assassin’s Creed Valhalla: Besiegt Odin

Sobald ihr die Geschichte von Wikingern, Göttern und neuen Siedlungen in fruchtbaren Ländern abgeschlossen habt, müsst ihr die Questreihe Dem Bruder zum Schutze starten. Reist dafür nach Nordvege zurück und sprecht noch einmal mit Eivors Bruder, Sigurd. Dieser wird euch dann durch eine Reihe von Quests führen, an deren Ende ihr es mit Odin höchstpersönlich zu tun bekommt, der euch gleich einmal demonstriert, wie stark sein Speer Gungnir wirklich ist.

Die Lösung in diesem Kampf besteht nicht aus reiner Muskelkraft, sondern aus der geschickten Kombination aus Parieren und Ausweichen. In dem Youtube-Video von Zanar Aesthetics könnt ihr sehen, wie Odin kämpft und wie ihr am besten gegen seine verheerenden Angriffe vorgeht. Da Odin ein übermächtiger Gegner ist und seine Attacken immensen Schaden anrichten können, ist dieser Kampf nur für solche geeignet, die den Kampf in „Assassins Creed Valhalla“ bereits perfekt beherrschen.

Assassin’s Creed Valhalla: Schnappt euch Gungnir

Doch entgegen aller Erwartungen ist Odin nicht der letzte Boss, mit dem ihr es auf dem Weg zu Gungnir zu tun bekommt. Habt ihr den Göttervater nämlich besiegt, erscheint Basim auf der Bildfläche und fordert Eivor zu einem finalen Duell heraus. Folgt dem Assassinen bis zur Kampfarena und gebt ihm dann Saures. Basim ist zwar ein starker Gegner, doch nach Odin ist er nur noch ein vergleichsweise unbedeutendes Hindernis.

Sobald ihr den Verräter getötet habt, kann sich Eivor endlich auf die Suche nach Gungnir machen. Der mächtige Speer, den einst Odin höchstpersönlich geschwungen hat, findet ihr natürlich nicht in England, sondern in Norwegen, genauer gesagt in der Region Hördafylki. Reist dort in den nördlichsten Bereich und folgt der Meerenge nach Nordosten ins Land hinein. Wer bereits Mjölnir in seinem Besitz hat, kennt diesen Weg vielleicht schon.

Doch dieses Mal biegt ihr nicht wieder ab, sondern erklimmt die eisige Felswand im Norden, um das Schneefeld dahinter zu erreichen. Es geht durch Schneehaufen und felsigem Gelände weiter, bis ihr schließlich die Höhle Goinshellir erreicht, an deren Ende der Speer Gungnir bereits auf euch wartet. Die wohl mächtigste Waffe in Assassins Creed Valhalla, die ihr dank dieses Guides nun an euch nehmen könnt, hat nicht nur unglaubliche Werte, sie erhöht Eivors Reichweite auch um ein Vielfaches.