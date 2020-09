Die Modeindustrie erobert schon seit geraumer Zeit den vielversprechenden Markt der Gaming-Branche. Jetzt kündigt Adidas eine neue Limitierte Edition von Sneakers im exklusiven Design zum kommenden Spielehit Cyberpunk 2077 an.

Während eine offizielle Vorstellung der neuen Sneaker-Serie seitens des Sportherstellers noch auf sich warten lässt, kursieren im Internet bereits erste Bilder von den im schwarz-lila-gelb gehaltenem, poppigen Spieldesign der The Cyberpunk 2077 x adidas X9000L4.

Passend zum Release des neuen Videospiels wird mit einem Kaufstart der Cyberpunk 2077-Sneakers von Adidas noch in diesem November gerechnet. Wie gesagt, eine offizielle Bestätigung von Seiten des Herstellers steht noch aus.

Derweil erhält der neue Spielehit Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED mit Keanu Reeves als Rockerboy Johnny Silverhand beim Getränkehersteller Rockstar einen offiziellen Energy Drink in der Limited Edition mit der Geschmacksrichtung Samurai Cola. Die Getränkedosen enthalten zudem einen Guthaben-Code für die Xbox.

Cyberpunk 2077 für November 2020 angekündigt

Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED – dem Studio hinter dem Witcher-Spielehit – erscheint am 19. November 2020 für PC, PS4, Xbox One, Google Stadia und die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox One. In Deutschland soll das Spiel ab 18 Jahren und ungeschnitten erscheinen.

Cyberpunk 2077 jetzt vorbestellen: Alle Editionen in der Übersicht!

Das Entwicklerstudio versprach zudem, das sich der mit Spannung erwartete Multiplayer nach zahlreichen Verschiebungen nun endlich pünktlich erscheinen wird. Die geplanten DLCs und Erweiterungen sollen kostenlos erscheinen und werden bereits im Vorfeld bekannt geben, ähnlich wie schon bei The Witcher 3: Wild Hunt.

Bereits die Veröffentlichungen des ersten Gameplay-Trailer löste unter den Fans einen regelrechten Hype auf das neue Spiel aus. Gleichzeitig ist eine Anime-Serie zum Spiel für den Streaminganbieter Netflix in Arbeit.