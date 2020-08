Das Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 hat von der USK eine Alterseinstufung erhalten. Demnach erscheint der Titel ohne Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG und darf entsprechend nur an Kunden ab 18 Jahren verkauft werden. Die Entwickler haben darüber hinaus noch eine gute Nachricht parat.

Cyberpunk 2077 ohne Jugendfreigabe und ohne Schnitte

In einer offiziellen Pressemitteilung verkündet der Publisher CD Projekt, dass deutsche Fans keine Schnitte oder Zensierungen zu befürchten haben. Lead Release Manager Jakub Kutrzuba von CD Projekt RED teilt dazu Folgendes mit:

„Wir freuen uns sehr darüber, unseren deutschen Fans eine ungeschnittene Fassung von Cyberpunk 2077 anbieten zu können. Damit stellen wir sicher, dass sie das Spiel genau so erleben und genießen können, wie unsere Designer und Autoren es immer geplant hatten.“

Wendecover mit coolem Twist

Weiterhin wurde bekannt gegeben, dass sich Käufer der Retail-Variante über ein Wendecover freuen dürfen. Ihr habt dabei selbst die Wahl, ob die männliche oder weibliche V vorne zu sehen sein soll. Im Spiel selbst liegt die Entscheidung ebenfalls ganz bei euch, welche Spielfigur ihr wählt und wie ihr diese im Editor gestaltet.

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 19. November 2020 für PS4, Xbox One und PC. Ein Upgrade für PS5 und Xbox Series X soll zu einem bislang nicht näher bekannten Datum verfügbar gemacht werden. Außerdem soll das Rollenspiel noch in diesem Jahr für Google Stadia erscheinen.