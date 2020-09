Cyberpunk 2077: DLCs und Erweiterungen werden sehr bald enthüllt

Ähnlich wie bei The Witcher 3: Wild Hunt wird CD Projekt RED die für Cyberpunk 2077 geplanten DLCs und Erweiterungen bereits im Vorhinein bekannt geben. Auf einer aktuellen Investoren-Konferenzen sprach CD Projekt-Chef Adam Kiciński nun von einer baldigen Bekanntgabe.

DLC-Plan für Cyberpunk 2077

Da wir keinerlei weitere Verschiebung von „Cyberpunk 2077“ erwarten sollen, steht auch die Veröffentlichung der Post-Launch-Pläne in den Startlöchern, wie Kiciński bestätigt:

„Eine Reihe von kostenlosen DLCs und Erweiterungen wird beschrieben – wie gesagt, ihr könnt es ziemlich bald erwarten und dann wird alles klargestellt.“

Möglicherweise wird eine kommende Night City Wire-Ausgabe die Vorhaben von CD Projekt RED enthüllen und uns verraten, was genau uns neben dem geplanten Multiplayer im Spiel erwartet – und vor allem wann.

Nach den mehrfachen Verschiebungen wurde bereits angekündigt, dass sich auch DLCs und Erweiterungen nach hinten verschieben werden und mit dem Release der Mehrspieler-Modus nicht vor 2022 gerechnet werden soll. Das Rollenspiel wird also eine ganze Weile ausschließlich als Soloplayer-Game ausgelegt sein.

Mehr Inhalte als für The Witcher 3

Der vorerst fehlende Multiplayer sollte allerdings zu verschmerzen sein, denn die kostenlosen DLC und Erweiterungen werden laut Kiciński noch umfangreicher als bei „The Witcher 3“ sein, das schon einiges an Zusatzinhalt zu bieten hatte. Die Post-Launch-Inhalte werden sicherlich auch nicht allzu lange auf sich warten lassen und zudem kostenlos sein.

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 19. November 2020 für PC, PS4, Xbox One, Google Stadia und die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox One.