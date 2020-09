Cyberpunk 2077 erhält eigenen Rockstar Energy Drink

Wie CD Projekt und Rockstar nun bestätigt haben, wird Cyberpunk 2077 einen offiziellen Energy Drink in der Limited Edition erhalten. Und zwar in der Geschmacksrichtung Samurai Cola.

Die Zusammenarbeit wurde kürzlich via Social Media bestätigt. Der neue Rockstar Energy Drink wird in Bälde angeboten, allerdings erst einmal nur in den USA.

Passend zum Reveal gibt es sogar einen eigenen Reveal-Trailer, den ihr euch hier ansehen könnt:

Cyberpunk 2077 trifft auf Rockstar Energy Drink

Im Trailer sehen wir, wie eine Stadard-Version eines Energy Drinks gehackt wird, wohl von Johnny Silverhand, wie es scheint. Und das Ergebnis ist die Samurai Cola, die der Charakter von Keanu Reeves wohl viel lieber trinkt.

Das Produkt an sich kommt in einem schwarz-weißen Farbschema mit roten Nuancen daher. Außerdem ist das notorische Logo der Samurai zu sehen. Nun könnte man sich fragen, wie das Energiegetränk denn schmeckt. Aber das lässt sich noch nicht sagen. Es könnte sich an den Rockstar Cola-Geschmack anlehnen, den es schon mal gab.

Wann der Energy Drink genau erscheint, steht noch in den Weiten des Cyberkosmos. Rockstar schreibt lediglich, dass er „bald“ erscheint. Falls ihr einen Drink zwischen die Finger bekommt, wünschen wir guten Durst: Prost!