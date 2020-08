Am 19. November 2020 erscheint das Action-Adventure Cyberpunk 2077 von Entwickler CD Projekt RED für PS4, Xbox One und PC. Mit Release der Next-Gen-Konsolen wird auch ein Upgrade auf PS5 und Xbox Series X möglich sein – ihr müsst das Game also nicht zwei Mal kaufen!

Wir geben euch in den folgenden Zeilen einen Überblick der verschiedenen Editionen, in denen ihr den Titel bei Händlern wie Amazon, Saturn und MediaMarkt vorbestellen könnt. Preorder birgt diverse Vorteile wie zumeist eine kostenfreie Lieferung nach Hause am Release-Tag oder Bonus-Goodies.

Standard-Version zu Cyberpunk 2077 – Preorder

Ihr könnt das Sci-Fi-Rollenspiel in physischer Form in zwei unterschiedlichen Editionen für PC, PS4 und Xbox One vorbestellen. Die Standard Edition erhält neben dem Spiel außerdem ein Wendecover, eine Karte, Postkarten, Sticker und ein Weltkompendium mit Details zur Spielwelt.

Hülle mit Spieledisk

Wendecover

Karte von Night City

Postkarten

Sticker

Weltkompendium mit Hintergrundinfos zu Setting und Hintergrundgeschichte des Spiels

© CD Projekt

Collector’s Edition zu Cyberpunk 2077 – Preorder

Die Collector’s Edition beinhaltet die gleichen Gegenstände wie die Standard Edition. Zudem dürft ihr euch unter anderem auf eine 25 Zentimeter große Figur des männlichen Protagonisten V freuen. Sollte die Sammlerversion wieder verfügbar sein, informieren wir euch umgehend. Darin enthalten sind:

Hülle mit Spieldiscs

Wendecover

Sammler-Steelbook

Soundtrack-CDs

Figur von Protagonist V (25 Zentimeter)

gebundenes Artbook

Ansteckerset aus Metall

„Quadra V-Tech “ Schlüsselanhänger aus Metall

Schlüsselanhänger aus Metall Kommentierte Edition des Reiseführers für Night City

Gestickte Aufnäher

Postkarten aus Night City

Weltkompendium mit Details zu Setting und Hintergrundgeschichte des Spiels

Karte von Night City

Stickerbomb-Set

Sollte die Sammlerversion wieder verfügbar sein, informieren wir euch umgehend.

© CD Projekt

The World of Cyberpunk 2077 kaufen

Möchtet ihr im Vorhinein mehr zur Spielwelt des neuen Action-Rollenspiels erfahren, ist The World of Cyberpunk 2077 vermutlich genau das Richtige für euch. In dem Buch erfahrt ihr alles zu Night City und seinen Bewohnern und es ist bereits jetzt verfügbar:

© CD Projekt

Xbox One X 1TB – Cyberpunk 2077 Limited Edition kaufen

Möchtet ihr zum Spiel gleich die passende Konsole haben, sichert euch noch schnell die limitierte Version der Xbox One X mit einem Terabyte Speicher! Zum Release-Tag von „Cyberpunk 2077“ erhaltet ihr die digitale Vollversion des Spiels als Download-Code ohne zusätzliche Kosten einfach obendrauf!

© CD Projekt/Microsoft