Fundorte von Kleine Feen: Wiederbeleben in Zelda Tears of the Kingdom leicht gemacht

Klar, der Held Link ist in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ein ganz schön harter Brocken, doch früher später erwischt es ihn dann doch mal und dann wäre es doch schade, wenn euch ein guter Batzen Fortschritt flöten gehen würde. Um genau das zu verhindern, gibt es Kleine Feen, mystische Wesen, die den Recken von Hyrule an Ort und Stelle wiederbeleben können.

Was natürlich in allerlei Situationen praktisch sein kann, vor allen Dingen dann, wenn ihr euch gerade in einem schwierigen Kampf befindet und nicht noch einmal ganz von vorne anfangen wollt. Dafür müsst ihr Kleine Feen aber erst einmal finden sowie fangen. Wie ihr das anstellt, wo ihr diese Wesen finden könnt und was ihr sonst noch über das Thema wissen solltet, verraten wir euch in diesem Guide.

Kleine Feen: Diesen Nutzen haben die putzigen Kreaturen

Es kann immer mal passieren. Ein Weißer Moblin erwischt euch von hinten, der Kampf gegen ein Blockkonstrukt läuft nicht wie erwartet, der Mini-Boss erweist sich als schwieriger als erwartet oder der Griock war doch noch eine Nummer zu schwer. Egal woran es liegt, den Game-Over-Bildschirm sehen die meisten von uns wenigstens einmal im Spiel.

Ein Schicksal, dass sich durchaus vermeiden lässt. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bietet euch nämlich eine Möglichkeit an, wie ihr dem eisigen Tod entgehen und euch wiederbeleben lassen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine von den Kleinen Feen. Diese leuchtenden, in der Gegend umherfliegenden Wesen sind damit eine äußerst wichtige Ressource.

So sieht eine der Kleinen Feen aus. © Nintendo

Und obwohl es möglich ist, Kleine Feen mit anderen Zutaten in den Kochtopf zu werfen, ist das eigentlich Verschwendung ihres Potenzials. Denn ihr braucht sie lediglich im Inventar zu haben, um beim Verlust aller Herzcontainer wiederbelebt zu werden. Sobald Link auf den Boden fällt, aktiviert sich automatische die Kleine Fee und holt den Recken von Hyrule mit voller Lebensanzeige zurück.

Doch es wird noch besser. Die Fähigkeiten der Kleinen Feen haben keine Abklingzeit und können daher so oft verwendet werden, wie ihr diese Wesen im Inventar habt. Wer die putzigen Kreaturen also fleißig sammelt, muss sich nie wieder Sorgen darum machen, einen alten Speicherstand neu laden zu müssen, weil irgendein Monster euch den Tag verderben musste.

Ihr müsst eine Kleine Fee lediglich im Inventar haben, um wiederbelebt zu werden. © Nintendo

Kleine Feen: Fundorte der lebensspendenden Wesen

Obwohl es eigentlich keine wirklich festen Spawnpunkte für Kleine Feen gibt, könnt ihr dennoch davon ausgehen, dass sie an spezifischen Orten mit großer Wahrscheinlichkeit gefunden werden können. Wer diese Orte regelmäßig besucht, wird immer einen guten Vorrat im Inventar haben, vor allen Dingen dann, wenn ihr nach einem Blutmond erneut dort aufschlagt.

Zu den Orten, an denen am Wahrscheinlichsten Kleine Feen gefunden werden können, gehören die Orte, an denen ihr Große Feen antrefft. Diese weit entfernten Cousinen der kleinen Lebensspender können in Tears of the Kingdom die Rüstungen von Link verbessern, sofern er ihnen die notwendigen Materialien bringt: Alle Große Feen in Zelda: Tears of the Kingdom freischalten.

Wo es Große Feen gibt, gibt es auch Kleine Feen. © Nintendo/PlayCentral

Ein weiterer guter Ort für die Suche sind Himmelsinseln, die ihr leicht erreichen könnt, indem ihr euch an einem Kartografieturm in die Luft schleudern lasst und dann mit dem Parasegel zu der entsprechenden Insel gleitet. In der Nähe von Wasserbecken können Kleine Feen in der Regel gefunden werden, besonders lukrativ sind dabei die folgenden Himmelsinseln:

Alle Archipele, allen voran das Archipel von West-Necluda und das Archipel von Süd-Hyrule

und das Die Insel der Heldenmutprobe im Luftraum zwischen Hebra und Inneres Hyrule

Zuletzt könnt ihr euch auch in den vielen Brunnen umsehen, die in so ziemlich jeder Ortschaft und hinter allen Ställen gefunden werden können. Klettert die Schächte hinab und schaut, ob beim Wasser Kleine Feen durch den Raum fliegen: Alle 58 Brunnen für Kressa finden in Zelda: Totk – Quest Der Brunnen-Fan lösen.

Die mit einem Herz markierten Orte sind besonders lukrativ. © Nintendo

Kleine Feen: So könnt ihr die scheuen Kreaturen ganz leicht fangen

Jetzt wisst ihr bereits, wie unglaublich nützlich die Feen sind, und wo ihr sie finden könnt. Dann bleibt ja nur noch die Frage danach, wie man sie fangen kann, denn wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, sind die Heilerinnen ganz schön flink und fliegen sofort davon, wenn sich ihnen ein plumper, wortkarger Held nähert. Und verschwinden dabei zu allem Überfluss auch noch komplett von der Bildfläche.

Das Problem ist der Lärm, den Link beim Annähern verursacht, weswegen ihr den linken Stick auf der Switch nur ganz vorsichtig bewegen dürft, damit sich Zeldas Held entsprechend langsam bewegt. Hilfreich wäre es natürlich auch, wenn ihr Medizin oder Proviant verspeist, das eure Fähigkeiten im Schleichen kurzzeitig erhöht, wie beispielsweise Schleich-Wildgemüse.

Das Unheilsreiter-Set verbessert, genau wie das Yiga-Set, eure Schleichfähigkeiten enorm. © Nintendo

Deutlich einfacher habt ihr es natürlich, wenn ihr einfach ein komplettes Rüstungsset tragt, das auf Schleichen ausgelegt ist, wie beispielsweise das Yiga-Set: Yiga-Rüstung: Wo ihr in Zelda Tears of the Kingdom das Yiga-Set finden könnt (Lösung). Wenn ihr ein Ninja seid, müsst ihr auch nicht mehr schleichen, sondern könnt euch ganz normal den Kleinen Feen annähern.

Solltet ihr keine geeigneten Mittel haben, eure Schleichfähigkeiten zu verbessern, dann müsst ihr euch sehr langsam annähern, bis ihr auf einige Meter herangekommen seid. Verharrt dann still auf der Stelle und wartet, bis sich eine der Kleinen Feen nähert. Meist passiert dies schon nach wenigen Sekunden, ihr müsst also nicht einmal allzu viel Geduld mitbringen.