So löst ihr die Rätsel des Zepap-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom

Einer der Schreine, die ihr im Gebiet Inneres Hyrule aufsuchen könnt, ist der Zepap-Schrein. Dieser Ort liegt östlich von Schloss Hyrule, nämlich im Hyrule-Lustgarten. Ihr könnt diesen Schrein in Zelda Tears of the Kingdom von Anfang an aufsuchen und habt auch schon alle Fähigkeiten, die ihr benötigt, um die Herausforderung Rückwärtsgewandt zu meistern.

Zelda Tears of the Kingdom: Die Rätsel im Zepap-Schrein gelöst

Insgesamt 7 Schreine könnt ihr in dem Gebiet Inneres Hyrule finden und einer davon ist der Zepap-Schrein. Natürlich könnt ihr diesen Ort bei Bedarf sofort nach eurer Ankunft in Hyrule aufsuchen, doch wir empfehlen euch, zuvor den Navigationsturm im Spähposten zu aktivieren, da die Orientierung so deutlich leichter fällt.

Zepap-Schrein – Erster Raum

Wie ihr sehen könnt, hält der erste Rätsel-Raum dieses Schreins in „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ eine fahrbare Plattform für euch bereit, die ihr nutzen könnt, um nach oben zu gelangen. Na, ja. Zumindest rein theoretisch, denn leider fährt diese Plattform in die falsche Richtung ist ist für euch daher erst einmal nutzlos.

Doch zum Glück hat Link ja ein paar neue Spielereien, die er wie Asse aus dem Ärmel schütteln kann. Lauft also die Treppe nach oben und wartet, bis sich die mobile Plattform direkt neben euch befindet. Setzt dann die Zeitumkehr ein, wählt die Plattform als Ziel und springt drauf. Nun werdet ihr ganz gemütlich nach oben chauffiert.

Zepap-Schrein – Zweiter Raum

Im angrenzenden Raum erwartet euch ein Floß, das gemütlich zum anderen Ufer treibt, eine Fackel auf dem Boden und die Frage, was genau ihr hier tun sollt, um ins nächste Gebiet zu gelangen. Erst einmal schnappt ihr euch die Fackel und springt auf das Floß. Unterwegs zündet ihr die Fackel an den Feuerstellen auf dem Wasser an.

Mit der entflammten Fackel geht es aufs andere Ufer, wo ihr die Kletterpflanze an der Wand verbrennt, damit die Truhe nach unten fällt und euch mit Starker Konstruktbogen belohnt. Mit der Zeitumkehr schickt ihr das Floß und damit euch selbst nun zurück. Auf der anderen Seite angekommen, entfacht ihr die Feuerstellen links und rechts vor der Tür.

Zepap-Schrein – Dritter Raum

Sobald ihr die Feuerstellen entfacht habt, könnt ihr in den dritten Raum gehen und euch dem letzten Rätsel dieses Schreins stellen. Auf der rechten Seite findet ihr eine Kugel und zwei Trichter, in welche diese Kugel gelegt werden kann. Beide Trichter öffnen einen der zwei Durchgänge, die zum Ende des Schreins führen, aber nicht beide gleichzeitig.

Was ihr also tun wollt, ist, die Kugel zuerst mit Ultra-Hand in den ersten Trichter zu legen, also dem, direkt neben dem Fundort der Kugel. Nehmt sie dann sofort wieder raus und legt sie in den zweiten Trichter. Und auch da nehmt ihr die Kugel direkt wieder raus und legt sie nun etwas weiter an den Durchgang, damit ihr genügend Zeit habt, diesen auch zu erreichen.

Nutzt nun die Zeitumkehr und wendet diese Kraft auf die Kugel an, damit sie in der Zeit zurückkehrt und beide Trichter abklappert. Sobald die Kugel in einem Trichter liegt, könnt ihr den entsprechenden Durchgang durchschreiten und gelangt so schlussendlich zum Ende des Schreins, wo ihr ein weiteres Segenslicht erhaltet.

