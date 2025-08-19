Xbox Game Pass August 2025 – Gears of War: Reloaded und mehr neue Spiele

Der Xbox Game Pass wird im August 2025 mit einer spannenden neuen Sammlung von Spielen erweitert, darunter die lang erwartete Neuauflage von Gears of War: Reloaded. Diese Remaster-Version des ersten Gears of War-Spiels bietet die Gelegenheit, die Anfänge dieser legendären Serie erneut zu erleben, die einst als Konkurrent zu Halo auf der Xbox galt.

Neue Spiele im Xbox Game Pass

Welche neuen Titel erwarten dich? Ab dem 20. August 2025 können Abonnenten von Xbox Game Pass sowohl Goat Simulator Remastered als auch Persona 4 Golden spielen. Goat Simulator Remastered bietet ein chaotisches Sandbox-Erlebnis, während Persona 4 Golden ein klassisches JRPG-Erlebnis bietet.

Am 21. August 2025 wird Herdling auf dem Xbox Game Pass verfügbar sein. Dieses neue Spiel von Okomotive, den Entwicklern der FAR-Serie, und Panic, den Publishern von Firewatch, bietet ein atmosphärisches Abenteuer, bei dem du eine Gruppe interessanter Kreaturen auf dem Weg zu einem Berggipfel begleitest.

Gears of War: Reloaded und mehr

Wann erscheint Gears of War: Reloaded? Das Highlight des Monats, Gears of War: Reloaded, wird am 26. August 2025 veröffentlicht und ist ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar. Wenn du bereits Gears of War: Ultimate Edition besitzt, kannst du kostenlos auf diese verbesserte Version upgraden, unabhängig vom Xbox Game Pass.

Nur zwei Tage später, am 28. August 2025, wird das neueste Spiel von EA und BioWare, Dragon Age: The Veilguard, im Xbox Game Pass verfügbar sein. Dieses immersive Einzelspieler-RPG kehrt in die Welt von Dragon Age zurück und bietet neue Charaktere und eine neue Geschichte.

Weitere Highlights und Angebote

Welche besonderen Angebote gibt es für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten? Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate können diesen Monat von besonderen Vorteilen profitieren. Dazu gehören das Delta Force: Immortal Supplies Bundle sowie der Phantasy Star Online 2 New Genesis: August Member Monthly Bonus, die beide einzigartige kosmetische Gegenstände und Boni bieten.

Zusätzlich sind mehrere neue Spiele jetzt bereits verfügbar, darunter Blacksmith Master Game Preview, Void/Breaker und Heretic + Hexen. Diese Titel stehen für Game Pass Ultimate und PC Game Pass zur Verfügung.

Spiele, die den Xbox Game Pass verlassen

Welche Spiele verlassen den Katalog im August? Leider werden einige Spiele den Xbox Game Pass am Ende des Monats verlassen. Dazu gehören Ben 10 Power Trip, Borderlands 3, Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay, Sea of Stars und This War of Mine: Final Cut. Du hast nur noch bis Ende August Zeit, diese Spiele zu genießen, bevor sie aus dem Katalog verschwinden.

Wie findest du die neuen Spiele im Xbox Game Pass für August 2025? Gibt es Titel, auf die du dich besonders freust? Teile deine Meinung in den Kommentaren!